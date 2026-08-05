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'Perilaku paling rendah dan paling penuh tipu daya' - Luis Figo menuntut presiden FIFA Gianni Infantino segera mundur
Figo menuntut Infantino mundur terkait rencana Piala Dunia
Figo dengan keras mengecam Infantino menyusul runtuhnya proyek FIFA Forward Enterprise, yang membuat presiden FIFA itu berjuang menyelamatkan jabatannya. Dalam kolom tajam yang ditulis untuk Daily Mail pada Rabu, Figo menuntut Infantino segera mundur.
Dampak besar itu bermula dari skema kontroversial untuk menjual Piala Dunia kepada investor ekuitas swasta, sebuah langkah yang menurut klaim Figo dirancang untuk mengamankan pekerjaan bagi Infantino dengan bayaran $30 juta per tahun. Saat Infantino dengan tergesa-gesa memimpin pembicaraan darurat terkait krisis di Maroko untuk menyelamatkan posisinya, Figo telah memperjelas perasaannya terhadap kepemimpinan saat ini, dengan menegaskan bahwa orang yang memperkaya diri sendiri tidak punya tempat dalam sepakbola.
- Getty Images
Surat terbuka pedas mengungkap perilaku penuh tipu daya
Legenda Portugal itu tidak menahan kata-katanya saat menilai gejolak yang terjadi belakangan ini dan sama sekali tidak adanya transparansi dari kepemimpinan FIFA. Mengungkapkan ketidakpercayaannya yang besar atas skandal yang sedang terungkap, Figo menulis: "Apa yang saya lihat terungkap dalam 10 hari terakhir adalah perilaku paling rendah, paling penuh tipu daya, dan paling pengecut serta mementingkan diri sendiri yang pernah saya saksikan."
Menyoroti absurditas kesepakatan rahasia tersebut, ia bertanya: "Jika skema itu begitu jelas menguntungkan, mengapa tidak jujur tentang fakta bahwa pada akhirnya itu akan memberi Anda pekerjaan senilai $30 juta per tahun?"
Ia juga menuduh Infantino memimpin "rezim kepentingan diri yang mengerikan", seraya menambahkan: "Infantino telah merendahkan jabatan Presiden FIFA yang ia janjikan untuk diangkat. Ia telah berbohong, menipu, dan mencoba mengisi kantongnya sendiri dengan mengorbankan permainan yang seharusnya ia layani."
Salah urus cadangan FIFA dan dugaan pemerasan
Mantan winger Real Madrid itu juga menyasar salah urus dana yang parah oleh Infantino serta gaya kepemimpinannya yang seperti mafia. Menyinggung keputusasaan untuk ekuitas privat, Figo menulis: "Maksud saya cadangan FIFA sebesar $5 miliar sebagai permulaan. Berapa banyak saham yang bisa dibeli dalam plot kotor dan licik ini? Semuanya! Jadi, pada akhirnya tidak ada kebutuhan untuk investasi dari luar."
Ia juga merujuk pada tuduhan serius yang diajukan Asosiasi Sepakbola Yordania, seraya mencatat bahwa sama sekali tidak mengejutkan melihat Infantino menghambat pendanaan mereka hanya untuk mengamankan surat nominasi demi melanjutkan kekuasaannya.
Apa langkah selanjutnya bagi Infantino dan FIFA?
Infantino kini akan menghadiri KTT krusial di Maroko, dengan harapan besar bisa meyakinkan para pejabat FIFA yang tersisa untuk tetap mempertahankan dukungan mereka di tengah kemarahan global yang kian meningkat. Namun, untuk selamat dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tampak semakin kecil kemungkinannya setelah kecaman terbuka seperti itu. Jika lebih banyak federasi nasional secara resmi menarik dukungan vital mereka, Infantino bisa dipaksa mundur, yang akan membuka jalan bagi pemilihan presiden darurat.
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