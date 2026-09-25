AFP
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Peringatan untuk Aston Villa! Matteo Guendouzi diizinkan kembali bermain setelah UEFA mengurangi larangan tampil bintang Fenerbahce itu di Liga Champions
Banding UEFA Guendouzi berhasil
Fenerbahce meraih kemenangan hukum besar di luar lapangan setelah Badan Banding UEFA secara resmi bergerak untuk mengurangi hukuman larangan bermain yang sebelumnya dijatuhkan kepada mantan gelandang Arsenal, Guendouzi. Pemain internasional Prancis itu awalnya dijatuhi larangan bermain berat selama empat pertandingan menyusul alterkasi panas dengan suporter dalam laga play-off Liga Champions melawan Olympique Lyonnais.
Klub mengonfirmasi melalui pernyataan resmi bahwa upaya mereka berhasil, sehingga salah satu pemain paling berpengaruh mereka tidak akan selama yang semula dikhawatirkan harus berada di tribune. Menurut pembaruan dari klub, hukuman awal berupa larangan bermain empat pertandingan, dengan dua di antaranya ditangguhkan, telah diubah. Putusan baru dari Badan Banding UEFA membuat total sanksi tersebut turun menjadi tiga pertandingan, dengan dua di antaranya ditangguhkan untuk masa percobaan selama satu tahun.
- Getty Images Sport
Ketersediaan untuk Bentrok Kontra Aston Villa
Waktu keputusan ini diambil sangat signifikan bagi tim Turki tersebut, yang sedang bersiap menghadapi lawatan sulit melawan klub Premier League, Aston Villa. Berdasarkan ketentuan awal dari larangan tersebut, Guendouzi diperkirakan akan absen pada laga pembuka melawan Roma dan juga lawatan berikutnya ke Birmingham. Namun, setelah menjalani pertandingan pertama dari hukumannya saat menghadapi raksasa Italia itu pada 10 September, pengurangan sanksinya kini membuatnya bebas bermain pada pertandingan mendatang di Villa Park.
Klub Turki itu ingin memperjelas situasi ini kepada para penggemarnya dengan menyatakan: "Pemain kami Matteo Guendouzi, yang tidak dapat bermain dalam pertandingan Roma yang dimainkan pada 10 September 2024, akan dapat bermain dalam pertandingan Aston Villa yang akan dimainkan pada 14 Oktober 2024, bergantung pada keputusan Badan Banding UEFA tersebut."
Rincian insiden disipliner
Proses disipliner awal dipicu oleh insiden-insiden setelah kemenangan Fenerbahce 2-1 atas Lyon pada 26 Agustus. Suasana kemudian memanas pada leg kedua babak play-off, ketika Guendouzi dituduh menghina orang-orang yang berada di pertandingan dan memprovokasi suporter tuan rumah.
Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap aturan dasar perilaku yang pantas, yang berujung pada denda besar selain larangan bermain. Badan Kontrol, Etika, dan Disiplin UEFA awalnya menjatuhkan denda €50.000 kepada sang pemain bersamaan dengan skorsing tersebut.
- AFP
Penting secara strategis bagi Fenerbahce
Mempertahankan Guendouzi untuk laga melawan Aston Villa dipandang sebagai faktor penentu bagi tim asuhan Ismail Kartal. Gelandang tersebut, yang memiliki pengalaman luas di Premier League dari masanya bersama Arsenal, menghadirkan tingkat daya juang dan kemampuan teknis yang sulit tergantikan dalam skuad Fenerbahce. Kemampuannya mengatur tempo dan memutus alur permainan akan sangat penting jika tim Turki itu ingin membawa pulang sesuatu dari lawatan mereka ke West Midlands.
Dengan rintangan Roma sudah berhasil dilewati, meski tanpa pemain asal Prancis itu, fokus kini sepenuhnya beralih ke susunan taktik untuk duel di Villa Park. Para penggemar menyambut kabar itu dengan gembira di media sosial, menyadari bahwa peluang mereka untuk meraih sukses dalam format baru Liga Champions meningkat secara signifikan dengan Guendouzi berada di lapangan.
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