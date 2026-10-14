FIFA merilis regulasi Piala Dunia Wanita 2027 pada April. Dalam regulasi itu, diumumkan bahwa jumlah pemain dalam skuad meningkat menjadi 26 orang. Jumlah tersebut sudah cukup lama lazim di turnamen besar sepakbola pria, tetapi belum diterapkan secara luas di sepakbola wanita. Wiegman hanya dapat membawa 23 pemain ke Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro Wanita 2025. Namun, ia bisa memilih tiga pemain tambahan jika Inggris lolos ke turnamen di Brasil.

Salah satu keputusan untuk mengisi slot terakhir adalah memilih dua kiper pelapis Hampton. Para kandidat Wiegman di posisi ini kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir, dan hal itu kemungkinan besar akan menjadi penentu. Kepindahan Khiara Keating ke Liverpool dan Sophie Baggaley ke Birmingham City pada musim panas meningkatkan peluang mereka. Sementara itu, Ellie Roebuck tampaknya menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempatnya di Aston Villa. Anna Moorhouse sebelumnya berhasil unggul dari kelompok ini berkat penampilan rutinnya bersama Orlando Pride. Namun, kepindahannya dengan status pinjaman ke Manchester City, tempat ia tampaknya akan menjadi pelapis, membuatnya kembali masuk kelompok tersebut.

Untuk posisi bek, sulit memperkirakan siapa yang akan dipilih Wiegman karena banyak pemain yang lebih berpeluang masuk proyeksi skuad Piala Dunia Wanita 2027 ini mampu bermain di berbagai posisi. Enam pemain yang disebut sebelumnya sebenarnya sudah dapat mengisi semua posisi di lini belakang. Jadi, keputusan berikutnya bergantung pada kualitas lain atau kedalaman tambahan di posisi tertentu yang ingin dimiliki Wiegman.

Niamh Charles, Anouk Denton dan Taylor Hinds sama-sama bisa bermain di sisi kanan maupun kiri. Poppy Pattinson juga belakangan muncul sebagai opsi alami untuk posisi bek kiri yang menjadi persoalan. Sementara itu, bek tengah Lotte Wubben-Moy masuk skuad untuk Euro Wanita 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro Wanita 2025. Pengalaman itu bisa menjadi keuntungan besar baginya, meski menit bermainnya bersama Arsenal juga akan menjadi faktor.

Di lini tengah, Erica Parkinson, pemain berusia 17 tahun yang mendapat panggilan pertamanya ke tim senior untuk jeda internasional April karena cedera Toone dan Clinton, kini masuk dalam pertimbangan, terutama setelah mencatat penampilan pertamanya bersama timnas pada Oktober. Lexi Potter juga menjalani debutnya dalam play-off dua leg melawan Yunani. Ia tampil mengesankan saat menjadi starter pada leg kedua. Potter berpotensi meningkatkan peluangnya secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang, terutama mengingat performanya bersama Chelsea.

Ada pula Freya Godfrey, pemain berusia 21 tahun yang rutin masuk skuad Inggris selama setahun terakhir dan akhirnya menjalani debut pada Oktober. Ia menunjukkan kemampuannya bermain di berbagai posisi dengan tampil sebagai bek sayap kiri melawan Yunani. Menjelang Piala Dunia, Godfrey berharap dapat terus masuk skuad Inggris dalam setiap pemusatan timnas, seperti yang selalu ia lakukan sejak pertama kali dipanggil pada November lalu.

Total pemain: 32