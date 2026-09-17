Cordon Press/Miguelez Sports
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Peringatan untuk Kylian Mbappe! Diego Simeone mengungkap senjata menakutkan Real Madrid jelang derbi besar
Menilai kesiapan untuk ujian pamungkas
Pelatih kepala Atletico Madrid Diego Simeone terpaksa menanggapi perubahan besar dalam intensitas yang dibutuhkan saat timnya bersiap menghadapi derbi Madrid berisiko tinggi pada Minggu. Berbicara dalam konferensi pers resmi pascalaga setelah kemenangan 4-0 atas Osasuna, pelatih asal Argentina itu ditanya secara langsung mengenai daya saing timnya menjelang laga sebesar ini. Meski mengakui bahwa skuadnya selalu berusaha memberikan yang terbaik, Simeone menegaskan bahwa derbi menghadirkan tingkat tuntutan yang benar-benar berbeda.
"Saya selalu, saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang kompetitif. Lalu pertandingan akan menunjukkan seberapa jauh kami bisa memberi," kata Simeone saat menilai posisi skuadnya.
- Pressinphoto
Mengesampingkan hasil-hasil sebelumnya jelang laga ini
Simeone dengan cepat menepis anggapan bahwa performa domestik terkini atau kesuksesan sebelumnya akan berdampak apa pun pada duel hari Minggu di Metropolitano. Sang pelatih menegaskan bahwa tuntutan emosional dan fisik saat menghadapi rival terberat mereka membuat laga-laga sebelumnya sama sekali tidak relevan. Bagi Atletico, fokusnya tetap sepenuhnya pada memperlakukan derby ini sebagai medan tempur yang benar-benar baru.
"Kami memahami bahwa pertandingan ini sama sekali tidak berhubungan, benar-benar tidak ada kaitannya sama sekali, untuk pertandingan pada hari Sabtu," jelas Simeone dalam sesi konferensi pers, sambil menekankan sifat unik duel ibu kota tersebut.
Waspadai kekuatan serangan luar biasa Real Madrid
Pelatih Atletico itu memberikan pujian khusus untuk kemampuan mematikan lawan mereka di sepertiga akhir lapangan, sembari menyoroti tantangan berat yang dihadirkan lini depan Real Madrid. Dengan talenta bertabur bintang seperti Kylian Mbappe dan kreativitas Arda Guler yang mendorong tim tamu ke depan, Simeone tahu lini belakangnya akan menghadapi ujian konsentrasi dan daya tahan yang tanpa henti.
"Pada Sabtu kami akan menghadapi lawan yang, seperti yang bisa Anda lihat, memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa, dan kami akan mencoba membawa pertandingan ke arah yang kami inginkan serta ke area di mana kami bisa menyakiti mereka," warning Simeone.
- DeFodi Images
Menjalankan rencana taktis di Metropolitano
Dengan hanya dua poin yang memisahkan kedua rival di klasemen La Liga, pertarungan taktik di lapangan pada akhirnya akan menentukan hasil. Simeone dan staf pelatihnya menghabiskan pekan ini untuk menyusun rencana demi meredam momentum Real Madrid sekaligus memanfaatkan setiap celah di lini pertahanan lawan. Saat antusiasme di ibu kota mencapai puncaknya, Atletico sepenuhnya siap mengerahkan segalanya di lapangan demi memburu kemenangan yang menjadi pernyataan tegas.
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