Legenda Portugal itu tidak menahan kata-katanya saat menilai gejolak yang terjadi belakangan ini dan sama sekali tidak adanya transparansi dari kepemimpinan FIFA. Mengungkapkan ketidakpercayaannya yang besar atas skandal yang sedang terungkap, Figo menulis: "Apa yang saya lihat terungkap dalam 10 hari terakhir adalah perilaku paling rendah, paling penuh tipu daya, dan paling pengecut serta mementingkan diri sendiri yang pernah saya saksikan."

Menyoroti absurditas kesepakatan rahasia tersebut, ia bertanya: "Jika skema itu begitu jelas menguntungkan, mengapa tidak jujur tentang fakta bahwa pada akhirnya itu akan memberi Anda pekerjaan senilai $30 juta per tahun?"

Ia juga menuduh Infantino memimpin "rezim kepentingan diri yang mengerikan", seraya menambahkan: "Infantino telah merendahkan jabatan Presiden FIFA yang ia janjikan untuk diangkat. Ia telah berbohong, menipu, dan mencoba mengisi kantongnya sendiri dengan mengorbankan permainan yang seharusnya ia layani."