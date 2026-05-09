"Itu berlangsung sekitar lima atau enam menit. Dia memang pantas mendapatkannya," kata Kovac tentang pemain berusia 30 tahun yang akan mengakhiri kariernya pada musim panas nanti: "Dia telah menjalani karier yang luar biasa. Saya mendoakan yang terbaik untuknya di masa pensiunnya; dia akan sering bermain golf dan mungkin berkeliling dunia."

Mantan pemain tim nasional Süle telah mengumumkan akhir kariernya yang semakin dekat pada hari Kamis. Kontraknya akan berakhir. "Saya sangat senang dengan suasana ini," kata sang bek dalam wawancara dengan Sky: "Hari yang indah, suasana yang indah, indah melihat reaksi para penggemar. Senang bahwa pelatih memberi saya beberapa menit lagi, pertandingan ke-300 saya. Luar biasa indah, seluruh keluarga saya ada di sini."