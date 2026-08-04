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'Perekrutan yang sangat cerdas' - Gary Cahill mendukung Maxence Lacroix senilai £52 juta untuk mencapai 'level berikutnya' di bawah Xabi Alonso di Chelsea
Cahill dukung kepindahan Lacroix ke Chelsea
Chelsea secara resmi telah menuntaskan transfer bek tengah berusia 26 tahun, Lacroix, dari Palace dalam kesepakatan senilai £52 juta. Pemain timnas Prancis itu menandatangani kontrak berdurasi enam tahun hingga 2032 setelah menegaskan keinginannya mencari tantangan baru dengan meninggalkan Selhurst Park. Kedatangan Lacroix makin memperkuat perekrutan musim panas Alonso bersama nama-nama baru lainnya seperti Morgan Rogers, Danny Welbeck, dan Jordan Henderson.
- Sportimage
Cahill memuji perekrutan cerdas di lini pertahanan
Mantan kapten Chelsea, Cahill, meyakini perekrutan Lacroix merupakan langkah transfer yang sangat cerdas bagi mantan klubnya.
Berbicara kepada situs resmi klub, Cahill membagikan pandangannya: "Dia pemain hebat dan ini perekrutan yang sangat cerdas. Saya pikir usianya sekarang juga sangat bagus dan dia sudah punya pengalaman bermain secara reguler di Premier League.
"Dia masih punya banyak tahun ke depan untuk berkembang dan belajar. Dan datang ke klub seperti Chelsea memberinya pijakan untuk melangkah lebih jauh.
"Jelas dia sudah terlibat di Piala Dunia bersama tim nasional Prancis dan dia sudah menempatkan dirinya di level itu serta dalam kategori pedigree seperti itu sekarang. Tetapi sekali lagi, mirip seperti saat saya pindah ke Chelsea, Anda mendapatkan kesempatan untuk membawa karier Anda ke level berikutnya."
Mantan kapten menyoroti panggung Stamford Bridge
Cahill percaya pengalaman Lacroix di Palace dan penampilannya di Piala Dunia, saat Prancis finis di posisi keempat, memberikan modal yang sangat berharga untuk bersaing di level tertinggi.
Menambahkan penilaiannya terhadap bek tersebut, Cahill menegaskan: "Saya hanya berpikir dia pemain hebat, ini rekrutan yang sangat bagus, dan kepindahan yang saya yakin sangat ia nantikan untuk benar-benar dijalani dan berusaha langsung tampil apik.
"Saya berada di Palace selama beberapa tahun, dan saya menikmati waktu saya di sana. Dia juga melakukan hal yang sama dan berkembang selama berada di sana.
"Ini kepindahan besar untuknya, tetapi juga untuk klub dan akan menyenangkan melihat dia datang dan memulai kiprahnya di sini."
- APL
Laga pembuka musim Fulham semakin dekat
Setelah absen dalam laga pramusim melawan Western Sydney Wanderers dan Tottenham, Lacroix bersiap bergabung dengan skuad Alonso dalam beberapa hari ke depan. Bek anyar itu membidik menit bermain berharga pada sisa masa pramusim untuk membangun kebugaran pertandingan dan pemahaman taktis. Ujian resmi pertamanya bersama Chelsea akan datang dalam laga pembuka Premier League tandang melawan rival sesama London Barat, Fulham, pada 24 Agustus.
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