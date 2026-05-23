Perdana Menteri Keir Starmer mendesak agar pertandingan final Liga Champions antara Arsenal dan PSG ditayangkan secara gratis di Inggris
Starmer berjuang demi para penggemar
Dalam seruan langsung kepada para penyiar, Sir Starmer telah mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan untuk tetap menayangkan final Liga Champions secara berbayar. Perdana Menteri Inggris, yang dikenal sebagai pendukung Arsenal, telah menulis surat kepada para eksekutif TNT Sports untuk mendesak perubahan kebijakan, dengan mencatat bahwa setiap final sejak kompetisi ini berganti nama pada tahun 1992 sebelumnya selalu dapat ditonton secara gratis.
Dalam surat kepada para eksekutif TNT, Starmer menulis: "Saya sedih melihat bahwa, untuk pertama kalinya sejak kompetisi ini dimulai 34 tahun lalu, TNT Sports telah memutuskan bahwa [pertandingan tersebut] tidak akan dapat ditonton secara gratis oleh para penggemar sepak bola di Inggris. Liga Champions adalah kompetisi sepak bola klub terbesar di dunia dan tentu saja sangat berarti bagi para penggemar di negara ini - rumah bagi sepak bola."
- AFP
Momen bersejarah bagi Arsenal
Tim asuhan Mikel Arteta berhasil melaju ke final setelah meraih kemenangan dramatis atas Atlético Madrid, mengakhiri penantian selama dua dekade untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa. Setelah sebelumnya memastikan gelar Liga Premier pertama mereka sejak 2004 pada awal pekan ini, The Gunners kini memburu gelar ganda bersejarah, namun Starmer menegaskan bahwa aksesibilitas pertandingan ini bukan sekadar soal kesetiaan pribadinya.
Starmer menambahkan: "Saya sangat yakin bahwa final kompetisi ini harus tetap gratis untuk ditonton, terlepas dari apakah Arsenal lolos atau tidak. Tentu saja, saya ingin sebanyak mungkin sesama penggemar dapat menonton tim kami di final bersejarah ini untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Namun, ini lebih besar dari itu. Ini tentang para pendukung dari semua tim berkumpul di ruang tamu dan pub di setiap sudut negeri untuk menyaksikan para pemain terbaik Eropa bertarung. Orang-orang yang bekerja keras tidak seharusnya harus khawatir mengeluarkan uang untuk berlangganan demi menonton pertandingan sebesar ini."
Penyiar membela model berlangganan
TNT Sports, yang berganti nama dari BT Sport setelah diakuisisi oleh Warner Bros Discovery, kini tidak lagi mengikuti tradisi sebelumnya yang menayangkan final secara gratis di YouTube. Sebagai gantinya, pemirsa diarahkan ke platform HBO Max. Meskipun banyak pelanggan Sky mendapatkan layanan ini tanpa biaya tambahan, pelanggan lain diharuskan membayar biaya minimum untuk menonton pertandingan tersebut.
Menanggapi tekanan tersebut, TNT Sports mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menghadirkan kompetisi klub UEFA kepada para penggemar olahraga di seluruh Inggris Raya sepanjang musim ini. Tiga klub Liga Premier yang berhasil mencapai final menunjukkan kekuatan sepak bola Inggris dan hal ini merupakan sesuatu yang dengan bangga kami dukung. Kami telah membuat ketiga final UEFA tahun ini tersedia mulai dari hanya £4,99, harga langganan bulanan HBO Max yang juga mencakup hiburan menarik di layanan tersebut. Ini merupakan nilai luar biasa bagi para penggemar untuk menyaksikan penutupan kompetisi-kompetisi tersebut."
- AFP
Tekanan semakin meningkat terhadap badan-badan olahraga
Intervensi Starmer ini menyusul seruannya baru-baru ini agar FIFA menangani masalah keterjangkauan harga tiket untuk Piala Dunia mendatang. Dengan menyoroti final Liga Champions, Starmer menyoroti perubahan dalam lanskap penyiaran yang membuat final-final Eropa untuk Aston Villa dan Crystal Palace juga hanya dapat disaksikan melalui layanan berlangganan musim ini, sehingga memicu kekecewaan di kalangan komunitas olahraga secara luas.
Starmer mengakhiri suratnya dengan permintaan tegas: "Kita harus mengutamakan para pendukung. Itulah mengapa saya telah mendorong FIFA untuk berbuat lebih banyak agar tiket menjadi lebih terjangkau pada Piala Dunia musim panas ini. Itulah juga mengapa saya ingin mendesak Anda dengan tegas untuk mempertimbangkan kembali dan membuat final Sabtu depan dapat ditonton secara gratis oleh jutaan penggemar sepak bola yang antusias di negara ini."