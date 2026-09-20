HMB-Media
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Peringatan untuk fanboy Enrique! Bos Marseille melontarkan pujian untuk raja PSG, Luis, jelang derby di Velodrome
Lawan bersiap menghadapi PSG 'asli Liga Champions' dalam Le Classique
Paris Saint-Germain bertandang ke Stade Vélodrome pada Minggu malam untuk menghadapi Olympique de Marseille dalam kondisi yang sangat menguntungkan sang juara. Pelatih kepala lawan, Bruno Genesio, memperingatkan timnya bahwa PSG akan mengerahkan pedigree Eropa terbaik mereka untuk pekan kelima Ligue 1.
PSG memasuki laga rivalitas ini dengan menghadapi skuad Marseille yang saat ini sedang terpuruk setelah menelan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi.
Terlepas dari keterpurukan OM yang masih berlangsung, PSG tahu bahwa musuh bebuyutan mereka memandang derby ini sebagai peluang utama untuk menyelamatkan kampanye domestik mereka.
- AFP
Genesio mengungkapkan kekagumannya kepada bos PSG, Enrique
Berbicara kepada para wartawan menjelang pertandingan tersebut, Genesio memberikan penilaian yang sangat positif terhadap manajer PSG, Luis Enrique. Juru taktik asal Prancis itu memuji pencapaian beruntun Enrique di Eropa, sambil mengaku benar-benar menyukai kepribadian pria Spanyol itu saat konferensi pers.
Dukungan terbuka itu menyoroti aura besar yang terus dipancarkan PSG di sepakbola Prancis di bawah kepemimpinan Enrique.
"Dia adalah salah satu pelatih terbaik di Eropa," kata Genesio. "Mereka tidak menyadari bahwa, bahkan dengan pemain yang sangat bagus, berhasil memenangkan dua Liga Champions secara beruntun itu sangat sulit... Saya harap dia tetap seperti sekarang, karena dalam konferensi pers, khususnya, dia memberi saya kesenangan besar."
Para rival yang terluka berusaha memulihkan harga diri melawan mesin Paris.
PSG akan menghadapi lawan yang berada dalam kekacauan total setelah para suporter Marseille meluapkan kemarahan besar menyusul penampilan mereka belakangan ini. Genesio mengakui amarah para fan itu sambil mendesak skuadnya meningkatkan level permainan sepanjang 90 menit untuk bisa bersaing dengan tempo tinggi PSG.
Selain itu, Marseille juga tetap melemah karena absennya sejumlah pemain, dengan Geoffrey Kondogbia dan Tochukwu Nnadi dipastikan absen.
"Pada Minggu malam, yang akan kami lihat adalah PSG yang sesungguhnya, yaitu PSG versi Liga Champions," aku Genesio. "Kami punya alasan untuk percaya, jika tidak maka tak ada gunanya turun ke lapangan. Kami bisa meningkatkan level kami selama 90 menit."
- PRESSE SPORTS
PSG berusaha menegaskan dominasi rivalitas di Velodrome yang bermusuhan
Kemenangan bagi PSG di Stade Vélodrome akan semakin memperdalam krisis yang menyelimuti rival paling sengit mereka. Pasukan Enrique berupaya memanfaatkan rapuhnya kepercayaan diri Marseille sejak awal untuk mengambil kendali penuh atas pertandingan.
Dengan tiga poin vital yang dipertaruhkan, juara Prancis itu ingin membuktikan peringatan Genesio lewat penampilan tandang yang meyakinkan.
PSG tetap bertekad menjaga ritme domestik mereka sebelum jadwal pertandingan mendatang semakin padat.
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