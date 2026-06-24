Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Inggris Daily Mail. Namun, menurut laporan tersebut, The Magpies justru kembali terancam mengalami kekecewaan dalam bursa transfer, kali ini akibat FC Liverpool.
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Perebutan pemain di bursa transfer mungkin akan kembali memanas! Perkembangan terbaru seputar bintang muda Köln, Said El Mala
Selain El Mala, pemain asal Belgia Matias Fernandez-Pardo dari OSC Lille kini juga berada di urutan teratas daftar incaran Newcastle. Masalahnya: Menurut laporan tersebut, setelah kepergian Mohamed Salah yang menjadi ikon tim, The Reds pun sedang mencari pemain baru untuk memperkuat sayap serang.
Jika Liverpool gagal mendapatkan kandidat utama mereka, yaitu Yan Diomande dari RB Leipzig dan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, El Mala dan Fernandez-Pardo bisa dengan cepat menjadi fokus utama. Saat ini, Liverpool setidaknya sedang mengamati keduanya dengan cermat dari kejauhan.
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Liverpool berhasil mengalahkan Newcastle dalam perebutan Munoz
Sementara itu, Newcastle sedang mencari pengganti Anthony Gordon, yang baru-baru ini pindah ke FC Barcelona. Sebenarnya, Newcastle telah mengincar pemain timnas Spanyol Víctor Munoz dari CA Osasuna sebagai solusi yang diinginkan, dan kesepakatan penuh telah tercapai dengan klubnya.
Namun, pekan lalu, The Magpies dikalahkan oleh LFC, yang berhasil mengamankan jasa Munoz dengan biaya sekitar 40 juta euro. Setelah mengalami kemunduran yang cukup menyakitkan ini, pihak manajemen Newcastle terpaksa menata ulang prioritas mereka di bursa transfer.
Transfer El Mala ke Brentford gagal
Bagi El Mala, pindah ke pulau itu akan menjadi tonggak penting berikutnya dalam perkembangan kariernya yang pesat. Setelah pindah dari Viktoria Köln ke klub tetangga yang lebih besar pada musim panas 2024, penyerang sayap berusia 19 tahun ini langsung menjadi pemain andalan dan idola suporter di Effzeh pada musim Bundesliga lalu dengan mencetak 13 gol dan lima assist.
Baru-baru ini, transfer ke FC Brentford yang sudah hampir rampung gagal karena sang pemain muda secara pribadi memutuskan untuk tidak pindah pada saat-saat terakhir — meskipun ada tawaran kontrak yang menggiurkan dan kesediaan prinsipal dari manajemen Köln untuk melepas permata mereka.
Secara finansial, klub Bundesliga ini memang memegang kendali, karena kontrak pemain muda tersebut berlaku hingga 2030 dan tidak memuat klausul pelepasan apa pun. Batas minimum bagi Direktur Olahraga Thomas Kessler telah ditetapkan dengan jelas: Effzeh meminta setidaknya 50 juta euro untuk bintang serang mereka.
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BVB tampaknya masih mengincar El Mala
Selain klub-klub kaya raya dari Inggris, Borussia Dortmund juga terus menunjukkan minatnya. Setelah Brighton & Hove Albion mundur dari perburuan ini, BVB dianggap sebagai calon pembeli terkuat di Jerman.
Namun, menurut laporan Express, tim berbalut seragam hitam-kuning tersebut tidak bersedia membayar 50 juta euro yang diminta. Sebagai gantinya, pihak Borussia sedang mempertimbangkan solusi kreatif untuk membuat kesepakatan ini menarik bagi pihak Köln.