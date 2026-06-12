Performa Harry Kane yang layak meraih Ballon d'Or, rekor gelar Thomas Tuchel, dan delapan alasan mengapa Inggris PASTI akan menjuarai Piala Dunia 2026

Setelah mengambil alih jabatan pada tahun 2024, Tuchel sejak awal menegaskan bahwa ia tidak takut mengambil keputusan yang tidak populer, dan ia menepati janjinya dengan tidak memilih skuad yang secara teori seharusnya menjadi yang terbaik. Sesuai dengan prinsipnya yang mengutamakan "tim di atas bakat", ia mencoret sejumlah nama besar, termasuk Cole Palmer, Phil Foden, dan Trent Alexander-Arnold.

Meskipun manajer ini mendapat kritik luas atas beberapa keputusan tersebut, termasuk dari Harry Maguire yang terabaikan dan keluarganya, akan keliru jika menganggap tidak ada strategi di balik keputusan tersebut. Tentu saja akan ada lebih sedikit gangguan, dengan susunan starting XI terbaik yang jelas—kecuali rotasi di satu atau dua posisi—dan hierarki yang cukup jelas dalam skuad. Tuchel tampaknya bertekad membangun kebersamaan sebagai tulang punggung upaya merebut gelar Piala Dunia.

"Sejak hari pertama kami jelas bahwa kami berusaha membangun tim terbaik yang mungkin, yang tidak selalu berarti 26 pemain paling berbakat," kata pelatih asal Jerman itu dalam konferensi pers setelah skuadnya diumumkan secara resmi. "Tim yang memenangkan kejuaraan - dan apa yang kami coba capai hanya bisa diraih sebagai tim. Kami memiliki pemain yang siap dan berkomitmen pada semangat tim serta sikap tidak egois."

Dia menambahkan: "Kami membutuhkan sedikit keberuntungan. Kami harus memilih pemain dengan tepat. Tetap sehat. Memanfaatkan momentum. Membangun persaudaraan. Bermain dengan keberanian dan semangat. Serta memanfaatkan momen-momen spesial."

Sebuah video di balik layar dari salah satu rapat tim Tuchel di kamp Inggris di AS juga menunjukkan dia bersikeras ingin timnya menjadi tim yang "tidak ingin dihadapi oleh siapa pun" selama turnamen.