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England World Cup GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Performa Harry Kane yang layak meraih Ballon d'Or, rekor gelar Thomas Tuchel, dan delapan alasan mengapa Inggris PASTI akan menjuarai Piala Dunia 2026

Opinion
England
World Cup
H. Kane
T. Tuchel
D. Rice
J. Bellingham
M. Rashford
E. Anderson
FEATURES
England vs Croatia

Bagi Inggris, masa untuk sekadar bicara hampir berakhir. Tak lama lagi, yang terpenting hanyalah tugas di depan mata: Menjuarai Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dan manajer Thomas Tuchel telah secara tegas menyatakan bahwa itulah satu-satunya tujuan mereka di Amerika Utara, dan seiring mendekatnya hari-hari menjelang dimulainya kampanye The Three Lions, tak ada alasan untuk meragukan bahwa mereka tak mampu mencapai tujuan akhir mereka.

Turnamen ini telah resmi dimulai, dengan Meksiko dan Afrika Selatan membuka pertandingan pada hari Kamis. Kini, antusiasme semakin memuncak menjelang penampilan perdana Inggris saat mereka bersiap menghadapi lawan lama mereka, Kroasia, pada hari Rabu.

Bagi The Three Lions, upaya untuk mengakhiri masa-masa sulit yang telah berlangsung bertahun-tahun terus berlanjut, 60 tahun setelah satu-satunya kemenangan negara tersebut di panggung terbesar. Di GOAL, kami siap ikut meramaikan antusiasme ini, sambil melihat alasan-alasan mengapa Inggris akan memenangkan Piala Dunia 2026 dan melupakan enam dekade penderitaan mereka...

  • Harry Kane England 2026Getty

    Calon peraih Ballon d'Or

    Harapan Inggris mungkin sangat bergantung pada kapten sekaligus striker andalan mereka, Harry Kane, jadi untunglah ia sedang dalam performa terbaik sepanjang kariernya. Penyerang andalan Bayern Munich ini berpeluang menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Michael Owen seperempat abad lalu, dan hal itu mungkin bahkan tidak bergantung pada apakah The Three Lions berhasil mengangkat trofi di Amerika Utara.

    Di usia 32 tahun, Kane mencatatkan musim dengan jumlah gol terbanyak dalam kariernya yang produktif di level klub, secara luar biasa melewati angka 60 gol berkat hat-trick pada hari terakhir musim Bundesliga yang kembali dimenangkan serta di final DFB-Pokal. Dia mencetak 36 gol di liga, ditambah 14 gol lainnya di Liga Champions.

    Penyerang ini akan merebut Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak di benua Eropa dengan selisih yang cukup jauh, unggul sembilan dan 11 gol dari pesaing terdekatnya, Erling Haaland dan Kylian Mbappe, masing-masing — dua dari penyerang terbaik dunia. Catatan 61 golnya menempatkannya di lima besar sepanjang masa untuk jumlah gol terbanyak dalam satu musim Eropa di semua kompetisi, dan ia tak bisa berada dalam performa yang lebih baik menjelang Piala Dunia.

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  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    Gelandang-gelandang dinamis

    Kane akan menjadi bagian dari tulang punggung yang krusial bagi Inggris, dan trio gelandang di belakangnya mungkin sama pentingnya bagi peluang kesuksesan mereka. Untungnya, The Three Lions memiliki salah satu trio paling kokoh dan dinamis di turnamen ini.

    Tampaknya sangat mungkin bahwa Elliot Anderson akan ditugaskan untuk bermain di posisi paling belakang sebagai playmaker yang juga mampu melakukan tekel jika diperlukan, sementara Declan Rice seharusnya diberi kebebasan untuk bergerak maju mundur sebagai pemain box-to-box, meskipun ia juga memiliki stamina untuk memastikan tugas-tugas defensifnya terpenuhi, tentu saja.

    Di depan mereka, sepertinya Jude Bellingham dan Morgan Rogers bisa berbagi peran di posisi No.10, kecuali jika yang terakhir ditempatkan di sayap, di mana ia telah membuktikan dirinya mampu menjadi ancaman bagi Aston Villa. Keduanya adalah gelandang serang yang menggabungkan visi, kreativitas, dan insting mencetak gol dengan fisik yang efektif, yang bisa menjadi kunci untuk memberi keunggulan bagi tim Tuchel.

    Selain Portugal dan Spanyol, sedikit negara yang bisa mengklaim memiliki keseimbangan yang begitu baik di lini tengah, dan mereka masih memiliki Kobbie Mainoo yang bisa masuk dari bangku cadangan. Inggris hanya perlu berharap mereka bisa bersinergi di panggung terbesar.

  • Thomas Tuchel Chelsea Champions League trophyGetty

    Ahli piala

    Sir Gareth Southgate tak pernah benar-benar mampu membungkam keraguan terkait kurangnya pengalaman manajerial di level tertinggi dan kemampuannya dalam menghadapi situasi bertekanan tinggi seperti semifinal Piala Dunia atau final Kejuaraan Eropa, namun Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) kini memiliki pelatih kelas atas yang mereka yakini mampu membawa generasi pemain Inggris yang berbakat ini meraih gelar juara.

    Selain dihormati sebagai salah satu ahli taktik terbaik dalam sepak bola modern, Tuchel juga merupakan spesialis turnamen piala - sebuah sifat yang sangat cocok untuk turnamen sepak bola internasional.

    Di Borussia Dortmund, ia membawa timnya ke final DFB-Pokal pada masing-masing dari dua musimnya sebagai pelatih, mengakhiri penantian lima tahun untuk trofi besar pada kesempatan kedua pada 2017 saat BVB mengalahkan Eintracht Frankfurt di Berlin. Ia kemudian mengangkat trofi Coupe de France pada musim keduanya bersama Paris Saint-Germain dan membawa klub tersebut ke final Liga Champions pertamanya pada 2020, di mana mereka harus menelan kekalahan tipis dari Bayern Munich.

    Selama masa jabatannya di Chelsea, Tuchel sekali lagi menunjukkan keahliannya dalam kompetisi piala, membawa The Blues ke empat final dari lima yang dimainkan selama masa jabatannya. Puncaknya tentu saja membawa tim yang tidak diunggulkan meraih gelar Liga Champions kedua pada 2021, dengan mengalahkan Manchester City asuhan Pep Guardiola di final. Hal itu terjadi dua pekan setelah Chelsea dikalahkan Leicester City di final Piala FA, dan mereka pun harus menelan kekalahan menyakitkan di final Piala FA dan Carabao Cup 2022 melawan Liverpool melalui adu penalti.

    Ada banyak kekecewaan di sana, tetapi Tuchel telah menunjukkan kemampuannya untuk membawa berbagai jenis tim setidaknya mendekati trofi, dan Anda tidak akan bertaruh melawan kemampuannya untuk mengulangi hal itu di panggung Piala Dunia.

  • England World Cup 2026 Camp Thomas TuchelThe FA

    Mentalitas monster

    Setelah mengambil alih jabatan pada tahun 2024, Tuchel sejak awal menegaskan bahwa ia tidak takut mengambil keputusan yang tidak populer, dan ia menepati janjinya dengan tidak memilih skuad yang secara teori seharusnya menjadi yang terbaik. Sesuai dengan prinsipnya yang mengutamakan "tim di atas bakat", ia mencoret sejumlah nama besar, termasuk Cole Palmer, Phil Foden, dan Trent Alexander-Arnold.

    Meskipun manajer ini mendapat kritik luas atas beberapa keputusan tersebut, termasuk dari Harry Maguire yang terabaikan dan keluarganya, akan keliru jika menganggap tidak ada strategi di balik keputusan tersebut. Tentu saja akan ada lebih sedikit gangguan, dengan susunan starting XI terbaik yang jelas—kecuali rotasi di satu atau dua posisi—dan hierarki yang cukup jelas dalam skuad. Tuchel tampaknya bertekad membangun kebersamaan sebagai tulang punggung upaya merebut gelar Piala Dunia.

    "Sejak hari pertama kami jelas bahwa kami berusaha membangun tim terbaik yang mungkin, yang tidak selalu berarti 26 pemain paling berbakat," kata pelatih asal Jerman itu dalam konferensi pers setelah skuadnya diumumkan secara resmi. "Tim yang memenangkan kejuaraan - dan apa yang kami coba capai hanya bisa diraih sebagai tim. Kami memiliki pemain yang siap dan berkomitmen pada semangat tim serta sikap tidak egois."

    Dia menambahkan: "Kami membutuhkan sedikit keberuntungan. Kami harus memilih pemain dengan tepat. Tetap sehat. Memanfaatkan momentum. Membangun persaudaraan. Bermain dengan keberanian dan semangat. Serta memanfaatkan momen-momen spesial."

    Sebuah video di balik layar dari salah satu rapat tim Tuchel di kamp Inggris di AS juga menunjukkan dia bersikeras ingin timnya menjadi tim yang "tidak ingin dihadapi oleh siapa pun" selama turnamen.

  • Lamine Yamal Spain 2026Getty

    Saingan yang terpuruk

    Peluang Inggris untuk mengakhiri penantian selama 60 tahun akan trofi besar semakin terbuka lebar karena tidak adanya favorit yang jelas menjelang turnamen ini, dengan sejumlah tim raksasa sepak bola internasional sedang menjalani fase transisi.

    Juara Eropa Spanyol tampaknya kembali menjadi ancaman terbesar di atas kertas, tetapi pemain kunci Lamine Yamal dan Nico Williams diragukan tampil karena cedera, sementara pertahanan mereka juga masih dipertanyakan. Prancis, juara pada 2018 dan runner-up pada 2022, memiliki lini depan yang kuat namun kurang memiliki kualitas di lini tengah, sementara lini belakang Portugal dan ketergantungan mereka pada Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun juga dapat dimanfaatkan.

    Sementara itu, Jerman dan Brasil tidak terasa seperti kekuatan yang menakutkan seperti dulu saat mereka mencari identitas di bawah pelatih kepala yang relatif baru, Julian Nagelsmann dan Carlo Ancelotti, dan Belanda tampak lebih seperti kuda hitam daripada pesaing yang sesungguhnya.

    Teori ini mungkin sedikit terlalu menyederhanakan, tetapi ada kesan bahwa kurangnya kekuatan dominan menguntungkan Inggris, selama mereka bisa menjadi tim yang kompak di Amerika Utara.

  • harry kane england jubelGetty Images

    Rute yang bagus?

    Jika semuanya berjalan sesuai rencana, perjalanan Inggris di turnamen ini seharusnya cukup mulus — meskipun, tentu saja, mereka tak bisa menghindari tim-tim raksasa begitu memasuki fase krusial turnamen.

    Kita sudah tahu bahwa The Three Lions tergabung dalam grup yang cukup menguntungkan bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, dengan turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini membuat unggulan teratas tersebar lebih merata. Mereka diharapkan bisa memuncaki grup tersebut, untuk menghadapi tim peringkat ketiga di babak 32 besar - kemungkinan besar Pantai Gading, Ekuador, Uruguay, Arab Saudi, Norwegia, Senegal, Austria, Aljazair, Kolombia, Uzbekistan, atau Republik Demokratik Kongo.

    Meskipun ada beberapa negara yang ingin mereka hindari, Inggris tetap menjadi favorit kuat dan diharapkan lolos ke babak 16 besar, di mana tantangan menghadapi Meksiko di Stadion Azteca yang ikonik mungkin menanti, meskipun Korea Selatan, Skotlandia, Jepang, atau Swedia juga bisa menjadi lawan. Bertanding melawan tuan rumah di kandang mereka sendiri akan menjadi prospek yang menakutkan, tetapi Anda tetap mengharapkan tim asuhan Tuchel untuk menyelesaikan tugas di lapangan.

    Situasi tentu akan semakin rumit setelah itu, tetapi Inggris tetap diunggulkan untuk mengalahkan Brasil asuhan Ancelotti, yang masih dalam tahap pembangunan, dalam skenario perempat final yang paling mungkin. Juara bertahan Argentina atau Portugal akan menanti di semifinal, sebelum kemungkinan bentrokan melawan Spanyol dalam ulangan final Euro 2024, jika La Roja mampu mengalahkan Prancis di semifinal teoretis mereka.

    Ada banyak variabel, tetapi Anda harus merasa bahwa jalan The Three Lions menuju semifinal, setidaknya, sudah terpetakan. Dari sana, mereka memiliki peluang besar untuk mengalahkan Argentina atau Portugal, meskipun dengan selisih tipis, dan selisih skor akan kembali tipis dalam pertandingan puncak melawan Spanyol asuhan Luis de la Fuente atau Prancis asuhan Didier Deschamps.

  • Marcus Rashford England 2023Getty

    Tips dan trik turnamen

    Pilihan skuad Tuchel mungkin telah membuat banyak orang terkejut, tetapi masih ada beberapa pemain berpengalaman yang pernah berpartisipasi bersama Inggris dan bertekad untuk akhirnya meraih gelar di Amerika Utara.

    Jordan Pickford, John Stones, Jordan Henderson, Marcus Rashford, dan Kane adalah para veteran dari perjalanan mengejutkan ke semifinal pada 2018, sementara Reece James, Rice, Bellingham, dan Bukayo Saka bergabung dengan mereka dalam skuad yang nyaris meraih gelar di Euro 2020, dan semua pemain tersebut kecuali James juga berpartisipasi di Piala Dunia 2022.

    Kemudian, dua tahun lalu, Marc Guehi, Ezri Konsa, Mainoo, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Ivan Toney, dan Ollie Watkins semua mendapatkan pengalaman turnamen yang tak ternilai dalam perjalanan menuju final Euro 2024, di mana Inggris kembali gagal tipis.

    Kombinasi antara usia muda, pengalaman, dan tentu saja, kekecewaan di panggung-panggung terbesar yang dimiliki skuad ini seharusnya sangat berguna saat mereka berusaha memanfaatkan peluang emas untuk mengakhiri tahun-tahun penuh penderitaan pada musim panas ini.

  • TuchelGetty Images

    Tertulis di bintang-bintang?

    Dan bukankah akan ada semacam keselarasan yang indah jika Inggris mampu mengakhiri penantian panjang akan trofi besar musim panas ini, tepat 60 tahun setelah kemenangan bersejarah atas Jerman Barat di Wembley? Final 2026 di New Jersey akan berlangsung hanya 11 hari sebelum peringatan satu-satunya kemenangan The Three Lions di turnamen besar, dan mungkin sudah ditakdirkan bahwa mereka akan mengulangi prestasi tersebut enam dekade kemudian.

    Mereka bisa dibilang belum pernah berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukannya, dengan Southgate yang telah meletakkan fondasi meskipun mengalami kekecewaan pada tahun 2018, 2021, 2022, dan 2024. Setelah berkali-kali nyaris meraihnya di era modern, The Three Lions dapat mengandalkan pengalaman tersebut untuk melangkah lebih jauh; mereka harus percaya bahwa kini mereka akhirnya memiliki alat yang diperlukan—baik secara mental maupun dalam hal personel—untuk menembus garis finis.

    Dengan manajer elit di pucuk pimpinan dan deretan pemain muda namun berpengalaman di seluruh lini, Inggris memiliki peluang besar untuk meniru para pahlawan tahun 1966 di Amerika Utara musim panas ini.

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