'Perilaku tak bisa diterima!' - Memphis Depay nyatakan perang terhadap Corinthians dalam pernyataan murka setelah 'janji-janji yang diingkari' soal perpanjangan kontrak

Depay bereaksi dengan murka setelah Corinthians secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontraknya, membuat pemain internasional Belanda itu tanpa klub. Lewat media sosial, pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan frustrasi mendalam atas apa yang ia anggap sebagai pengkhianatan dari petinggi klub, setelah menjalani periode yang sukses namun diganggu cedera di Brasil.

Dalam pernyataan tegas yang dirilis di X, Depay mengatakan: "Sangat kecewa membaca bahwa Corinthians memutuskan untuk tidak menghormati kesepakatan kami yang sudah ada untuk memperpanjang kontrak saya selama 2 tahun lagi. Perpanjangan ini telah secara eksplisit disetujui oleh presiden serta departemen olahraga, hukum, dan keuangan. Namun, beberapa orang memutuskan untuk melanggar komitmen ini.

"Saya tidak menginginkan situasi ini dan selalu menghormati klub sepanjang proses ini, tetapi sekarang saya terpaksa bereaksi keras untuk melindungi kepentingan saya. Dalam beberapa hari ke depan saya akan berbicara secara terbuka, tetapi yakinlah bahwa saya tidak akan membiarkan perilaku yang tidak dapat diterima ini tanpa sanksi."