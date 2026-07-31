Perdana Menteri Andy Burnham menyerukan agar Gianni Infantino, 'orang yang salah', diganti sebagai presiden FIFA

Kritik tajam Burnham mencerminkan penolakan global yang lebih luas, termasuk sikap tegas yang diambil Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Dalam pernyataan resmi, AFC menolak rencana pembentukan anak perusahaan komersial FIFA Forward Enterprise (FFE) dan menekankan pentingnya menjaga integritas turnamen sepak bola paling bergengsi itu: "Piala Dunia FIFA adalah puncak sepak bola global dan memperoleh kekuatannya dari partisipasi semua Konfederasi serta negara-negara sepak bola terdepan di dunia.

"Setiap usulan yang berisiko merusak persatuan dan karakter universal kompetisi itu harus dipertimbangkan kembali."