Peringatan bagi Cristiano Ronaldo? Roberto Martinez mengakui bahwa ia belum 'memutuskan' susunan pemain inti Portugal untuk laga pembuka Piala Dunia

Portugal menutup persiapan mereka menjelang turnamen mendatang dengan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Nigeria pada Rabu, di mana Ronaldo bermain selama 64 menit, namun penampilan tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban bagi staf pelatih. Dalam wawancara pasca-pertandingan yang dilansir ESPN, Martinez mengungkapkan bahwa persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad yang terdiri dari 26 pemain tetap sengit.

"Kami menggunakan 26 pemain dalam dua pertandingan [melawan Chili dan Nigeria], dan mereka semua siap untuk Piala Dunia," kata Martinez. "Saya belum menentukan susunan pemain inti. Kami sangat jelas tentang apa yang kami inginkan. Ada banyak pemain yang tampil di level tinggi yang dapat memenuhi peran yang sama dan melakukan tugas yang sama di lapangan."