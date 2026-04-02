Perekrutan ganda Manchester United senilai £140 juta atas Antony dan Lisandro Martinez dari Ajax menjadi sorotan dalam perselisihan sengit terkait biaya pemantauan
Seorang pencari bakat menggugat Ajax ke pengadilan terkait tuntutan senilai jutaan pound
Pencari bakat sepak bola Peter Gerards telah mengajukan gugatan hukum terhadap Ajax, menuntut pembayaran sebesar €2 juta terkait transfer bernilai fantastis Antony dan Martinez. Kedua pemain tersebut merupakan pilar di Amsterdam sebelum mengikuti manajer Erik ten Hag ke Manchester United pada musim panas 2022 dengan biaya gabungan melebihi £140 juta.
Gerards menuduh bahwa berdasarkan ketentuan perjanjiannya dengan klub, ia berhak atas persentase dari biaya transfer pemain yang ia temukan dan rekomendasikan kepada klub. Berbicara di hadapan Pengadilan Banding Amsterdam, Gerards menegaskan kontribusinya terhadap keuntungan finansial klub baru-baru ini, dengan menyatakan: "Tanpa kami, Antony dan Martinez tidak akan pernah bermain untuk Ajax."
Kesepakatan era Marc Overmars sedang diteliti
Sengketa ini bermula dari perjanjian tahun 2016 yang ditandatangani antara Gerards International Consultancy dan mantan direktur sepak bola Ajax, Marc Overmars. Kontrak tersebut secara khusus dirancang untuk kegiatan pencarian bakat di Amerika Selatan, tempat Martinez dan Antony ditemukan. Meskipun tim hukum Ajax tidak membantah bahwa Gerards-lah yang menemukan para pemain tersebut, mereka berpendapat bahwa kewajiban finansial telah kedaluwarsa.
Pengadilan mendengarkan detail mengenai bagaimana hubungan profesional tersebut berakhir secara tiba-tiba. Gerards mengklaim bahwa pada tahun 2020, Overmars memberitahunya bahwa kontrak tersebut akan diakhiri dalam sebuah pertemuan yang hanya berlangsung lima menit, dengan Het Parool mencatat bahwa dokumen-dokumen yang dihasilkan kemudian menimbulkan "kebisingan" hukum yang signifikan.
Perselisihan hukum terkait pembatalan dan berakhirnya kontrak
Pembelaan Ajax, yang dipimpin oleh pengacara Dolf Segaar dan Bram Bollen, didasarkan pada pernyataan bahwa perjanjian dengan Gerards telah sepenuhnya dibatalkan pada tahun 2020, dua tahun sebelum transfer besar-besaran ke Manchester United terjadi. Mereka berpendapat bahwa hak atas bagian dari hasil transfer berakhir ketika hubungan kerja diputus. Namun, perusahaan pemandu bakat tersebut memandang situasi ini secara berbeda, dengan mengutip ketentuan perlindungan khusus dalam perjanjian awal.
Gerards International Consultancy mengklaim bahwa pembubaran kontrak tidak berarti mereka melepaskan hak atas pendapatan di masa depan. Mereka berargumen bahwa klausul tertentu memberikan hak kepada perusahaan pemandu bakat atas pendapatan transfer selama empat tahun setelah seorang pemain diperkenalkan ke klub. Jika interpretasi ini berlaku, penjualan Antony dan Martinez pada tahun 2022 akan langsung masuk dalam jendela perlindungan tersebut.
Ultimatum ditetapkan saat pengadilan Amsterdam bersiap mengeluarkan putusan
Perselisihan hukum ini dilaporkan telah memanas di balik layar sejak 2023, namun kini telah mencapai titik kritis. Setelah upaya-upaya sebelumnya untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan gagal, Pengadilan Banding telah mengeluarkan ultimatum tegas kepada kedua belah pihak. Mereka diberi waktu satu minggu untuk mencapai kesepakatan, atau pengadilan akan melanjutkan dengan putusan yang mengikat.
Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam masa tenggang tujuh hari tersebut, pengadilan dijadwalkan untuk menyampaikan putusan akhir pada 9 Juni. Bagi Ajax, kasus ini merupakan potensi masalah bernilai jutaan poundsterling yang berasal dari gaya manajemen rezim sebelumnya. Bagi para penggemar Manchester United, hal ini menjadi pengingat akan investasi besar yang dilakukan untuk membawa para bintang Eredivisie ke Liga Premier.