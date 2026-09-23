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'Perilaku tidak pantas!' - Real Madrid menuntut Javier Tebas mundur dalam perang kata-kata luar biasa setelah presiden La Liga itu MENGEJEK klaim konspirasi perwasitan
Real Madrid menuntut Tebas mundur setelah kekacauan derbi
Dampak dari derby Madrid terbaru telah meningkat menjadi krisis institusional sepenuhnya. Real Madrid menelan kekalahan mengecewakan 2-1 dari rival sekota sengit Atletico, yang membuat Real Madrid tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Namun, hasil itu sepenuhnya tertutupi oleh kontroversi yang muncul setelahnya terkait ofisial pertandingan Ortiz Arias dan tim VAR.
Setelah peluit akhir berbunyi, presiden La Liga Tebas melontarkan kritik terhadap keluhan Madrid mengenai kepemimpinan wasit. Bos liga itu secara terbuka menepis anggapan adanya kampanye terorganisasi melawan klub tersebut, yang memicu respons murka dari Bernabeu.
Dalam pernyataan resmi yang sangat keras, Real Madrid mengecam komentar Tebas sebagai serangan terhadap klub dan menuntut pengunduran dirinya secepatnya. Petinggi Madrid berargumen bahwa kasta tertinggi sepak bola Spanyol sangat membutuhkan pemimpin yang netral, sembari menyebut tindakan presiden saat ini sama sekali tidak dapat diterima untuk seseorang di posisinya.
- Getty Images Sport
Tebas mencemooh klaim saat Madrid membalas
Perang kata-kata itu bermula ketika Tebas secara terbuka mengejek tuduhan adanya keberpihakan wasit terhadap tim asuhan Jose Mourinho. "Mengklaim bahwa wasit diarahkan melawan Real Madrid berarti hidup di galaksi lain," kata petinggi La Liga itu. "Narasi itu dijadikan alasan untuk menutupi kekurangan lain yang terlihat jelas dalam laga-laga awal musim ini. Lebih nyaman menunjuk adanya konspirasi daripada menjelaskan apa yang terjadi di lapangan."
Respons Madrid datang dengan cepat dan tanpa kompromi. Pernyataan resmi klub berbunyi: "Klub kami menganggap tidak dapat ditoleransi bahwa presiden LaLiga menggunakan posisinya secara institusional untuk terus mendiskreditkan dan menyerang Real Madrid. Mengingat perilaku yang tidak pantas dan terus berlanjut ini, kami meyakini bahwa kompetisi sepakbola profesional di Spanyol sangat membutuhkan pemimpin yang mampu mengelolanya dan mewujudkan seluruh potensinya dengan tugas fundamental berupa netralitas.
"Intervensi terbarunya sangat serius dan tidak dapat dipahami, tidak mencerminkan administrator yang bertanggung jawab, karena melibatkan komentar terhadap sebuah artikel oleh jurnalis independen di media digital. Namun, ia bereaksi terhadap klub kami dengan mengambil kebebasan untuk mengkritik strategi olahraga kami, sebuah tindakan yang sepenuhnya absurd dan tidak bertanggung jawab."
Real Madrid juga menyasar perangkat pertandingan, secara khusus menyoroti dua insiden kontroversial yang melibatkan Jude Bellingham dan Federico Valverde. "Real Madrid kalah dalam derby di Metropolitano dalam pertandingan yang dicoreng kepemimpinan wasit Ortiz Arias yang sangat buruk," kata klub itu dalam pernyataan terpisah. "Ia gagal mengusir Cuti Romero di babak pertama karena menginjak lutut Bellingham, dan juga tidak mengusir Lee Kang-In karena menginjak pergelangan kaki kiri Valverde."
Tekanan persaingan perebutan gelar meningkat di tengah perang institusional
Kekalahan pahit di Metropolitano membuat Madrid turun ke peringkat keempat klasemen La Liga. Saat ini mereka berada di belakang pemuncak klasemen yang belum terkalahkan, Barcelona, serta Atletico dan Real Betis, setelah mengawali kampanye baru dengan terseok-seok.
Derbi itu sendiri ditentukan oleh keputusan krusial ketika Dean Huijsen diganjar kartu merah karena menjatuhkan Giuliano Simeone di dalam area penalti. Alejandro Grimaldo menuntaskan penalti tersebut, dengan Jonathan David memperlebar keunggulan Atletico sebelum Antonio Rudiger mencetak gol hiburan pada akhir laga untuk tim tamu yang bermain dengan 10 orang.
Namun, hasil ini kini menjadi urusan sekunder dibanding perang institusional yang kian memanas antara Real Madrid dan La Liga. Tuduhan eksplosif Mourinho terkait komite perwasitan hanya semakin menyulut api yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat.
- Getty Images Sport
Mourinho menghadapi perombakan di lapangan saat perseteruan terus berlanjut
Mourinho kini menghadapi tugas berat untuk mengembalikan fokus skuadnya di tengah hiruk-pikuk bentrokan institusional ini. Tertinggal dari rival bebuyutan mereka dalam perburuan gelar, Real Madrid tidak boleh lagi terpeleset jika ingin memangkas jarak enam poin dari Barcelona.
Klub itu juga akan mencemaskan kondisi kebugaran Bellingham dan Valverde setelah keduanya menerima tekel keras dalam derby tersebut. Sementara itu, dampak dari kepemimpinan wasit kemungkinan akan terus bergulir saat Madrid mencari jawaban dari petinggi liga.
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