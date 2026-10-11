Pelatih kepala Roma, Gian Piero Gasperini, melontarkan pujian setinggi langit kepada Paulo Dybala atas pengorbanannya dalam laga tandang yang melelahkan melawan Como, yang berakhir imbang 0-0. Bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari setengah jam setelah Donyell Malen mendapat kartu merah, Dybala memimpin lini depan dengan disiplin luar biasa untuk mengurangi tekanan terhadap pertahanan.

Gasperini mengungkapkan bahwa ia semula berencana menarik keluar gelandang serang asal Argentina itu sebelum berubah pikiran.

“Menurut saya, Paulo tampil luar biasa, terutama ketika kami bermain dengan sepuluh orang,” kata Gasperini.