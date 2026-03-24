"Perhatikan!" - Penolakan Neymar dari skuad Brasil memicu Romario untuk mengirim pesan marah kepada Carlo Ancelotti

Dalam wawancara dengan Jornal O Dia, Romario mengkritik tajam kriteria kebugaran yang ketat yang diterapkan pada pemain sekelas Neymar, dengan berpendapat bahwa bakat elit harus selalu diutamakan. Pahlawan Piala Dunia 1994 itu menegaskan: “Seorang pemain bintang harus diturunkan. Tim nasional adalah tempat bagi yang terbaik dan paling berbakat. Persiapan untuk Piala Dunia berlangsung selama sebulan, waktu yang cukup bagi seorang atlet untuk pulih, baik secara fisik maupun teknis, untuk mendapatkan ritme pertandingan, dan untuk membangun chemistry dengan tim.

“Semua orang tahu itu, tapi selalu perlu diulang: lebih baik memiliki pemain bintang seperti Neymar, meski dia belum 100%, daripada memanggil pemain lain. Bakat tidak boleh disia-siakan. Dan seorang pelatih tidak pernah bisa tanpa itu. Saya masih berharap melihat Neymar membuktikan di lapangan, di Kejuaraan Brasil, bahwa dia layak masuk daftar akhir dan membawa pulang gelar dunia keenam.

“Saya ingin menegaskan bahwa meskipun saya sepenuhnya mendukung Neymar untuk pergi, saya akan terus mendukung upaya meraih ‘Hexa’ bahkan jika dia tidak ikut. Tapi pesannya jelas: Perhatikan, Pak!”