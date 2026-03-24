Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Perhatikan!" - Penolakan Neymar dari skuad Brasil memicu Romario untuk mengirim pesan marah kepada Carlo Ancelotti
Tidak dimasukkannya Neymar memicu kehebohan
Keputusan pelatih kepala Brasil, Ancelotti, untuk tidak memasukkan Neymar ke dalam skuad untuk laga persahabatan bulan Maret mendatang telah memicu kontroversi besar di seluruh Amerika Selatan. Meskipun pemain berusia 34 tahun itu telah lama absen dari panggung internasional akibat cedera lutut serius yang dialaminya pada akhir 2023, publik Brasil dan para mantan pemain tetap terpecah mengenai kontribusinya. Sementara Ancelotti tampaknya memprioritaskan kebugaran pertandingan dan generasi baru talenta, Romario berpendapat bahwa tim nasional terlalu dini membuang senjata terkuatnya.
- AFP
"Perhatikan, Pak!"
Dalam wawancara dengan Jornal O Dia, Romario mengkritik tajam kriteria kebugaran yang ketat yang diterapkan pada pemain sekelas Neymar, dengan berpendapat bahwa bakat elit harus selalu diutamakan. Pahlawan Piala Dunia 1994 itu menegaskan: “Seorang pemain bintang harus diturunkan. Tim nasional adalah tempat bagi yang terbaik dan paling berbakat. Persiapan untuk Piala Dunia berlangsung selama sebulan, waktu yang cukup bagi seorang atlet untuk pulih, baik secara fisik maupun teknis, untuk mendapatkan ritme pertandingan, dan untuk membangun chemistry dengan tim.
“Semua orang tahu itu, tapi selalu perlu diulang: lebih baik memiliki pemain bintang seperti Neymar, meski dia belum 100%, daripada memanggil pemain lain. Bakat tidak boleh disia-siakan. Dan seorang pelatih tidak pernah bisa tanpa itu. Saya masih berharap melihat Neymar membuktikan di lapangan, di Kejuaraan Brasil, bahwa dia layak masuk daftar akhir dan membawa pulang gelar dunia keenam.
“Saya ingin menegaskan bahwa meskipun saya sepenuhnya mendukung Neymar untuk pergi, saya akan terus mendukung upaya meraih ‘Hexa’ bahkan jika dia tidak ikut. Tapi pesannya jelas: Perhatikan, Pak!”
Ronaldo ikut menyuarakan hal yang sama
Tekanan terhadap Ancelotti semakin meningkat karena Ronaldo Nazario juga turut memberikan pendapatnya yang cukup berpengaruh dalam perdebatan ini. Meskipun bersikap lebih bijaksana daripada Romario, 'O Fenomeno' mengatakan kepada CNN Brasil bahwa tidak perlu lagi mengamati performa Neymar mengingat rekornya yang telah terbukti dengan 79 gol dalam 128 penampilan internasional. "Jika Neymar dalam kondisi fisik yang prima, saya akan membawanya ke Piala Dunia. Saya berharap Neymar dalam kondisi fisik yang baik. Jika ya, saya yakin Ancelotti akan membawanya. Dia bisa membantu," kata Ronaldo. "Mungkin dia tidak akan bermain di setiap pertandingan, tapi dia adalah pemain yang telah membuktikan nilainya di mana pun dia bermain. Belakangan ini dia mengalami cedera serius, tapi kita tidak perlu melakukan pemantauan terhadap Neymar untuk membawanya ke Piala Dunia. Jika Neymar dalam kondisi fisik yang prima, saya akan membawanya."
- getty
Perjuangan Neymar untuk memulihkan kebugarannya
Fokus utama Neymar saat ini adalah membungkam para pengkritik yang masih ada sebelum skuad final Piala Dunia diumumkan pada bulan Mei. Terlepas dari kualitasnya yang luar biasa, konsistensi tetap menjadi prioritas; penyerang ini telah absen dalam lima pertandingan Santos musim ini, meskipun ia telah mencetak tiga gol dan satu assist hanya dalam tiga penampilannya di Serie A Brasil. Bagi Ancelotti, laga persahabatan mendatang melawan Prancis dan Kroasia menjadi eksperimen berisiko tinggi untuk melihat apakah Selecao dapat memunculkan kreativitas tanpa mantan ikon mereka.