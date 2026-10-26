Semua mata tertuju ke ibu kota Inggris, London, tempat berlangsungnya upacara penghargaan Ballon d'Or 2026 malam ini, dalam sebuah persaingan yang bisa jadi membawa babak baru dalam sejarah penghargaan individu terpenting di dunia sepak bola.

Dua raksasa Real Madrid dan Barcelona sama-sama imbang dalam jumlah raihan penghargaan bergengsi ini, dengan koleksi 12 kali untuk masing-masing klub, berdasarkan perhitungan para pemain yang memenangkannya saat membela setiap tim.

Lantas, akankah salah satu raksasa Spanyol tersebut berhasil memecah kebuntuan dan sendirian memuncaki daftar, ataukah Harry Kane, penyerang Bayern Munich, punya pendapat lain yang mengubah peta persaingan?