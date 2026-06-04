Perekrutan pertama Real Madrid DIKONFIRMASI oleh Florentino Perez saat ia memberikan kabar terbaru mengenai masa depan Vinicius Junior

Perez telah membuat pernyataan sensasional terkait aktivitas transfer Real Madrid, dengan menyatakan bahwa bek Liverpool Ibrahima Konate akan menjadi pemain Los Blancos musim depan jika ia tetap menjabat sebagai presiden. Kesepakatan tersebut akan membuat pemain internasional Prancis berusia 27 tahun itu pindah ke ibu kota Spanyol sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya di Anfield berakhir.

Dalam wawancara dengan Diario AS, Perez mengungkapkan keyakinannya, mengatakan: “Kami sedang mengupayakan semua transfer ini. Saya dapat memastikan bahwa jika saya tetap menjabat sebagai presiden Real Madrid, salah satu bek terbaik dunia, Konate, akan bermain untuk Real Madrid mulai musim depan. Dan dia tidak akan menjadi satu-satunya bek top yang bergabung dengan kami jika saya tetap memimpin Real Madrid.”

Presiden tersebut juga mengonfirmasi bahwa Jose Mourinho adalah orang yang dipilih untuk memimpin tim dari pinggir lapangan, dengan mengatakan: “Mourinho adalah salah satu pelatih terbaik di dunia dan dia sangat penting bagi Real Madrid selama masa jabatannya bersama kami. Dia adalah pelatih pada musim liga yang memecahkan rekor tersebut. Dia membawa tim ke level kompetisi yang sangat tinggi dan itu sangat penting bagi segala pencapaian yang diraih setelahnya. Mourinho dan Konate adalah rekrutan pertama saya.”