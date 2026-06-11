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Peringatan bagi Cristiano Ronaldo? Roberto Martinez mengakui bahwa ia belum 'memutuskan' susunan pemain inti Portugal untuk laga pembuka Piala Dunia
Masalah dalam menentukan susunan pemain bagi Martinez
Portugal menutup persiapan mereka menjelang turnamen mendatang dengan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Nigeria pada Rabu, di mana Ronaldo bermain selama 64 menit, namun penampilan tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban bagi staf pelatih. Dalam wawancara pasca-pertandingan yang dilansir ESPN, Martinez mengungkapkan bahwa persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad yang terdiri dari 26 pemain tetap sengit.
"Kami menggunakan 26 pemain dalam dua pertandingan [melawan Chili dan Nigeria], dan mereka semua siap untuk Piala Dunia," kata Martinez. "Saya belum menentukan susunan pemain inti. Kami sangat jelas tentang apa yang kami inginkan. Ada banyak pemain yang tampil di level tinggi yang dapat memenuhi peran yang sama dan melakukan tugas yang sama di lapangan."
Ronaldo kesulitan dalam sesi pemanasan terakhir
Semua mata tertuju pada Ronaldo selama laga persahabatan melawan Nigeria, namun pemain berusia 41 tahun itu mengalami malam yang mengecewakan di depan gawang. Meskipun menjadi starter dan beberapa kali berada dalam posisi yang menjanjikan, bintang Al-Nassr itu tak mampu mencetak gol, membuang empat peluang emas, termasuk saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Maduka Okoye.
Kapten veteran ini tetap optimis di media sosial setelah pertandingan, dengan memposting kepada para pengikutnya: "Persiapan telah selesai. Semua mata tertuju pada Piala Dunia." Namun, Martinez menekankan bahwa susunan starting eleven adalah hasil kerja yang dilakukan "hingga hari terakhir".
Penekanan pada kedalaman skuad
Martinez ingin menjauhi konsep tim yang kaku, dengan menyatakan bahwa sepak bola modern membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menyusun skuad. Ia yakin pengalaman yang diperolehnya selama tiga setengah tahun sebagai pelatih Portugal memungkinkannya untuk terus memacu para pemainnya hingga detik-detik terakhir sebelum peluit pertama dibunyikan saat melawan Republik Demokratik Kongo.
"Sebelas pemain inti adalah hasil dari kerja keras kami hingga hari terakhir, dan begitulah cara kami bekerja selama tiga setengah tahun terakhir. Saya memiliki pengalaman itu, dan itu sangat membantu," jelas Martinez. "Tim nasional tidak bekerja dengan sebelas pemain inti yang tetap, melainkan dengan para pemain yang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad. Dalam sepak bola modern, ada 26 pemain yang dapat membantu."
- Getty Images Sport
Persiapan akhir di Florida
Meskipun penampilan melawan Nigeria tidak sepenuhnya memukau, Martinez merasa puas dengan kemajuan taktis yang dicapai timnya selama masa persiapan. "Saya rasa itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami," tutup sang manajer. "Tujuannya bukan untuk menang 5-0, juga bukan untuk menampilkan performa yang brilian. Yang penting adalah mengasah aspek-aspek individu, agar tim bisa menyelesaikan pertandingan dengan lebih kuat daripada saat memulainya. Dan itu menunjukkan pekerjaan yang baik, fokus, serta kejelasan dalam menerapkan konsep-konsep tersebut. Kami jauh lebih siap."
Kontingen Portugal akan berangkat ke markas mereka di Palm Beach, Florida, pada hari Jumat untuk memulai hitungan mundur terakhir menuju kampanye Grup K, di mana mereka akan menghadapi DR Kongo di Houston, sebelum bertanding melawan Uzbekistan dan Kolombia.