Performa Harry Kane yang layak meraih Ballon d'Or, rekor gelar Thomas Tuchel, dan delapan alasan mengapa Inggris PASTI akan menjuarai Piala Dunia 2026

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, perjalanan Inggris di turnamen ini seharusnya cukup mulus — meskipun, tentu saja, mereka tak bisa menghindari tim-tim raksasa begitu memasuki fase krusial turnamen.
Kita sudah tahu bahwa The Three Lions tergabung dalam grup yang cukup menguntungkan bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, dengan turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini membuat unggulan teratas tersebar lebih merata. Mereka diharapkan bisa memuncaki grup tersebut, untuk menghadapi tim peringkat ketiga di babak 32 besar - kemungkinan besar Pantai Gading, Ekuador, Uruguay, Arab Saudi, Norwegia, Senegal, Austria, Aljazair, Kolombia, Uzbekistan, atau Republik Demokratik Kongo.
Meskipun ada beberapa negara yang ingin mereka hindari, Inggris tetap menjadi favorit kuat dan diharapkan lolos ke babak 16 besar, di mana tantangan menghadapi Meksiko di Stadion Azteca yang ikonik mungkin menanti, meskipun Korea Selatan, Skotlandia, Jepang, atau Swedia juga bisa menjadi lawan. Bertanding melawan tuan rumah di kandang mereka sendiri akan menjadi prospek yang menakutkan, tetapi Anda tetap mengharapkan tim asuhan Tuchel untuk menyelesaikan tugas di lapangan.
Situasi tentu akan semakin rumit setelah itu, tetapi Inggris tetap diunggulkan untuk mengalahkan Brasil asuhan Ancelotti, yang masih dalam tahap pembangunan, dalam skenario perempat final yang paling mungkin. Juara bertahan Argentina atau Portugal akan menanti di semifinal, sebelum kemungkinan bentrokan melawan Spanyol dalam ulangan final Euro 2024, jika La Roja mampu mengalahkan Prancis di semifinal teoretis mereka.
Ada banyak variabel, tetapi Anda harus merasa bahwa jalan The Three Lions menuju semifinal, setidaknya, sudah terpetakan. Dari sana, mereka memiliki peluang besar untuk mengalahkan Argentina atau Portugal, meskipun dengan selisih tipis, dan selisih skor akan kembali tipis dalam pertandingan puncak melawan Spanyol asuhan Luis de la Fuente atau Prancis asuhan Didier Deschamps.