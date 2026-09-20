Mantan striker Liverpool Emile Heskey menantang Alexis Mac Allister untuk membuktikan nilainya di atas lapangan setelah gelandang itu mengungkapkan kekecewaannya terkait situasi kontraknya. Pemain internasional Argentina itu mengungkapkan kesedihannya karena tidak ditawari pembicaraan perpanjangan kontrak oleh petinggi Anfield.

Mac Allister tiba di Merseyside pada musim panas 2023 bersama Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai.

Namun, ia melihat kedua rekan sesama gelandangnya menandatangani kontrak baru awal tahun ini tanpa menerima kontak terkait kesepakatannya sendiri.