Beberapa klub papan atas dari Spanyol dan Italia dilaporkan tertarik pada pemain muda Bayern Munich, Julien Yanda. Hal ini dilaporkan oleh Estadio Deportivo.
Perhatian besar: Apakah dua talenta terbaik akan hengkang dari FC Bayern München pada musim panas nanti?
Menurut laporan tersebut, klub-klub yang dimaksud adalah Real Betis, Parma Calcio, dan US Sassuolo.
Menurut laporan tersebut, bek kiri Yanda perlu menambah jam terbang - dan oleh karena itu, peminjaman dianggap sebagai opsi yang paling mungkin dari sudut pandang Munich. Namun, penjualan juga bisa jadi pilihan, asalkan opsi pembelian kembali disepakati untuk FCB.
Yanda, yang lahir di Hamburg, pindah ke Munich pada 2025 dari akademi FC St. Pauli. Di sana, pemain berusia 18 tahun ini sering dibandingkan dengan Alphonso Davies karena gaya permainannya di posisi bek kiri.
Della Rovere: Minat dari Jerman dan Italia
Selain itu, surat kabar Bild melaporkan bahwa Guido Della Rovere sedang diincar oleh beberapa klub Italia dan Jerman.
Kontrak pemain Italia berusia 18 tahun ini masih berlaku hingga 2027, setelah gelandang tersebut pindah dari Cremonese ke Bayern Campus dua tahun lalu dengan biaya transfer sebesar 240.000 euro. Meskipun ia belum pernah diturunkan dalam pertandingan tim utama, pada pertandingan melawan Union Berlin akhir Maret lalu, pemain berbakat ini setidaknya masuk dalam skuad pelatih Vincent Kompany untuk pertama kalinya.
Della Rovere termasuk salah satu pemain kunci tim cadangan di Regionalliga dan telah mencetak empat gol serta memberikan sepuluh assist dalam 24 penampilannya. Namun, pada Jumat lalu, ia harus diganti karena cedera saat timnya kalah 1-2 dari Würzburger Kickers. Belum ada diagnosis resmi mengenai cedera tersebut.