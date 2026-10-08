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grafica lobotka napoli cm 2025Getty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Peringatan dari Lobotka: "Kami bermain terlalu sering, kalender sangat melelahkan. Kami tetap manusia. Mereka bisa membayar Anda sebanyak yang mereka mau, tetapi stres itu milik Anda dan Anda cedera"

SSC Napoli
Serie A
S. Lobotka

Peringatan baru soal kondisi para pemain dalam sepakbola saat ini. Yang menyuarakannya adalah gelandang Napoli Stanislav Lobotka. Sedang bertugas bersama tim nasionalnya, Slovakia, poros lini tengah Napoli itu diwawancarai oleh Sport24 dan membahas isu kalender yang kian padat, kelelahan yang dirasakan rekan-rekannya, serta stres yang, meski dibayar sangat besar, tetap harus mereka hadapi. Berikut kata-katanya.


  • "Saya memainkan empat pertandingan dalam tujuh belas hari, salah satunya melawan Kepulauan Faroe di permukaan lapangan yang berbeda, begitu juga dengan iklimnya. Pertandingan itu sangat terasa buat saya. Meski saya dibayar sangat mahal untuk bermain, pada akhirnya saya tetap seorang manusia. Saya merasakan kelelahan fisik, lalu juga kelelahan karena penerbangan. Meskipun saya hanya bermain satu jam lalu diganti, pengeluaran energi fisik itu tetap besar."


    "Seseorang mungkin bisa berkata bahwa jeda internasional membantu. Oke, tetapi kemudian ada 9 pertandingan bersama Napoli sebelum bermain lagi dengan tim nasional. Kami bermain setiap tiga hari, jadwalnya sangat berat. Mereka boleh membayar Anda sebanyak yang mereka mau, tetapi stresnya ada pada diri Anda, pada tubuh Anda. Cukup lihat berapa banyak pesepakbola yang cedera dan berapa banyak yang mengalami cedera saat membela tim nasional masing-masing. Kami, sebagai Slovakia, tidak punya 40-50 pesepakbola yang bisa dirotasi dalam daftar panggilan. Tidak banyak yang bisa dilakukan, Anda hanya bisa berharap selalu sehat dan tidak cedera."

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