Pelatih kepala Atletico Madrid Diego Simeone terpaksa menanggapi perubahan besar dalam intensitas yang dibutuhkan saat timnya bersiap menghadapi derbi Madrid berisiko tinggi pada Minggu. Berbicara dalam konferensi pers resmi pascalaga setelah kemenangan 4-0 atas Osasuna, pelatih asal Argentina itu ditanya secara langsung mengenai daya saing timnya menjelang laga sebesar ini. Meski mengakui bahwa skuadnya selalu berusaha memberikan yang terbaik, Simeone menegaskan bahwa derbi menghadirkan tingkat tuntutan yang benar-benar berbeda.

"Saya selalu, saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang kompetitif. Lalu pertandingan akan menunjukkan seberapa jauh kami bisa memberi," kata Simeone saat menilai posisi skuadnya.