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Peringatan Mourinho soal Vini! Bos Real Madrid mengecam kegagalan wasit dan membandingkan perlakuan terhadap winger bintang itu dengan perundungan di halaman sekolah
Menyoroti kegagalan kepemimpinan wasit
Pelatih kepala Real Madrid José Mourinho menyuarakan kekhawatiran besar terkait perlakuan terhadap Vinícius Júnior oleh lawan dan ofisial pertandingan. Berbicara menjelang laga kandang timnya melawan Real Sociedad, Mourinho menyoroti tendangan awal yang tidak dihukum terhadap winger Brasil itu dalam kemenangan 2–1 di La Liga atas Espanyol. Pelakunya, Álex Calatrava, kemudian mencetak gol sebelum akhirnya menerima kartu kuning atas bentrokan lain dengan Vinícius. Mourinho tidak menahan diri dalam penilaiannya, dengan berargumen bahwa ofisial gagal membendung taktik fisik yang kian meningkat dan diarahkan kepada pemain bintangnya itu.
- AFP
Membandingkan perlakuan dengan perundungan
Mourinho tidak menahan diri saat menggambarkan pola berulang pelanggaran dan tekel keras yang ditujukan kepada sang penyerang. Menarik paralel dengan cara anak-anak menguji batas, manajer berpengalaman itu meyakini lawan merasa semakin berani ketika peringatan dini tidak diberikan. "Itu seperti anak-anak. Anak kecil akan melangkah sejauh yang Anda biarkan. Dengan para pemain, itu sama saja," kata Mourinho kepada para wartawan. Ia menambahkan bahwa asisten wasit video gagal menjalankan tugasnya dengan baik dalam laga melawan Espanyol, seraya menegaskan bahwa melindungi pemain dari agresi yang terus-menerus tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab wasit.
Menanggapi perilaku di lapangan
Sambil dengan tegas membela pemainnya dari pelanggaran yang tidak dihukum, Mourinho juga mengakui bahwa Vinícius bisa memperbaiki beberapa aspek dari perilakunya di lapangan. Sang pelatih mencatat bahwa interaksi sang winger dengan suporter lawan, dengan membedakan hinaan normal dalam sepakbola dari rasisme, masih bisa ditingkatkan. Namun, Mourinho menegaskan bahwa perlindungan fisik para pemain dari tendangan dan frustrasi sepenuhnya berada di tangan perangkat pertandingan, sembari berkelakar bahwa temperamennya yang meledak-ledak kemungkinan besar akan membuatnya diusir dalam hitungan menit jika mendapat perlakuan serupa.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru bursa transfer
Mengalihkan fokus dari kontroversi terkait wasit, Mourinho juga memberikan pembaruan soal skuad Real Madrid menjelang penutupan bursa transfer. Setelah sudah menyambut enam rekrutan baru yang tampil melawan Espanyol, sang pelatih menyatakan bahwa skuadnya untuk saat ini sudah lengkap. Meski ia mengakui bahwa kepergian tak terduga di akhir atau tawaran besar dari klub lain tetap mungkin terjadi dalam sepakbola, ia menyatakan kepuasan penuh terhadap kelompok pemainnya saat ini saat mereka bersiap menjalani laga pertama musim ini di Bernabéu.
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