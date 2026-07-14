Menurut surat kabar Italia Corriere dello Sport, BVB pada dasarnya telah mencapai kesepakatan dengan sang penyerang mengenai rincian finansial kontraknya, namun negosiasi transfer ini cukup rumit.
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Perebutan pemain memasuki fase krusial! BVB dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan bintang muda penyerang DFB
Namun, menurut laporan tersebut, Borussia saat ini masih ragu untuk mengajukan tawaran resmi kepada FC Brugge, karena terlebih dahulu harus menyelesaikan masalah-masalah penting terkait susunan pemain di skuad mereka sendiri. Dikatakan pula bahwa alasan mengapa tim Kuning-Hitam kini memegang kartu terbaik dalam negosiasi transfer ini juga disebabkan oleh sikap ragu-ragu para pesaing mereka.
Sudah sejak lama AS Roma dianggap sebagai favorit mutlak untuk merekrut pemain timnas U-21 kelahiran Cagliari tersebut. Menurut kabar yang beredar, Tresoldi dan pihak klub Italia tersebut telah mencapai kesepakatan sejak lama, dan sang penyerang lebih memilih pindah ke Serie A.
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Siapa saja alternatif BVB selain Nicolo Tresoldi?
Namun, Roma harus terlebih dahulu merealisasikan penjualan pemain lain sebelum tawaran senilai 25 juta euro yang direncanakan dapat diajukan ke Belgia. Penasihat Tresoldi memanfaatkan penundaan ini untuk menjajaki opsi-opsi berkualitas tinggi lainnya di belakang layar. Selain Atlético Madrid, terutama BVB yang menunjukkan minat.
Penawaran cepat dari Borussia kepada Club Brugge—di mana Tresoldi masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2029—sangat terkait erat dengan masa depan Serhou Guirassy. Penyerang andalan Dortmund berusia 30 tahun itu kemungkinan akan hengkang dan belakangan ini dikaitkan secara intensif dengan kepindahan ke Fenerbahçe di Istanbul. Jika transfer ini terwujud, BVB sangat membutuhkan pengganti yang memadai di posisi penyerang tengah dan akan siap untuk serius mengejar Tresoldi.
Namun, jika kesepakatan dengannya gagal, para perencana Dortmund sudah memiliki opsi lain dalam pertimbangan. Fisnik Asllani dari TSG Hoffenheim dan mantan pemain Frankfurt, Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain, juga dianggap sebagai kandidat potensial untuk posisi penyerang tengah.
Nicolo Tresoldi menunjukkan perkembangan yang menakjubkan di Brugge
Tresoldi baru-baru ini mengalami kemajuan pesat. Setelah pindah dari Hannover 96 ke Brugge pada musim panas 2025, penyerang muda ini langsung tampil gemilang di Liga Pro Belgia. 23 gol dan sembilan assist dalam 58 pertandingan resmi membuatnya diminati klub-klub di seluruh Eropa.
Profilnya sebagai penyerang tengah klasik yang kuat secara fisik juga sejak dini menarik perhatian DFB. Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, memang belum memasukkan pemain muda ini ke dalam skuad Piala Dunia karena alasan taktis, namun ia menekankan kualitas sang penyerang. Namun, kepindahan ke klub papan atas Eropa diperkirakan akan sangat meningkatkan peluang pemain timnas U-21 ini untuk segera melakukan debutnya di timnas senior.
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