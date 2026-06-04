AFP
Diterjemahkan oleh
Perekrutan pertama Real Madrid DIKONFIRMASI oleh Florentino Perez saat ia memberikan kabar terbaru mengenai masa depan Vinicius Junior
Perez mengonfirmasi perekrutan Konate dan kembalinya Mourinho
Perez telah membuat pernyataan sensasional terkait aktivitas transfer Real Madrid, dengan menyatakan bahwa bek Liverpool Ibrahima Konate akan menjadi pemain Los Blancos musim depan jika ia tetap menjabat sebagai presiden. Kesepakatan tersebut akan membuat pemain internasional Prancis berusia 27 tahun itu pindah ke ibu kota Spanyol sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya di Anfield berakhir.
Dalam wawancara dengan Diario AS, Perez mengungkapkan keyakinannya, mengatakan: “Kami sedang mengupayakan semua transfer ini. Saya dapat memastikan bahwa jika saya tetap menjabat sebagai presiden Real Madrid, salah satu bek terbaik dunia, Konate, akan bermain untuk Real Madrid mulai musim depan. Dan dia tidak akan menjadi satu-satunya bek top yang bergabung dengan kami jika saya tetap memimpin Real Madrid.”
Presiden tersebut juga mengonfirmasi bahwa Jose Mourinho adalah orang yang dipilih untuk memimpin tim dari pinggir lapangan, dengan mengatakan: “Mourinho adalah salah satu pelatih terbaik di dunia dan dia sangat penting bagi Real Madrid selama masa jabatannya bersama kami. Dia adalah pelatih pada musim liga yang memecahkan rekor tersebut. Dia membawa tim ke level kompetisi yang sangat tinggi dan itu sangat penting bagi segala pencapaian yang diraih setelahnya. Mourinho dan Konate adalah rekrutan pertama saya.”
- (C)Getty Images
Rincian kontrak dan kesepakatan Dumfries terungkap
Dengan pengumuman resmi yang akan segera dirilis, sejumlah laporan menyebutkan bahwa proses administrasi untuk transfer besar-besaran ini telah selesai. Menurut Fabrizio Romano, Konate telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun pada Rabu malam — sebuah kabar yang tampaknya dikonfirmasi oleh Aurelien Tchouameni, yang menyukai postingan Romano di media sosial. Konate sendiri telah mengucapkan selamat tinggal yang emosional kepada para penggemar Liverpool, mengakui bahwa sudah waktunya untuk “tantangan baru dan babak baru” setelah gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak di Anfield. Mantan bek RB Leipzig ini bukanlah satu-satunya pemain ternama yang dikabarkan akan bergabung. Laporan yang sama menunjukkan bahwa bintang Inter, Denzel Dumfries, juga akan bergabung, setelah menyetujui kontrak dengan Real Madrid.
Kondisi Vinicius Junior
Di tengah antusiasme atas kedatangan pemain baru, Perez juga menyempatkan diri untuk membahas masa depan bintang andalan saat ini, Vinicius Junior. Meskipun beredar rumor yang mengaitkan pemain Brasil itu dengan kepindahan ke klub lain, sang presiden menegaskan niat sang penyerang. “Vini adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan dia sangat senang menjadi pemain Madrid. Dia berperan penting dalam memenangkan dua gelar Liga Champions terakhir dan kontraknya masih tersisa satu tahun. Masih ada waktu, tapi saya katakan kepada Anda bahwa Vinicius ingin tetap di Madrid dan saya juga ingin dia tetap di sini,” tambahnya.
- AFP
Tekanan pemilu dan era baru
Pengumuman mengejutkan ini muncul hanya beberapa hari sebelum 100.000 anggota klub dijadwalkan memberikan suara dalam pemilihan presiden, di mana Perez harus menghadapi tantangan dari Enrique Riquelme — yang baru-baru ini mengklaim bahwa Erling Haaland ingin bergabung dengan klub, meskipun pihak sang striker dengan tegas membantahnya. Saat klub berupaya bangkit dari musim tanpa gelar, kehadiran Konate, Dumfries, dan kembalinya Mourinho menjadi pesan yang kuat bagi para pemilih yang akan memberikan suaranya.