Namun, Roma harus terlebih dahulu merealisasikan penjualan pemain lain sebelum tawaran senilai 25 juta euro yang direncanakan dapat diajukan ke Belgia. Penasihat Tresoldi memanfaatkan penundaan ini untuk menjajaki opsi-opsi berkualitas tinggi lainnya di belakang layar. Selain Atlético Madrid, terutama BVB yang menunjukkan minat.

Penawaran cepat dari Borussia kepada Club Brugge—di mana Tresoldi masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2029—sangat terkait erat dengan masa depan Serhou Guirassy. Penyerang andalan Dortmund berusia 30 tahun itu kemungkinan akan hengkang dan belakangan ini dikaitkan secara intensif dengan kepindahan ke Fenerbahçe di Istanbul. Jika transfer ini terwujud, BVB sangat membutuhkan pengganti yang memadai di posisi penyerang tengah dan akan siap untuk serius mengejar Tresoldi.

Namun, jika kesepakatan dengannya gagal, para perencana Dortmund sudah memiliki opsi lain dalam pertimbangan. Fisnik Asllani dari TSG Hoffenheim dan mantan pemain Frankfurt, Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain, juga dianggap sebagai kandidat potensial untuk posisi penyerang tengah.