Mourinho tidak menahan diri saat menggambarkan pola berulang pelanggaran dan tekel keras yang ditujukan kepada sang penyerang. Menarik paralel dengan cara anak-anak menguji batas, manajer berpengalaman itu meyakini lawan merasa semakin berani ketika peringatan dini tidak diberikan. "Itu seperti anak-anak. Anak kecil akan melangkah sejauh yang Anda biarkan. Dengan para pemain, itu sama saja," kata Mourinho kepada para wartawan. Ia menambahkan bahwa asisten wasit video gagal menjalankan tugasnya dengan baik dalam laga melawan Espanyol, seraya menegaskan bahwa melindungi pemain dari agresi yang terus-menerus tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab wasit.