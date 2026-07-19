Peringatan medis dan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya... 17 menit yang menegangkan bagi Scaloni saat menghadapi Spanyol

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), terus mengabaikan semua kritik dan tetap memuji Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa ajang tersebut merupakan edisi terbaik dalam sejarah berkat pendapatan yang memecahkan rekor dan antusiasme penonton, serta penyelenggaraan final yang dinanti-nantikan antara Argentina dan Spanyol.
Namun di sisi lain, Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, tak henti-hentinya mengkritik beberapa aspek penyelenggaraan, seperti jadwal pertandingan, jeda minum, perjalanan jauh, hingga acara-acara pendamping turnamen, dengan menyebut beberapa di antaranya “surreal”.