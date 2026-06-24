Perebutan pemain di bursa transfer mungkin akan kembali memanas! Perkembangan terbaru seputar bintang muda Köln, Said El Mala

Bagi El Mala, pindah ke pulau itu akan menjadi tonggak penting berikutnya dalam perkembangan kariernya yang pesat. Setelah pindah dari Viktoria Köln ke klub tetangga yang lebih besar pada musim panas 2024, penyerang sayap berusia 19 tahun ini langsung menjadi pemain andalan dan idola suporter di Effzeh pada musim Bundesliga lalu dengan mencetak 13 gol dan lima assist.

Baru-baru ini, transfer ke FC Brentford yang sudah hampir rampung gagal karena sang pemain muda secara pribadi memutuskan untuk tidak pindah pada saat-saat terakhir — meskipun ada tawaran kontrak yang menggiurkan dan kesediaan prinsipal dari manajemen Köln untuk melepas permata mereka.

Secara finansial, klub Bundesliga ini memang memegang kendali, karena kontrak pemain muda tersebut berlaku hingga 2030 dan tidak memuat klausul pelepasan apa pun. Batas minimum bagi Direktur Olahraga Thomas Kessler telah ditetapkan dengan jelas: Effzeh meminta setidaknya 50 juta euro untuk bintang serang mereka.