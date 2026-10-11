LaPresse
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Performa kelas dunia! Gasperini puji Dybala yang ‘luar biasa’ dan Gollini, pahlawan pada laga debutnya, karena menyelamatkan Roma yang bermain dengan sepuluh pemain
Dybala bawa Roma yang bermain dengan sepuluh orang ke posisi aman
Pelatih kepala Roma, Gian Piero Gasperini, melontarkan pujian setinggi langit kepada Paulo Dybala atas pengorbanannya dalam laga tandang yang melelahkan melawan Como, yang berakhir imbang 0-0. Bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari setengah jam setelah Donyell Malen mendapat kartu merah, Dybala memimpin lini depan dengan disiplin luar biasa untuk mengurangi tekanan terhadap pertahanan.
Gasperini mengungkapkan bahwa ia semula berencana menarik keluar gelandang serang asal Argentina itu sebelum berubah pikiran.
“Menurut saya, Paulo tampil luar biasa, terutama ketika kami bermain dengan sepuluh orang,” kata Gasperini.
- Nicolo Campo
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Menjelaskan penyesuaian taktiknya setelah pengusiran tersebut, Gasperini mengakui etos kerja Dybala mengubah rencana awalnya untuk memasukkan penyerang Mateo Castro. "Dalam mengatasi situasi-situasi sulit, saya rasa dia tampil sangat bagus, begitu pula semua rekan setimnya," jelas Gasperini.
"Ketika Malen ditarik keluar, saya sempat berpikir untuk memasukkan Castro, tetapi Dybala meyakinkan saya seiring berjalannya pertandingan, dan saya mempertahankannya di lapangan hingga nyaris akhir laga."
"Padahal, dia yang paling dirugikan dalam situasi itu; dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa."
Gollini bersinar dalam debutnya sebagai pengganti Svilar
Gasperini juga sangat puas dengan penampilan kiper Pierluigi Gollini, yang menggantikan Mile Svilar untuk menjalani debutnya bersama klub. Gollini melakukan sejumlah penyelamatan krusial menjelang akhir pertandingan, termasuk menggagalkan tembakan Nico Paz, untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan.
“Dia tampil luar biasa, bukan hanya saat keluar dari gawang, tetapi juga dalam olah bola dengan kaki dan serangan balik,” kata Gasperini.
“Dia selalu sigap dan tepat, dan jelas tim menempatkannya dalam situasi sebaik mungkin. Namun, dia adalah kiper bagus yang mampu menggantikan Svilar dengan sempurna.”
- ABACAPRESS
Kedalaman skuad memberikan fondasi yang kokoh
Dengan kapten Lorenzo Pellegrini kembali bermain setelah absen enam bulan dan Soulé memberi energi dari bangku cadangan, Gasperini tetap sangat senang dengan semangat kebersamaan skuadnya. Satu poin itu menjaga Roma tetap bersaing di klasemen sementara Serie A pada awal musim.
Gasperini akan berupaya mempertahankan kekompakan lini pertahanan itu dalam pertandingan liga mendatang.
Roma kini mengalihkan perhatian untuk mempersiapkan pertandingan Serie A berikutnya.
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