Diterjemahkan oleh
"Peringatan bagi Jerman": Media internasional mengkritik tim DFB setelah kekalahan dari Ekuador - dan tidak melihatnya sebagai kandidat juara Piala Dunia
INGGRIS
Daily Mail: "Tim Amerika Selatan ini memberikan angin segar bagi kampanye mereka, karena kesalahan Manuel Neuer memberikan kemenangan kepada tim underdog di New Jersey."
The Guardian: "Kemenangan yang sangat pantas! Jerman mencetak gol setelah dua menit, namun Ekuador menolak untuk pasrah pada nasibnya. Dalam 88 menit sisa (...) mereka tampil lebih baik, dan imbalan atas upaya bangkit mereka ini adalah tiket pasti ke babak gugur."
SPANYOL
Marca: "Gol emas dari Plata! La Tri berhasil bangkit melawan Jerman yang performa mereka di Piala Dunia ini mulai menurun dan status mereka sebagai calon juara kini terasa seperti jubah yang sudah tidak pas lagi."
AS: "Ekuador yang heroik memastikan lolos ke babak 16 besar di menit-menit terakhir setelah meraih kemenangan sensasional atas Jerman yang tampil lemah. Ekuador tampil di medan yang paling sulit dan menunjukkan semangat juang yang tak tertahankan."
- AFP
"Pelajaran berharga bagi Jerman – Ekuador menangis bahagia"
EKUADOR
El Universo: "Ekuador menorehkan salah satu bab terhebat dalam sejarah Piala Dunia-nya dengan mengalahkan Jerman, juara dunia empat kali, dengan skor 2-1. Kemenangan ini menandai kemenangan pertama La Tri sepanjang sejarah melawan tim yang pernah menjuarai Piala Dunia."
La Hora: "Ekuador menampilkan salah satu penampilan terbaiknya di turnamen ini. Tidak hanya berhasil membalikkan keadaan melawan tim yang dipenuhi bintang-bintang, tetapi juga tampil dominan di sebagian besar pertandingan serta menunjukkan intensitas, penguasaan bola yang baik, dan karakter yang membangkitkan harapan untuk terus menorehkan sejarah di Piala Dunia. Sekali lagi, kami, rakyat Ekuador, telah membuktikan bahwa segalanya selalu mungkin."
ITALIA
Gazzetta dello Sport: "Ekuador merayakan: Kemenangan atas Jerman dan lolos ke babak 16 besar – Plata menjadi penentu, Neuer tampil kurang meyakinkan (...). Selain kekalahan, hal ini juga mengancam kepercayaan diri mereka."
SWISS
Blick: "Pelajaran berharga bagi Jerman – Ekuador menangis bahagia. Apakah Jerman bisa cuek saja? Mereka sudah menjadi juara grup bahkan sebelum pertandingan melawan Ekuador. Namun, tentu saja Jerman tidak cuek. Mereka kesal karena sejauh ini di Piala Dunia ini mereka belum pernah mencatatkan clean sheet. Dan melawan Ekuador pun mereka tidak berhasil. Justru sebaliknya. Pada akhirnya, mereka malah kebobolan dua gol."
Tages-Anzeiger: "Jerman tersandung di hadapan Ekuador: Bahkan pemain pengganti Undav pun tak bisa mencegahnya. Setelah awal yang gemilang, Jerman kehilangan kendali atas pertandingan dan dengan demikian memastikan Ekuador lolos ke babak berikutnya."
- Getty
"Apakah Jerman terlalu plin-plan untuk merebut gelar juara?"
AUSTRIA
Krone: "Tim Jerman yang lemah tersingkir oleh Ekuador"
PRANCIS
L'Equipe: "Tim ini butuh arahan setelah mengalami kesulitan melawan Pantai Gading (2-1), dan diragukan apakah pertandingan ketiga di fase grup yang tidak terlalu penting ini memberikan banyak manfaat bagi mereka."
AS
New York Times: "Ekuador kembali menciptakan kejutan mengejutkan di Piala Dunia. Apakah Jerman terlalu tidak konsisten untuk merebut gelar juara? Jerman sejauh ini memang tidak benar-benar dianggap sebagai favorit turnamen, dan pertandingan ini menunjukkan alasannya."