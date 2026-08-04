Mantan kapten Chelsea, Cahill, meyakini perekrutan Lacroix merupakan langkah transfer yang sangat cerdas bagi mantan klubnya.

Berbicara kepada situs resmi klub, Cahill membagikan pandangannya: "Dia pemain hebat dan ini perekrutan yang sangat cerdas. Saya pikir usianya sekarang juga sangat bagus dan dia sudah punya pengalaman bermain secara reguler di Premier League.

"Dia masih punya banyak tahun ke depan untuk berkembang dan belajar. Dan datang ke klub seperti Chelsea memberinya pijakan untuk melangkah lebih jauh.

"Jelas dia sudah terlibat di Piala Dunia bersama tim nasional Prancis dan dia sudah menempatkan dirinya di level itu serta dalam kategori pedigree seperti itu sekarang. Tetapi sekali lagi, mirip seperti saat saya pindah ke Chelsea, Anda mendapatkan kesempatan untuk membawa karier Anda ke level berikutnya."