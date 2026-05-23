Perdana Menteri Keir Starmer mendesak agar pertandingan final Liga Champions antara Arsenal dan PSG ditayangkan secara gratis di Inggris

Dalam seruan langsung kepada para penyiar, Sir Starmer telah mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan untuk tetap menayangkan final Liga Champions secara berbayar. Perdana Menteri Inggris, yang dikenal sebagai pendukung Arsenal, telah menulis surat kepada para eksekutif TNT Sports untuk mendesak perubahan kebijakan, dengan mencatat bahwa setiap final sejak kompetisi ini berganti nama pada tahun 1992 sebelumnya selalu dapat ditonton secara gratis.

Dalam surat kepada para eksekutif TNT, Starmer menulis: "Saya sedih melihat bahwa, untuk pertama kalinya sejak kompetisi ini dimulai 34 tahun lalu, TNT Sports telah memutuskan bahwa [pertandingan tersebut] tidak akan dapat ditonton secara gratis oleh para penggemar sepak bola di Inggris. Liga Champions adalah kompetisi sepak bola klub terbesar di dunia dan tentu saja sangat berarti bagi para penggemar di negara ini - rumah bagi sepak bola."