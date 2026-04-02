Perekrutan ganda Manchester United senilai £140 juta atas Antony dan Lisandro Martinez dari Ajax menjadi sorotan dalam perselisihan sengit terkait biaya pemantauan

Pencari bakat sepak bola Peter Gerards telah mengajukan gugatan hukum terhadap Ajax, menuntut pembayaran sebesar €2 juta terkait transfer bernilai fantastis Antony dan Martinez. Kedua pemain tersebut merupakan pilar di Amsterdam sebelum mengikuti manajer Erik ten Hag ke Manchester United pada musim panas 2022 dengan biaya gabungan melebihi £140 juta.

Gerards menuduh bahwa berdasarkan ketentuan perjanjiannya dengan klub, ia berhak atas persentase dari biaya transfer pemain yang ia temukan dan rekomendasikan kepada klub. Berbicara di hadapan Pengadilan Banding Amsterdam, Gerards menegaskan kontribusinya terhadap keuntungan finansial klub baru-baru ini, dengan menyatakan: "Tanpa kami, Antony dan Martinez tidak akan pernah bermain untuk Ajax."