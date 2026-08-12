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'Perilaku tak bisa diterima!' - Memphis Depay nyatakan perang terhadap Corinthians dalam pernyataan murka setelah 'janji-janji yang diingkari' soal perpanjangan kontrak
Depay kecam janji yang diingkari
Depay bereaksi dengan murka setelah Corinthians secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontraknya, membuat pemain internasional Belanda itu tanpa klub. Lewat media sosial, pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan frustrasi mendalam atas apa yang ia anggap sebagai pengkhianatan dari petinggi klub, setelah menjalani periode yang sukses namun diganggu cedera di Brasil.
Dalam pernyataan tegas yang dirilis di X, Depay mengatakan: "Sangat kecewa membaca bahwa Corinthians memutuskan untuk tidak menghormati kesepakatan kami yang sudah ada untuk memperpanjang kontrak saya selama 2 tahun lagi. Perpanjangan ini telah secara eksplisit disetujui oleh presiden serta departemen olahraga, hukum, dan keuangan. Namun, beberapa orang memutuskan untuk melanggar komitmen ini.
"Saya tidak menginginkan situasi ini dan selalu menghormati klub sepanjang proses ini, tetapi sekarang saya terpaksa bereaksi keras untuk melindungi kepentingan saya. Dalam beberapa hari ke depan saya akan berbicara secara terbuka, tetapi yakinlah bahwa saya tidak akan membiarkan perilaku yang tidak dapat diterima ini tanpa sanksi."
- Getty Images Sport
Stabilitas finansial disebut sebagai penyebab utama
Corinthians merilis pernyataan panjang mereka sendiri untuk menjelaskan situasi tersebut, dengan membingkai kepergian itu sebagai sesuatu yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan jangka panjang institusi tersebut. Terlepas dari klaim sang pemain soal adanya kesepakatan sebelumnya, klub menegaskan bahwa kondisi ekonomi mereka saat ini membuat mereka mustahil memenuhi tuntutan finansial dari seorang bintang internasional papan atas.
Pernyataan klub berbunyi: "Sport Club Corinthians Paulista telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak atlet Memphis Depay. Keputusan ini diambil semata-mata dan secara eksklusif dengan mempertimbangkan kesehatan finansial institusi kami, yang menuntut keseimbangan dan tanggung jawab yang ketat dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia.
"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemain Memphis Depay dan seluruh timnya, yang sejak awal negosiasi berupaya mencari kesepakatan terbaik yang memungkinkan."
Warisan trofi di Brasil
Selama berada di Neo Quimica Arena, Depay terbukti menjadi sosok krusial ketika fit, membantu klub meraih tiga trofi utama termasuk Copa do Brasil. Dampaknya langsung terasa setelah kedatangannya pada 2024, saat ia menjadi motor dari rentetan sembilan kemenangan beruntun yang mengubah nasib klub.
Menjelaskan keputusan tersebut, klub menambahkan: "Kami memahami bahwa proses ini berlangsung melampaui tenggat waktu tradisional, tetapi hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa kami berurusan dengan seorang atlet ternama. Dewan juga mengakui dan menghargai upaya tanpa lelah dari seluruh departemen institusi yang bekerja untuk memungkinkan sang atlet tetap bertahan."
- Getty Images Sport
Keberlanjutan di atas ambisi olahraga
Saga ini tampaknya akan berlanjut dengan konferensi pers yang telah direncanakan dan akan menampilkan presiden Osmar Stabile, saat tim Fernando Diniz berupaya menghadapi dampak dari tuduhan eksplosif Depay. Sementara sang pemain kini sedang mencari langkah berikutnya, raksasa Brasil itu bersiap menghadapi potensi tindakan hukum atau disipliner setelah janji Depay untuk menjatuhkan sanksi atas tindakan mereka yang "tidak dapat diterima".
Pernyataan terakhir klub mengenai masalah ini menekankan sulitnya keputusan tersebut, dengan menyatakan: "Mengingat kewajiban finansial Corinthians saat ini dan di masa depan, menjadi jelas bahwa mengambil komitmen baru sebesar ini tidak akan sejalan, pada saat ini, dengan keseimbangan keuangan yang perlu kami jaga untuk memastikan keberlanjutan institusi ini. Kami mengakui bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tetapi tanpa diragukan lagi diperlukan untuk masa depan Sport Club Corinthians Paulista.
"Kami berterima kasih kepada semua pihak atas pengertiannya dan akan terus bekerja agar Corinthians tetap kuat, solid, dan berjaya."
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