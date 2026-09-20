Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Pergi dan tunjukkan bahwa Anda layak mendapatkannya!' - Alexis Mac Allister kirim pesan jelas soal kontrak Liverpool setelah luapan emosi di konferensi pers
Heskey menantang Mac Allister soal tuntutan kontrak di Liverpool
Mantan striker Liverpool Emile Heskey menantang Alexis Mac Allister untuk membuktikan nilainya di atas lapangan setelah gelandang itu mengungkapkan kekecewaannya terkait situasi kontraknya. Pemain internasional Argentina itu mengungkapkan kesedihannya karena tidak ditawari pembicaraan perpanjangan kontrak oleh petinggi Anfield.
Mac Allister tiba di Merseyside pada musim panas 2023 bersama Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai.
Namun, ia melihat kedua rekan sesama gelandangnya menandatangani kontrak baru awal tahun ini tanpa menerima kontak terkait kesepakatannya sendiri.
- Sportimage
Mantan penyerang mendesak gelandang untuk menorehkan angka di lapangan
Berbicara menjelang kemenangan Liverpool atas Atletico Madrid di Liga Champions, Mac Allister mengakui bahwa peluang untuk hengkang pada musim panas memang ada, sembari mengungkapkan rasa frustrasinya. Heskey, yang mencatatkan 223 penampilan untuk Liverpool, menegaskan bahwa perpanjangan kontrak harus diraih lewat performa individu yang konsisten.
Mantan pundit itu menekankan bahwa para pengambil keputusan di Liverpool secara alami akan memberi penghargaan kepada pemain ketika metrik statistik mereka menuntut tindakan.
"Daripada dia mengeluh soal kontrak baru, pergilah dan tunjukkan bahwa Anda pantas mendapatkannya lewat performa, maka kontrak itu akan datang," kata Heskey kepada PariuriX. "Ketika Anda mulai mencatatkan angka, Liverpool akan dipaksa melihat sekeliling dan mengatakan tidak ada yang bisa menandingi angka-angka ini. Anda boleh mengeluh, tetapi Anda juga harus melakukannya."
Gelandang ditantang meniru performa Piala Dunia di Anfield
Heskey mencatat bahwa meski Mac Allister memiliki kualitas teknis yang luar biasa, penampilannya untuk Liverpool musim lalu masih belum menyamai performa saat ia menjuarai Piala Dunia bersama Argentina. Mantan penyerang itu mendesak pemenang Piala Dunia 2022 tersebut untuk meningkatkan level permainan dan tampil konsisten sebagai penentu kemenangan.
Mac Allister memberikan respons yang tepat waktu dengan mencetak gol penentu dalam kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid pekan lalu.
Heskey menegaskan bahwa jika mampu mempertahankan level tersebut, pimpinan klub akan dipaksa untuk menyodorkan kontrak baru.
- Propaganda Photo
Fokus beralih ke laga melawan Bournemouth setelah heroik di Eropa
Setelah menciptakan momen penentu kemenangan di Eropa, Mac Allister kini mengalihkan fokusnya kembali ke tugas domestik saat Liverpool bersiap menghadapi Bournemouth pada Minggu sore. Gelandang itu berpeluang tampil sebagai starter di lini tengah untuk tim asuhan Andoni Iraola.
Melanjutkan penampilannya di Eropa akan sangat penting untuk meyakinkan petinggi Anfield agar membuka negosiasi formal.
Mac Allister akan berupaya menjaga momentumnya dan mendapatkan kejelasan jangka panjang soal masa depannya di Liverpool.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami