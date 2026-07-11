Perekrutan Andrey Santos senilai £50 juta oleh Man Utd dianggap 'aneh' dan 'sebuah pertaruhan', sementara para mantan bintang Red Devils dan Chelsea sepakat mengenai penilaian transfer tersebut

Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menjelaskan mengapa ia kesulitan memahami kabar transfer tersebut. Ia menekankan bahwa merekrut pemain muda memang penting, namun mempertanyakan apakah Santos telah menunjukkan performa yang cukup untuk membenarkan investasi sebesar £50 juta dan langsung mendapat tempat di starting XI.

"Jika ia didatangkan dengan harga £25-30 juta, hal itu bisa dimengerti... Tapi ia tidak didatangkan seharga £50 juta hanya untuk duduk di bangku cadangan; ia harus menjadi pemain inti. Saya sudah melihatnya bermain beberapa kali, tetapi tidak ada yang menonjol yang membuat Anda berpikir, 'wow, ia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah bola atau ia adalah pemain yang sangat kuat'," jelas Butt.

"Entah ini kejeniusan dari tim perekrutan dan mereka berkata, ‘pemain muda ini akan menjadi bintang besar berikutnya, kita akan segera bayar £50 juta dan langsung melemparkannya ke dalam situasi yang menantang’. Namun, mengingat dia hanya menjadi starter dalam 13 pertandingan untuk Chelsea tahun lalu—yang finis di peringkat ke-10—hal ini tidak terlihat sebagai rekrutan yang bagus bagi saya. Saya harap saya salah, saya harap dia ternyata menjadi pemain hebat dan membuat kita terkesan.

“Pemain muda ini baru main kurang dari 10 pertandingan. Ini agak aneh, bukan jenis rekrutan yang bikin saya bersorak-sorai sambil bilang, ‘Wah, rekrutan hebat, saya sangat senang dengan ini’. Kami butuh pemain di lini tengah yang bisa membuat tim ini jauh lebih baik. Saya benar-benar tidak suka mengkritik pemain muda atau rekrutan baru sebelum mereka membuktikan diri, tapi ini adalah kasus di mana mereka lebih memilih potensi daripada pemain yang sudah terbukti kemampuannya."