Perhatian besar: Apakah dua talenta terbaik akan hengkang dari FC Bayern München pada musim panas nanti?

Menurut laporan tersebut, klub-klub yang dimaksud adalah Real Betis, Parma Calcio, dan US Sassuolo.

Menurut laporan tersebut, bek kiri Yanda perlu menambah jam terbang - dan oleh karena itu, peminjaman dianggap sebagai opsi yang paling mungkin dari sudut pandang Munich. Namun, penjualan juga bisa jadi pilihan, asalkan opsi pembelian kembali disepakati untuk FCB.

Yanda, yang lahir di Hamburg, pindah ke Munich pada 2025 dari akademi FC St. Pauli. Di sana, pemain berusia 18 tahun ini sering dibandingkan dengan Alphonso Davies karena gaya permainannya di posisi bek kiri.