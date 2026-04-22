Perebutan pemain semakin memanas: Ketertarikan FC Bayern terhadap seorang bintang HSV semakin nyata

Dengan demikian, Fernandes sangat cocok dengan kriteria yang dicari Bayern, jika Neuer benar-benar memutuskan untuk pensiun pada musim panas nanti. Pemain keturunan Jerman-Portugal ini berpengalaman di Bundesliga, memiliki kemampuan sepak bola yang mumpuni, dan tidak akan terlalu mahal baik dari segi gaji maupun biaya transfer.

Dalam skenario di mana kiper cadangan saat ini, Jonas Urbig, nantinya menjadi kiper utama di FCB, Fernandes dapat mengambil peran sebagai pengganti yang solid dan dapat diandalkan, yang kemungkinan akan puas dengan perannya seperti halnya Sven Ulreich dulu. Setidaknya, menurut informasi dari Sport-Bild, pemain berusia 33 tahun ini juga sedang mempertimbangkan minat Bayern.

Heuer Fernandes masih terikat kontrak dengan Hamburger SV hingga akhir Juni 2026, namun kontraknya akan diperpanjang secara otomatis hingga 2027 jika The Rothosen berhasil mempertahankan posisi di liga. Dalam hal ini, Bayern harus membayar biaya transfer jika ingin mendatangkan kiper asal kota Hansa tersebut.