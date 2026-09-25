Peringatan untuk Aston Villa! Matteo Guendouzi diizinkan kembali bermain setelah UEFA mengurangi larangan tampil bintang Fenerbahce itu di Liga Champions

Fenerbahce meraih kemenangan hukum besar di luar lapangan setelah Badan Banding UEFA secara resmi bergerak untuk mengurangi hukuman larangan bermain yang sebelumnya dijatuhkan kepada mantan gelandang Arsenal, Guendouzi. Pemain internasional Prancis itu awalnya dijatuhi larangan bermain berat selama empat pertandingan menyusul alterkasi panas dengan suporter dalam laga play-off Liga Champions melawan Olympique Lyonnais.

Klub mengonfirmasi melalui pernyataan resmi bahwa upaya mereka berhasil, sehingga salah satu pemain paling berpengaruh mereka tidak akan selama yang semula dikhawatirkan harus berada di tribune. Menurut pembaruan dari klub, hukuman awal berupa larangan bermain empat pertandingan, dengan dua di antaranya ditangguhkan, telah diubah. Putusan baru dari Badan Banding UEFA membuat total sanksi tersebut turun menjadi tiga pertandingan, dengan dua di antaranya ditangguhkan untuk masa percobaan selama satu tahun.