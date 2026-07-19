Peringatan medis dan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya... 17 menit yang menegangkan bagi Scaloni saat menghadapi Spanyol

Menjelang pertandingan final, muncul alasan baru yang membuat staf pelatih Argentina cemas, setelah FIFA mengumumkan bahwa pertunjukan seni di sela-sela babak akan berlangsung selama 17 menit, termasuk waktu pemasangan dan pembongkaran panggung, sehingga membantah kabar yang menyebutkan jeda hampir setengah jam, menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar ternama Argentina, Clarín.

Meskipun telah ada konfirmasi resmi, Scaloni dan staf pelatihnya tetap khawatir bahwa jeda tersebut akan berlangsung lebih lama dari yang diumumkan.

Pertunjukan tersebut akan dipimpin oleh Chris Martin, vokalis Coldplay, dan akan menghadirkan beberapa tokoh terkemuka di dunia musik. Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira, dan Burna Boy akan turut berpartisipasi, dan mereka akan membawakan, di antara lagu-lagu lainnya, lagu “Day Day”, lagu resmi turnamen tersebut.

Selain itu, pertunjukan ini juga akan menampilkan “Plaza Sesamo”, “The Muppets”, dan grup “PS22” yang terkenal, yang terdiri dari siswa sekolah dasar di Staten Island yang akan tampil bersama Coldplay.

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