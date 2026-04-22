Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, juara Bundesliga asal Jerman tersebut telah memasukkan Daniel Heuer Fernandes ke dalam daftar incaran mereka untuk musim panas mendatang. Rumor mengenai ketertarikan dari Munich memang sudah beredar sejak lama, namun jejak sang kiper berusia 33 tahun itu kini semakin "panas".
Perebutan pemain semakin memanas: Ketertarikan FC Bayern terhadap seorang bintang HSV semakin nyata
Dengan demikian, Fernandes sangat cocok dengan kriteria yang dicari Bayern, jika Neuer benar-benar memutuskan untuk pensiun pada musim panas nanti. Pemain keturunan Jerman-Portugal ini berpengalaman di Bundesliga, memiliki kemampuan sepak bola yang mumpuni, dan tidak akan terlalu mahal baik dari segi gaji maupun biaya transfer.
Dalam skenario di mana kiper cadangan saat ini, Jonas Urbig, nantinya menjadi kiper utama di FCB, Fernandes dapat mengambil peran sebagai pengganti yang solid dan dapat diandalkan, yang kemungkinan akan puas dengan perannya seperti halnya Sven Ulreich dulu. Setidaknya, menurut informasi dari Sport-Bild, pemain berusia 33 tahun ini juga sedang mempertimbangkan minat Bayern.
Heuer Fernandes masih terikat kontrak dengan Hamburger SV hingga akhir Juni 2026, namun kontraknya akan diperpanjang secara otomatis hingga 2027 jika The Rothosen berhasil mempertahankan posisi di liga. Dalam hal ini, Bayern harus membayar biaya transfer jika ingin mendatangkan kiper asal kota Hansa tersebut.
Bagaimana kelanjutan karier Manuel Neuer di FC Bayern?
Di Hamburg, Heuer Fernandes adalah kiper utama yang tak terbantahkan. Di semua kompetisi, ia telah 31 kali menjaga gawang mantan raksasa Bundesliga tersebut pada musim ini, dengan kebobolan 49 gol dan mencatatkan enam clean sheet. Berkat penampilannya yang bagus bersama HSV, ia bahkan sempat disebut-sebut sebagai kandidat kiper ketiga Timnas Jerman untuk Piala Dunia.
Sementara itu, di FCB, belum ada kepastian mengenai masa depan Neuer pada musim panas nanti. Hingga saat ini, pemain berusia 40 tahun tersebut masih belum memberikan kejelasan apakah ia akan memperpanjang kontraknya satu tahun lagi atau memutuskan untuk mengakhiri kariernya.
Jika Neuer memutuskan untuk mengakhiri kariernya, Bayern pasti harus bergerak aktif untuk posisi kiper. Selain Urbig, FCB hanya akan memiliki Sven Ulreich, yang kontraknya juga berakhir pada musim panas ini. Kembalinya Alexander Nübel, yang masih dipinjamkan ke VfB Stuttgart hingga akhir musim, saat ini dianggap cukup tidak mungkin. Hal yang sama berlaku untuk Daniel Peretz, yang kini menjadi pemain inti di FC Southampton dan masih berjuang untuk promosi ke Premier League.