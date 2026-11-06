“Perekrutan terbaik musim ini”: Zion Suzuki bantu Aston Villa melupakan Emi Martinez, sementara mantan kiper Brad Friedel puji pemain timnas Jepang senilai £30 juta
Villa membutuhkan pengganti untuk Martinez, juara Piala Dunia
Villa melakukan gebrakan besar dengan merekrut Suzuki. Pamornya tengah melesat berkat penampilan impresif bersama negaranya di ajang utama FIFA di Amerika Utara. Juara Liga Champions Paris Saint-Germain sempat nyaris mencapai kesepakatan.
Pemain berusia 24 tahun kelahiran New Jersey itu akhirnya berlabuh di Inggris. Juara Liga Europa membutuhkan penjaga gawang baru sebagai benteng terakhir, sementara Martinez asal Argentina yang sulit ditebak bersiap hengkang. Kepindahannya ke Chelsea akhirnya disetujui.
Meski harapan terhadap Suzuki tinggi, sejarah menunjukkan bahwa pendatang baru kerap kesulitan beradaptasi dengan Liga Primer. Suzuki diperkirakan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri karena langsung dihadapkan pada tantangan berat.
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Suzuki cepat beradaptasi dengan kehidupan di Liga Primer Inggris
Villa tak perlu khawatir karena kiper tersebut langsung memberikan dampak dan menyatu tanpa kesulitan dengan rencana Emery. Sebuah kesalahan yang tidak biasa terjadi dalam hasil imbang 1-1 melawan Fulham, ketika Suzuki menjatuhkan bola melewati garis gawangnya sendiri saat berusaha mengatasi sepak pojok. Namun, ia juga melakukan beberapa penyelamatan penting dalam laga itu.
Kebobolan tiga gol saat menghadapi Lamine Yamal dan Barcelona di kompetisi elite Eropa tidak perlu terlalu dipersoalkan, mengingat raksasa La Liga itu memiliki lini serang yang tangguh. Aston Villa berharap bisa kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Manchester United yang tampil tidak konsisten pada Minggu.
Suzuki diperkirakan menjadi starter melawan Manchester United di Old Trafford dan kembali tampil dalam laga yang menjadi sorotan besar. Ia bisa semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu kiper terbaik di sepakbola Inggris.
Friedel berikan penilaiannya terhadap pemain timnas Jepang
Diminta memberikan penilaiannya tentang Suzuki, mantan kiper Villa Friedel, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Sangat bagus. Saya pikir kebanyakan orang yang mengikuti sepakbola sudah memperhatikannya dan tahu dia kiper yang bagus.
“Satu hal yang tidak pernah bisa Anda ketahui, seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, adalah bagaimana mereka akan menghadapinya secara mental dan dari segi kepercayaan diri, terutama ketika mereka harus menggantikan seseorang yang sebagus Martinez.
“Lalu, apa yang terjadi ketika mereka melakukan kesalahan dan bagaimana penampilan mereka setelahnya? Sampai pertandingan melawan Fulham, saya rasa dia belum benar-benar melakukan kesalahan. Namun, bahkan dalam pertandingan ketika dia melakukan kesalahan itu, penampilannya luar biasa. Hanya saja, ada satu kesalahan yang sangat tidak biasa, sekaligus sial dan disayangkan. Selebihnya, dia tampil sangat baik sebelum dan sesudahnya.
“Saya pikir, hingga saat ini, dia adalah rekrutan terbaik Aston Villa musim ini. Sudah banyak diberitakan bahwa skuad mereka sangat terpukul akibat aturan PSR dan aturan keuangan, tetapi mereka bekerja sangat baik dalam membangun kembali skuad. Skuad mereka masih tidak sama dengan musim lalu dan mereka membutuhkan kiper itu, terutama pada awal musim.
“Saya pikir dia tampil brilian. Sekarang para pemain lain mulai padu dan menemukan peran mereka, sementara tim mulai meraih hasil dan menunjukkan penampilan yang bagus. Namun, pada awal musim, dialah rekrutan yang paling menonjol.”
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Jadwal Aston Villa 2026-27: Berikutnya bertandang ke markas Manchester United
Villa sudah tiga pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi, kehilangan poin di Liga Primer dan Liga Champions serta tersingkir dari Piala Carabao pada putaran keempat.
United, yang kesulitan dalam bertahan musim ini, bisa menjadi lawan ideal bagi Villa untuk kembali merasakan kemenangan. Namun, Suzuki harus kembali tampil dalam performa terbaiknya jika ingin mencegah pemain seperti Bruno Fernandes, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo mencetak gol.
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