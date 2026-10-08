"Saya memainkan empat pertandingan dalam tujuh belas hari, salah satunya melawan Kepulauan Faroe di permukaan lapangan yang berbeda, begitu juga dengan iklimnya. Pertandingan itu sangat terasa buat saya. Meski saya dibayar sangat mahal untuk bermain, pada akhirnya saya tetap seorang manusia. Saya merasakan kelelahan fisik, lalu juga kelelahan karena penerbangan. Meskipun saya hanya bermain satu jam lalu diganti, pengeluaran energi fisik itu tetap besar."





"Seseorang mungkin bisa berkata bahwa jeda internasional membantu. Oke, tetapi kemudian ada 9 pertandingan bersama Napoli sebelum bermain lagi dengan tim nasional. Kami bermain setiap tiga hari, jadwalnya sangat berat. Mereka boleh membayar Anda sebanyak yang mereka mau, tetapi stresnya ada pada diri Anda, pada tubuh Anda. Cukup lihat berapa banyak pesepakbola yang cedera dan berapa banyak yang mengalami cedera saat membela tim nasional masing-masing. Kami, sebagai Slovakia, tidak punya 40-50 pesepakbola yang bisa dirotasi dalam daftar panggilan. Tidak banyak yang bisa dilakukan, Anda hanya bisa berharap selalu sehat dan tidak cedera."