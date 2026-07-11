Getty Images Sport
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Perekrutan Andrey Santos senilai £50 juta oleh Man Utd dianggap 'aneh' dan 'sebuah pertaruhan', sementara para mantan bintang Red Devils dan Chelsea sepakat mengenai penilaian transfer tersebut
Para mantan bintang mempertanyakan kabar langkah yang dilaporkan dilakukan oleh United
Legenda Manchester United, Butt, meragukan kabar yang menyebutkan klub tersebut sedang mengincar gelandang Chelsea, Santos. Sky Sports melaporkan bahwa Manchester United telah menyepakati kesepakatan senilai hingga £50 juta untuk pemain berusia 22 tahun itu, namun Butt berpendapat bahwa biaya transfer sebesar itu menuntut kontribusi langsung.
Meskipun Butt mengakui bahwa Setan Merah perlu memperkuat kedalaman skuad mereka, ia berpendapat bahwa Santos tidak akan didatangkan dengan biaya sebesar itu hanya untuk menjadi pemain cadangan. Sebaliknya, ia yakin pemain asal Brasil tersebut diharapkan menjadi pemain inti meskipun pengalamannya di level tertinggi masih terbatas.
- Getty Images Sport
Butt menguraikan kekhawatirannya
Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menjelaskan mengapa ia kesulitan memahami kabar transfer tersebut. Ia menekankan bahwa merekrut pemain muda memang penting, namun mempertanyakan apakah Santos telah menunjukkan performa yang cukup untuk membenarkan investasi sebesar £50 juta dan langsung mendapat tempat di starting XI.
"Jika ia didatangkan dengan harga £25-30 juta, hal itu bisa dimengerti... Tapi ia tidak didatangkan seharga £50 juta hanya untuk duduk di bangku cadangan; ia harus menjadi pemain inti. Saya sudah melihatnya bermain beberapa kali, tetapi tidak ada yang menonjol yang membuat Anda berpikir, 'wow, ia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah bola atau ia adalah pemain yang sangat kuat'," jelas Butt.
"Entah ini kejeniusan dari tim perekrutan dan mereka berkata, ‘pemain muda ini akan menjadi bintang besar berikutnya, kita akan segera bayar £50 juta dan langsung melemparkannya ke dalam situasi yang menantang’. Namun, mengingat dia hanya menjadi starter dalam 13 pertandingan untuk Chelsea tahun lalu—yang finis di peringkat ke-10—hal ini tidak terlihat sebagai rekrutan yang bagus bagi saya. Saya harap saya salah, saya harap dia ternyata menjadi pemain hebat dan membuat kita terkesan.
“Pemain muda ini baru main kurang dari 10 pertandingan. Ini agak aneh, bukan jenis rekrutan yang bikin saya bersorak-sorai sambil bilang, ‘Wah, rekrutan hebat, saya sangat senang dengan ini’. Kami butuh pemain di lini tengah yang bisa membuat tim ini jauh lebih baik. Saya benar-benar tidak suka mengkritik pemain muda atau rekrutan baru sebelum mereka membuktikan diri, tapi ini adalah kasus di mana mereka lebih memilih potensi daripada pemain yang sudah terbukti kemampuannya."
Petit memperingatkan tentang risiko yang berkaitan dengan kepercayaan
Bukan hanya mantan pemain United yang merasa khawatir; mantan gelandang Chelsea, Petit, juga meyakini bahwa kepindahan ini sarat risiko. Dalam wawancara dengan BOYLE Sports, yang menyediakan odds sepak bola, Petit menyarankan bahwa Santos perlu melakukan penyegaran mental secara menyeluruh jika ingin sukses di bawah tekanan Liga Champions bersama United.
"Kepindahan Andrey Santos ke Man Utd merupakan pertaruhan bagi dirinya maupun klub," kata Petit. "Andrey Santos menjalani musim yang hebat bersama Strasbourg sebelum kembali ke Chelsea, di mana ia jarang bermain atau tampil sesuai harapan.
"Dinamika di Manchester United kini berbeda; mereka berlaga di Liga Champions dan harus terus meningkatkan performa. Andrey perlu memulihkan kepercayaan dirinya. Ia memiliki kualitas, tetapi apakah ia memiliki mentalitas yang tepat? Bergabung dengan United setelah masa sulit di Chelsea merupakan sebuah pertaruhan, baik baginya maupun bagi klub."
- Getty Images Sport
Tekanan akan muncul jika kesepakatan itu terwujud
Jika Santos benar-benar menyelesaikan transfer yang dilaporkan itu, ekspektasi akan sangat tinggi mengingat besarnya biaya transfer. Baik Butt maupun Petit meyakini bahwa pemain asal Brasil itu akan langsung menghadapi tekanan untuk menunjukkan performa terbaiknya, dengan waktu adaptasi yang sangat terbatas jika ia diharapkan menjadi sosok kunci di lini tengah United.
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