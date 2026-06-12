Dalam pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan (2-0), terjadi obrolan santai antara Müller dan Klopp, yang bertugas sebagai pakar untuk MagentaTV, serta "rekan-rekan" mereka Peter Schmeichel dan Chicharito.
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"Perhatikan baik-baik saat memilih saluran": Thomas Müller dan Jürgen Klopp melontarkan sindiran kepada duo pakar lain dalam siaran Piala Dunia
Sementara pembawa acara Johannes B. Kerner memperkenalkan para tamu terhormat tersebut kepada penonton, pakaian yang berbeda-beda dari kedua tim ahli itu memicu canda tawa di antara mereka serta sesekali menimbulkan tawa penonton.
Legenda kiper Schmeichel dan mantan penyerang Manchester United Chicharito mengeluh karena harus mengenakan setelan jas dalam pekerjaan mereka untuk stasiun televisi Amerika Serikat dan Kolombia.
Müller: "Kita harus memeriksa kontraknya terlebih dahulu"
Sebaliknya, Müller dan Klopp tampil dengan gaya yang lebih santai — keduanya tampil di depan kamera dengan mengenakan kaos hitam dan kemeja lengan pendek.
"Perhatikan baik-baik saat memilih stasiun TV," canda Klopp kepada kedua legenda sepak bola itu. Müller kemudian menambahkan: "Mereka sedikit mengeluh karena harus mengenakan jas dan dasi. Jadi, harus memeriksa kontraknya terlebih dahulu."