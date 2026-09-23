Perang kata-kata itu bermula ketika Tebas secara terbuka mengejek tuduhan adanya keberpihakan wasit terhadap tim asuhan Jose Mourinho. "Mengklaim bahwa wasit diarahkan melawan Real Madrid berarti hidup di galaksi lain," kata petinggi La Liga itu. "Narasi itu dijadikan alasan untuk menutupi kekurangan lain yang terlihat jelas dalam laga-laga awal musim ini. Lebih nyaman menunjuk adanya konspirasi daripada menjelaskan apa yang terjadi di lapangan."

Respons Madrid datang dengan cepat dan tanpa kompromi. Pernyataan resmi klub berbunyi: "Klub kami menganggap tidak dapat ditoleransi bahwa presiden LaLiga menggunakan posisinya secara institusional untuk terus mendiskreditkan dan menyerang Real Madrid. Mengingat perilaku yang tidak pantas dan terus berlanjut ini, kami meyakini bahwa kompetisi sepakbola profesional di Spanyol sangat membutuhkan pemimpin yang mampu mengelolanya dan mewujudkan seluruh potensinya dengan tugas fundamental berupa netralitas.

"Intervensi terbarunya sangat serius dan tidak dapat dipahami, tidak mencerminkan administrator yang bertanggung jawab, karena melibatkan komentar terhadap sebuah artikel oleh jurnalis independen di media digital. Namun, ia bereaksi terhadap klub kami dengan mengambil kebebasan untuk mengkritik strategi olahraga kami, sebuah tindakan yang sepenuhnya absurd dan tidak bertanggung jawab."

Real Madrid juga menyasar perangkat pertandingan, secara khusus menyoroti dua insiden kontroversial yang melibatkan Jude Bellingham dan Federico Valverde. "Real Madrid kalah dalam derby di Metropolitano dalam pertandingan yang dicoreng kepemimpinan wasit Ortiz Arias yang sangat buruk," kata klub itu dalam pernyataan terpisah. "Ia gagal mengusir Cuti Romero di babak pertama karena menginjak lutut Bellingham, dan juga tidak mengusir Lee Kang-In karena menginjak pergelangan kaki kiri Valverde."



