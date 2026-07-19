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Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

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Peringatan medis dan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya... 17 menit yang menegangkan bagi Scaloni saat menghadapi Spanyol

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Scaloni
Spanyol
Argentina
AS

Kenangan tentang konser Shakira membuat pelatih Argentina cemas

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), terus mengabaikan semua kritik dan tetap memuji Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa ajang tersebut merupakan edisi terbaik dalam sejarah berkat pendapatan yang memecahkan rekor dan antusiasme penonton, serta penyelenggaraan final yang dinanti-nantikan antara Argentina dan Spanyol.

Namun di sisi lain, Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, tak henti-hentinya mengkritik beberapa aspek penyelenggaraan, seperti jadwal pertandingan, jeda minum, perjalanan jauh, hingga acara-acara pendamping turnamen, dengan menyebut beberapa di antaranya “surreal”.

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  • Penampilan di kedua babak memicu kekhawatiran

    Menjelang pertandingan final, muncul alasan baru yang membuat staf pelatih Argentina cemas, setelah FIFA mengumumkan bahwa pertunjukan seni di sela-sela babak akan berlangsung selama 17 menit, termasuk waktu pemasangan dan pembongkaran panggung, sehingga membantah kabar yang menyebutkan jeda hampir setengah jam, menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar ternama Argentina, Clarín.

    Meskipun telah ada konfirmasi resmi, Scaloni dan staf pelatihnya tetap khawatir bahwa jeda tersebut akan berlangsung lebih lama dari yang diumumkan.

    Pertunjukan tersebut akan dipimpin oleh Chris Martin, vokalis Coldplay, dan akan menghadirkan beberapa tokoh terkemuka di dunia musik. Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira, dan Burna Boy akan turut berpartisipasi, dan mereka akan membawakan, di antara lagu-lagu lainnya, lagu “Day Day”, lagu resmi turnamen tersebut.

    Selain itu, pertunjukan ini juga akan menampilkan “Plaza Sesamo”, “The Muppets”, dan grup “PS22” yang terkenal, yang terdiri dari siswa sekolah dasar di Staten Island yang akan tampil bersama Coldplay.

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  • Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kekhawatiran di Argentina

    Infantino mengatakan: "Saat dunia bersatu untuk menyaksikan pertandingan sepak bola terpenting dalam sejarah, acara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan merayakan sepak bola, musik, dan nilai-nilai yang kita anut bersama, dengan tujuan meninggalkan warisan yang melampaui peluit akhir pertandingan."

    Acara penutupan akan dimulai 90 menit sebelum kick-off pertandingan final. Para artis yang akan tampil dalam acara tersebut antara lain Post Malone, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Schwarzenegger, Ai Shu Speed, dan Robbie Williams.

    Namun, apakah semua artis ini bisa tampil di atas panggung hanya dalam waktu 17 menit?

    Menurut surat kabar tersebut, “tim teknis Argentina meragukannya. Mereka khawatir hal itu akan membahayakan para pemain.” Ada preseden di Copa América 2024, ketika Shakira tampil di Hard Rock Stadium di Miami dan memperpanjang waktu jeda menjadi 25 menit, meskipun penyanyi asal Kolombia itu hanya berada di atas panggung selama tujuh menit saja.” 

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  • Peringatan medis dan risiko cedera

    Surat kabar Argentina itu melanjutkan, “Tentu saja hal ini dapat berdampak negatif pada performa dan meningkatkan risiko cedera para pemain. Jika masa istirahat begitu lama, kesalahan teknis dan taktis mulai muncul, intensitas tekanan dalam pertandingan menurun, dan sulit untuk mempertahankan konsentrasi karena sistem saraf tidak lagi dalam keadaan siaga. “Jangan lupakan juga keterbatasan dari segi kognitif, terutama dalam hal konsentrasi,” jelas Pedro Flores, profesor dan peneliti di Universitas Colima, kepada surat kabar Spanyol “AS”.

    Ia menambahkan: “Laporan menunjukkan bahwa seiring penurunan suhu tubuh, kecepatan kontraksi otot pun berubah. Selain itu, kadar oksigen, aliran darah, dan kelenturan sendi juga menurun, sehingga atlet berisiko mengalami cedera, kram, atau kejang selama pertandingan.”

    Dengan demikian, di tengah sorotan lampu, alunan musik, dan bintang-bintang internasional, pertandingan final antara Argentina dan Spanyol akan menghadapi tantangan tambahan: agar pertunjukan tidak mengalahkan kualitas pertandingan.

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