Diminta memberikan penilaiannya tentang Suzuki, mantan kiper Villa Friedel, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Sangat bagus. Saya pikir kebanyakan orang yang mengikuti sepakbola sudah memperhatikannya dan tahu dia kiper yang bagus.

“Satu hal yang tidak pernah bisa Anda ketahui, seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, adalah bagaimana mereka akan menghadapinya secara mental dan dari segi kepercayaan diri, terutama ketika mereka harus menggantikan seseorang yang sebagus Martinez.

“Lalu, apa yang terjadi ketika mereka melakukan kesalahan dan bagaimana penampilan mereka setelahnya? Sampai pertandingan melawan Fulham, saya rasa dia belum benar-benar melakukan kesalahan. Namun, bahkan dalam pertandingan ketika dia melakukan kesalahan itu, penampilannya luar biasa. Hanya saja, ada satu kesalahan yang sangat tidak biasa, sekaligus sial dan disayangkan. Selebihnya, dia tampil sangat baik sebelum dan sesudahnya.

“Saya pikir, hingga saat ini, dia adalah rekrutan terbaik Aston Villa musim ini. Sudah banyak diberitakan bahwa skuad mereka sangat terpukul akibat aturan PSR dan aturan keuangan, tetapi mereka bekerja sangat baik dalam membangun kembali skuad. Skuad mereka masih tidak sama dengan musim lalu dan mereka membutuhkan kiper itu, terutama pada awal musim.

“Saya pikir dia tampil brilian. Sekarang para pemain lain mulai padu dan menemukan peran mereka, sementara tim mulai meraih hasil dan menunjukkan penampilan yang bagus. Namun, pada awal musim, dialah rekrutan yang paling menonjol.”