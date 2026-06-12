"Perhatikan baik-baik saat memilih saluran": Thomas Müller dan Jürgen Klopp melontarkan sindiran kepada duo pakar lain dalam siaran Piala Dunia

Sementara pembawa acara Johannes B. Kerner memperkenalkan para tamu terhormat tersebut kepada penonton, pakaian yang berbeda-beda dari kedua tim ahli itu memicu canda tawa di antara mereka serta sesekali menimbulkan tawa penonton.

Legenda kiper Schmeichel dan mantan penyerang Manchester United Chicharito mengeluh karena harus mengenakan setelan jas dalam pekerjaan mereka untuk stasiun televisi Amerika Serikat dan Kolombia.