Perekrutan Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens oleh Chelsea yang 'sangat aneh' dipertanyakan oleh Wayne Rooney
Rooney bingung dengan strategi perekrutan BlueCo
Pihak manajemen The Blues terus-menerus mendapat sorotan sejak pengambilalihan oleh Todd Boehly dan Behdad Eghbali, dan Rooney meyakini ketidakseimbangan skuad menjadi penyebab utama kesulitan mereka di kompetisi domestik saat ini. Dalam podcast BBC-nya, legenda Manchester United itu menyoroti pertukaran pemain sayap tertentu yang justru menguntungkan Arsenal atas kerugian Chelsea. "Saya pikir Chelsea harus menjual beberapa pemain karena mereka memiliki skuad yang besar dan telah melakukan beberapa perekrutan yang sangat aneh," jelas Rooney. "Menjual [Noni] Madueke ke Arsenal dan merekrut Gittens, saya tidak mengerti itu, saya tidak memahaminya. Saya juga tidak mengerti perekrutan Garnacho, jadi ada beberapa perekrutan yang sangat aneh."
Paradoks Madueke dan Gittens
Data statistik tersebut jelas menjadi amunisi bagi argumen Rooney. Sejak pindah ke London, Madueke tampil gemilang di Emirates, membantu tim asuhan Mikel Arteta mendekati gelar juara Liga Premier dan melaju ke final Liga Champions. Sebaliknya, Gittens kesulitan membuktikan nilai transfernya, gagal memberikan dampak luar biasa yang diharapkan dari seorang pemain serang bintang di Stamford Bridge.
Direkrut untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Madueke, pemain sayap seharga £52 juta ini hanya mencetak satu gol dari 27 penampilannya selama masa kerjanya sejauh ini. Kurangnya produktivitas ini telah menjadi sorotan para kritikus yang berpendapat bahwa klub telah memprioritaskan potensi daripada hasil yang terbukti, sehingga membuat skuad tim utama tidak seimbang dan kurang tajam di sepertiga akhir lapangan.
Garnacho mengalami kesulitan setelah hengkang dari Old Trafford
Rooney juga merasa bingung dengan kedatangan Garnacho dari klub lamanya. Terlepas dari antusiasme yang mengiringi kepindahan pemain internasional Argentina itu ke London Barat, ia justru mengalami kesulitan dalam seragam biru. Pemain sayap muda ini belum mampu menampilkan performa gemilang seperti yang ia tunjukkan di Old Trafford, sehingga memunculkan pertanyaan apakah ia memang pilihan yang tepat untuk proyek yang sedang dibangun di Chelsea.
Kekecewaan di kalangan suporter semakin meningkat karena transfer senilai £40 juta tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan, dengan Garnacho hanya mencetak satu gol di Liga Premier. Rooney menegaskan bahwa solusinya terletak pada menyingkirkan pemain-pemain yang tidak berkontribusi dan mencari pemimpin-pemimpin berpengalaman. "Ada pemain-pemain di sana yang harus mereka singkirkan untuk mendatangkan pemain yang lebih berpengalaman dan membantu para pemain muda," tambahnya.
Harapan untuk era Xabi Alonso
Meskipun mengkritik skuad saat ini, Rooney tetap optimis menatap masa depan pasca penunjukan Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol itu telah menandatangani kontrak empat tahun dan, yang terpenting, diberi gelar manajer. Perubahan tanggung jawab ini mengisyaratkan bahwa permintaan Alonso akan lebih banyak pemain senior yang siap pakai akan dipenuhi oleh pihak manajemen pada musim panas ini.
Rooney yakin bahwa jika Alonso diberi kebebasan untuk merombak model perekrutan, Chelsea bisa kembali ke puncak sepak bola Inggris. "Saya senang Alonso diumumkan sebagai manajer, bukan pelatih kepala," tambah Rooney. "Mereka memiliki beberapa pemain yang sangat berbakat, jadi jika mereka melakukan perekrutan yang tepat pada musim panas ini, saya yakin mereka bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Para pemain akan ingin bermain untuknya karena dia memiliki aura yang kuat."