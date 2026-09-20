Paris Saint-Germain bertandang ke Stade Vélodrome pada Minggu malam untuk menghadapi Olympique de Marseille dalam kondisi yang sangat menguntungkan sang juara. Pelatih kepala lawan, Bruno Genesio, memperingatkan timnya bahwa PSG akan mengerahkan pedigree Eropa terbaik mereka untuk pekan kelima Ligue 1.

PSG memasuki laga rivalitas ini dengan menghadapi skuad Marseille yang saat ini sedang terpuruk setelah menelan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Terlepas dari keterpurukan OM yang masih berlangsung, PSG tahu bahwa musuh bebuyutan mereka memandang derby ini sebagai peluang utama untuk menyelamatkan kampanye domestik mereka.