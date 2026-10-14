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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Peringkat kandidat skuad Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027: Siapa yang akan terpilih memperkuat tim asuhan Sarina Wiegman musim panas mendatang?

Analysis
England
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

Kiprah Inggris di kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 resmi dimulai. Sejauh ini, hasilnya belum sesuai harapan Inggris. Finis di peringkat kedua grup membuat tim asuhan Sarina Wiegman harus menempuh jalur play-off. Namun, runner-up edisi 2023 itu tetap diperkirakan lolos ke turnamen 2027, meski harus melalui jalan yang lebih panjang.

Jadi, jika Inggris benar-benar lolos ke Brasil, siapa saja yang akan berangkat? Tentu, ada banyak nama yang hampir pasti masuk skuad final pada Juni mendatang. Wiegman telah menangani Inggris selama lebih dari empat tahun, sehingga kita tahu pemain mana yang ia percayai, seperti apa susunan pemain intinya dalam turnamen, dan tipe pemain yang ia inginkan untuk melengkapi skuad di luar nama-nama yang sudah pasti terpilih.

Meski begitu, bukan berarti mudah memprediksi seluruh skuad Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027. Banyak nama baru bermunculan sejak keberhasilan di Kejuaraan Eropa 2025. Sayangnya, beberapa pemain saat ini juga harus menepi akibat cedera jangka panjang.

Dengan babak kualifikasi yang dijalani Inggris mendekati akhir dan musim baru Liga Super Wanita telah dimulai, siapa yang tampaknya pasti mendapat tempat dalam skuad Wiegman? Siapa yang masih harus membuktikan diri? Dan siapa yang terancam tersisih? GOAL mengulas peta persaingan pemain Inggris menjelang turnamen musim panas mendatang...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Pilihan yang sudah pasti dan tak perlu diragukan lagi

    Berkat stabilitas di timnas putri Inggris, lamanya Wiegman menjabat sebagai pelatih, serta informasi dari turnamen-turnamen besar sebelumnya, ada banyak pemain yang bisa diperkirakan dengan yakin akan berangkat ke Brasil pada musim panas mendatang, asalkan mereka tidak mengalami cedera.

    Kapten Leah Williamson jelas termasuk di antaranya, asalkan ia bugar, begitu pula kiper utama Hannah Hampton. Pemain lain yang telah mengukuhkan tempat di susunan pemain utama Wiegman selama masa kepelatihannya adalah Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp, dan Alessia Russo.

    Sementara itu, Alex Greenwood mungkin tidak selalu menjadi starter, bergantung pada pilihan duet bek tengah dan persoalan di posisi bek kiri. Namun, kemampuannya bermain di kedua posisi itu membuatnya selalu menjadi pilihan.

    Total pemain: 9

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Para pemimpin lain di tim Wiegman

    Beberapa pemain dalam kelompok berikutnya sebenarnya bisa saja masuk daftar yang sudah pasti terpilih di atas. Namun, mereka ditempatkan satu kategori lebih rendah karena posisi mereka sebagai starter belum sepasti pemain-pemain tersebut. Meski begitu, akan sangat mengejutkan jika Wiegman tidak memilih salah satu dari mereka untuk mewakili Inggris di Brasil. Sepanjang Wiegman menangani tim, mereka telah membuktikan diri sebagai pemain berkelas sekaligus sosok pemimpin yang penting.

    Di antaranya ada Jess Carter, Esme Morgan, dan Beth Mead, yang saat ini hampir selalu masuk skuad Inggris, meski bisa bergantian masuk dan keluar dari susunan starter bergantung pada cara Wiegman menyusun timnya. Ketiganya menawarkan kemampuan bermain di berbagai posisi yang berharga, selain kualitas dan pengalaman, serta tampaknya akan menjadi anggota penting skuad 2027.

    Total pemain: 12

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Menunjukkan tren positif

    Mulai dari sini, tingkat kepastian menurun. Meski begitu, para pemain dalam kategori ini menunjukkan perkembangan positif dalam persaingan memperebutkan tempat di timnas Inggris. Karena itu, mereka sangat mungkin dilibatkan pada musim panas mendatang.

    Jess Park tampil sangat baik sejak pindah ke Manchester United pada musim panas 2025. Ia juga menunjukkan kemampuan bermain di berbagai posisi yang bernilai bagi tim. Sementara itu, Laura Blindkilde Brown dan Lucia Kendall mendapat sejumlah kesempatan penting dari Wiegman dan tampil sangat mengesankan. Keduanya pun bisa menjalankan berbagai peran di lini tengah.

    Maya Le Tissier juga semakin memperkuat posisinya dalam beberapa bulan terakhir, terutama berkat penampilannya sebagai bek sayap dalam sistem baru yang tengah diuji coba Wiegman.

    Jika keempatnya mampu mempertahankan performa tersebut, mereka seharusnya berangkat ke Piala Dunia Wanita 2027 sebagai anggota penting skuad, baik sebagai pelapis yang dapat diandalkan maupun pemain pengganti yang mampu memberi dampak.

    Total pemain: 16

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  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Alasan untuk khawatir

    Ada pula sejumlah pemain yang menjadi andalan tim Inggris dalam beberapa tahun terakhir, tetapi performa mereka kini cenderung menurun. Hal ini perlu segera ditangani mengingat Piala Dunia tinggal kurang dari sembilan bulan lagi.

    Di antara mereka, Ella Toone dan Chloe Kelly paling menonjol. Keduanya tidak masuk skuad terbaru Wiegman karena tingkat performa mereka dinilai masih bisa lebih baik, meski Toone akhirnya dipanggil ke pemusatan latihan untuk menggantikan pemain yang cedera. Situasi Kelly khususnya mengkhawatirkan karena ia tidak mendapat waktu bermain secara reguler di klubnya.

    Aggie Beever-Jones dan Grace Clinton memang belum sepenting Toone dan Kelly di turnamen besar, tetapi keduanya merupakan langganan skuad. Belakangan, hal itu mulai berubah. Cedera ringan yang mengganggu turut memengaruhi situasi mereka, tetapi keduanya membutuhkan lebih banyak menit bermain di klub dan penampilan yang lebih baik untuk masuk skuad Piala Dunia. Beever-Jones khususnya patut diperhatikan mengingat Inggris tidak memiliki banyak pilihan di posisi penyerang tengah.

    Keempat pemain itu masih memiliki modal kepercayaan dari Wiegman, tetapi jika performa mereka tidak membaik, mereka bisa tersisih pada musim panas mendatang.

    Total pemain: 20

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Beberapa tempat terakhir

    FIFA merilis regulasi Piala Dunia Wanita 2027 pada April. Dalam regulasi itu, diumumkan bahwa jumlah pemain dalam skuad meningkat menjadi 26 orang. Jumlah tersebut sudah cukup lama lazim di turnamen besar sepakbola pria, tetapi belum diterapkan secara luas di sepakbola wanita. Wiegman hanya dapat membawa 23 pemain ke Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro Wanita 2025. Namun, ia bisa memilih tiga pemain tambahan jika Inggris lolos ke turnamen di Brasil.

    Salah satu keputusan untuk mengisi slot terakhir adalah memilih dua kiper pelapis Hampton. Para kandidat Wiegman di posisi ini kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir, dan hal itu kemungkinan besar akan menjadi penentu. Kepindahan Khiara Keating ke Liverpool dan Sophie Baggaley ke Birmingham City pada musim panas meningkatkan peluang mereka. Sementara itu, Ellie Roebuck tampaknya menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempatnya di Aston Villa. Anna Moorhouse sebelumnya berhasil unggul dari kelompok ini berkat penampilan rutinnya bersama Orlando Pride. Namun, kepindahannya dengan status pinjaman ke Manchester City, tempat ia tampaknya akan menjadi pelapis, membuatnya kembali masuk kelompok tersebut.

    Untuk posisi bek, sulit memperkirakan siapa yang akan dipilih Wiegman karena banyak pemain yang lebih berpeluang masuk proyeksi skuad Piala Dunia Wanita 2027 ini mampu bermain di berbagai posisi. Enam pemain yang disebut sebelumnya sebenarnya sudah dapat mengisi semua posisi di lini belakang. Jadi, keputusan berikutnya bergantung pada kualitas lain atau kedalaman tambahan di posisi tertentu yang ingin dimiliki Wiegman.

    Niamh Charles, Anouk Denton dan Taylor Hinds sama-sama bisa bermain di sisi kanan maupun kiri. Poppy Pattinson juga belakangan muncul sebagai opsi alami untuk posisi bek kiri yang menjadi persoalan. Sementara itu, bek tengah Lotte Wubben-Moy masuk skuad untuk Euro Wanita 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro Wanita 2025. Pengalaman itu bisa menjadi keuntungan besar baginya, meski menit bermainnya bersama Arsenal juga akan menjadi faktor.

    Di lini tengah, Erica Parkinson, pemain berusia 17 tahun yang mendapat panggilan pertamanya ke tim senior untuk jeda internasional April karena cedera Toone dan Clinton, kini masuk dalam pertimbangan, terutama setelah mencatat penampilan pertamanya bersama timnas pada Oktober. Lexi Potter juga menjalani debutnya dalam play-off dua leg melawan Yunani. Ia tampil mengesankan saat menjadi starter pada leg kedua. Potter berpotensi meningkatkan peluangnya secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang, terutama mengingat performanya bersama Chelsea.

    Ada pula Freya Godfrey, pemain berusia 21 tahun yang rutin masuk skuad Inggris selama setahun terakhir dan akhirnya menjalani debut pada Oktober. Ia menunjukkan kemampuannya bermain di berbagai posisi dengan tampil sebagai bek sayap kiri melawan Yunani. Menjelang Piala Dunia, Godfrey berharap dapat terus masuk skuad Inggris dalam setiap pemusatan timnas, seperti yang selalu ia lakukan sejak pertama kali dipanggil pada November lalu.

    Total pemain: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Orang luar

    Adakah pemain lain yang bisa masuk dalam persaingan? Bukan tidak mungkin. Wiegman pernah kembali memanggil pemain yang sudah lama absen dari skuad. Ia membawa Laura Coombs ke Piala Dunia Wanita 2023, mengakhiri delapan tahun absennya bintang Man City itu dari skuad Inggris. Tahun lalu, ia juga kembali memanggil Nikita Parris setelah penyerang itu lebih dari dua tahun tidak mendapat tempat, meski pada akhirnya Parris tidak masuk skuad untuk Euro 2025.

    Jadi, siapa yang bisa mengikuti jejak mereka dan masuk ke skuad Inggris ini secara tak terduga jika dibutuhkan?

    Millie Turner dan Lucy Parker sama-sama rutin bermain di WSL dan pernah berada di pinggiran skuad Inggris asuhan Wiegman. Keduanya kemungkinan menjadi pilihan berikutnya jika kelompok bek tengah dilanda cedera.

    Sementara itu, Keira Barry mendapat panggilan pada April ketika Godfrey mundur karena cedera, meski Barry sendiri harus mengakhiri pemusatan latihannya lebih awal akibat masalah pergelangan kaki. Hal itu terlalu sering terjadi pada Barry dalam beberapa tahun terakhir dan tentu membuatnya frustrasi. Ia berharap bisa mendapat menit bermain secara rutin sebelum Piala Dunia untuk membuktikan bukan hanya kebugarannya, tetapi juga kualitasnya. Namun, cedera yang menimpa pemain lain di lini serang mungkin diperlukan untuk membuka jalan baginya ke dalam tim.

    Di lini tengah, Ruby Mace dan Maisie Symonds merupakan dua pemain muda potensial yang pernah dipanggil ke skuad senior, rutin bermain di level klub, dan banyak terlibat bersama tim Inggris U-23. Wiegman kerap melirik tim U-23 untuk melengkapi skuadnya ketika pemain lain absen, juga ketika pemain muda layak mendapat kesempatan naik ke level senior.

    Sekali lagi, melihat situasi saat ini, kecil kemungkinan kelima pemain tersebut akan terlibat pada 2027. Parker, Barry, dan Symonds bahkan belum mencatatkan penampilan untuk tim senior meski pernah masuk skuad, sedangkan Turner dan Mace masing-masing baru tampil sekali. Namun, mereka semua telah menunjukkan kualitas di WSL dan pernah merasakan lingkungan skuad senior. Peluang Mace, Barry, dan Symonds khususnya masih bisa berubah, mengingat ketiganya masih sangat muda dan dapat mengalami perkembangan pesat antara sekarang dan musim panas tahun depan.

    Total pemain: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Para perempuan yang terlupakan

    Selama empat setengah tahun menangani tim ini, Wiegman telah memberikan kesempatan tampil bersama timnas kepada 48 pemain berbeda. Enam di antaranya telah pensiun, tetapi masih banyak yang tetap bermain, termasuk beberapa di kasta kedua sepakbola Inggris, dan pernah masuk dalam pertimbangan pelatih timnas putri Inggris saat ini itu.

    Banyak di antara mereka merupakan pemain yang lebih senior dan kini posisinya di skuad telah digeser talenta-talenta muda, seperti Parris, Bethany England, dan Jordan Nobbs. Sementara itu, Katie Zelem maupun Gabby George tidak benar-benar menarik perhatian Wiegman saat mengikuti pemusatan latihan, meski mereka bermain di posisi yang perlu diisi dalam skuad.

    Ada pula beberapa pemain muda dalam kelompok ini yang belum mampu melanjutkan perkembangan mereka setelah menembus skuad Inggris. Ebony Salmon belum mendapat panggilan sejak Februari 2023 setelah kesulitan mencetak gol secara konsisten selama bertahun-tahun. Sementara itu, Katie Robinson sempat tampak menjadi salah satu pemain kesukaan Wiegman dan bahkan masuk skuad Piala Dunia Wanita 2023. Ia berangkat ke Australia sebagai pemain termuda timnas putri Inggris pada usia 20 tahun. Namun, ia belum kembali memperkuat tim senior sejak September tahun itu, meski setelahnya cukup lama menjadi pemain reguler di tim U-23.

    Total pemain: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Pemain yang absen dalam jangka panjang

    Proyeksi ini masih bisa berubah karena sejumlah pemain yang telah lama absen akan kembali bermain sebelum Piala Dunia 2027 dimulai. Mereka masih berpeluang masuk skuad, tetapi saat ini sulit dipastikan posisinya.

    Di antara mereka, Agyemang paling berpeluang masuk skuad musim panas mendatang. Penyerang itu mencuri perhatian pada 2025. Dalam upayanya masuk skuad Piala Eropa menjelang turnamen, ia mencetak gol hanya 41 detik setelah menjalani debut bersama timnas putri Inggris. Di Swiss, ia mencetak dua gol pada fase gugur dan dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen, sebelum mengalami cedera ligamen krusiat anterior (ACL) pada Oktober. Namun, ia akan segera kembali dan berharap bisa melanjutkan performa terakhirnya untuk menambah pilihan Wiegman di posisi penyerang tengah.

    Ada tiga pemain lain di pinggiran skuad ini yang menepi akibat cedera ACL. Jessica Naz, penyerang Tottenham yang absen sejak Desember 2025, telah mencatatkan enam penampilan internasional; remaja Katie Reid belum menjalani debutnya di timnas senior, tetapi merupakan salah satu bek tengah dengan performa terbaik di negara itu ketika mendapat panggilan pertamanya ke timnas putri Inggris pada November, beberapa hari sebelum kabar cederanya muncul; sementara Ella Morris dipanggil sebagai calon solusi atas kurangnya pilihan di posisi bek kanan tepat sebelum Piala Eropa 2025, tetapi justru mengalami masalah lutut saat mengikuti pemusatan latihan tersebut. Morris kembali bermain pada awal April dan masih punya banyak waktu untuk kembali bersaing memperebutkan tempat.

    Missy Bo Kearns juga absen. Awalnya, alasannya jauh lebih membahagiakan. Gelandang Aston Villa itu mengumumkan pada Maret 2026 bahwa ia sedang mengandung anak pertamanya, yang diperkirakan lahir pada September. Namun, pada akhir Maret, ia menyampaikan kabar duka bahwa ia kehilangan bayinya. Kearns masuk daftar pemain siaga untuk Piala Eropa 2025 dan tampil dalam dua laga persahabatan Inggris pada akhir tahun, dengan mendapat kesempatan bermain lebih dulu daripada pemain seperti Blindkilde Brown dan Clinton.

    Total: 49