"Peringatan bagi Jerman": Media internasional mengkritik tim DFB setelah kekalahan dari Ekuador - dan tidak melihatnya sebagai kandidat juara Piala Dunia

EKUADOR

El Universo: "Ekuador menorehkan salah satu bab terhebat dalam sejarah Piala Dunia-nya dengan mengalahkan Jerman, juara dunia empat kali, dengan skor 2-1. Kemenangan ini menandai kemenangan pertama La Tri sepanjang sejarah melawan tim yang pernah menjuarai Piala Dunia."

La Hora: "Ekuador menampilkan salah satu penampilan terbaiknya di turnamen ini. Tidak hanya berhasil membalikkan keadaan melawan tim yang dipenuhi bintang-bintang, tetapi juga tampil dominan di sebagian besar pertandingan serta menunjukkan intensitas, penguasaan bola yang baik, dan karakter yang membangkitkan harapan untuk terus menorehkan sejarah di Piala Dunia. Sekali lagi, kami, rakyat Ekuador, telah membuktikan bahwa segalanya selalu mungkin."

ITALIA

Gazzetta dello Sport: "Ekuador merayakan: Kemenangan atas Jerman dan lolos ke babak 16 besar – Plata menjadi penentu, Neuer tampil kurang meyakinkan (...). Selain kekalahan, hal ini juga mengancam kepercayaan diri mereka."

SWISS

Blick: "Pelajaran berharga bagi Jerman – Ekuador menangis bahagia. Apakah Jerman bisa cuek saja? Mereka sudah menjadi juara grup bahkan sebelum pertandingan melawan Ekuador. Namun, tentu saja Jerman tidak cuek. Mereka kesal karena sejauh ini di Piala Dunia ini mereka belum pernah mencatatkan clean sheet. Dan melawan Ekuador pun mereka tidak berhasil. Justru sebaliknya. Pada akhirnya, mereka malah kebobolan dua gol."

Tages-Anzeiger: "Jerman tersandung di hadapan Ekuador: Bahkan pemain pengganti Undav pun tak bisa mencegahnya. Setelah awal yang gemilang, Jerman kehilangan kendali atas pertandingan dan dengan demikian memastikan Ekuador lolos ke babak berikutnya."