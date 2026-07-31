AFP
Diterjemahkan oleh
Perdana Menteri Andy Burnham menyerukan agar Gianni Infantino, 'orang yang salah', diganti sebagai presiden FIFA
Burnham mengecam kepemimpinan Infantino
Burnham melancarkan serangan tajam terhadap kepemimpinan Infantino di FIFA menyusul gelombang kecaman atas rencana komersialisasi organisasi tersebut. Penolakan itu kian menguat setelah pengunduran diri penasihat senior Carlos Cordeiro dan oposisi resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), UEFA, dan CONCACAF. Burnham berpendapat bahwa upaya Infantino untuk menjual saham dalam kompetisi FIFA kepada investor swasta merupakan keputusan yang pada dasarnya keliru bagi masa depan sepak bola dunia.
- SW Pix
Perdana menteri menuntut perubahan
Berbicara kepada para wartawan pada Jumat, Burnham secara terbuka mengecam skema ekuitas swasta yang diusulkan tersebut. Ia berkata: "Ini adalah usulan yang keterlaluan," sebelum mempertanyakan kelayakan Infantino untuk tetap memimpin FIFA: "Fakta bahwa hal itu bahkan bisa diajukan menunjukkan bahwa, menurut pandangan saya, [dia] adalah orang yang salah untuk memimpin organisasi ini."
Cetak biru ekuitas swasta ditolak
Kritik tajam Burnham mencerminkan penolakan global yang lebih luas, termasuk sikap tegas yang diambil Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
Dalam pernyataan resmi, AFC menolak rencana pembentukan anak perusahaan komersial FIFA Forward Enterprise (FFE) dan menekankan pentingnya menjaga integritas turnamen sepak bola paling bergengsi itu: "Piala Dunia FIFA adalah puncak sepak bola global dan memperoleh kekuatannya dari partisipasi semua Konfederasi serta negara-negara sepak bola terdepan di dunia.
"Setiap usulan yang berisiko merusak persatuan dan karakter universal kompetisi itu harus dipertimbangkan kembali."
- Getty Images
Infantino menghadapi tekanan yang kian besar
Dukungan politik yang kian menipis dan potensi penolakan dari mayoritas suara konfederasi membuat rencana komersialisasi FIFA berada di ambang kegagalan. Dengan blok penentang yang terdiri dari 136 asosiasi anggota, Infantino menghadapi krisis kepemimpinan yang nyata menjelang pengambilan keputusan formal.
FIFA kini harus segera melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kerangka tata kelola dan proses pengambilan keputusannya untuk menyembuhkan perpecahan global yang kian membesar.
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