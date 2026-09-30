Burnham mengungkapkan kecemasannya terkait potensi penjualan Manchester City. Klub itu dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang mereka hadapi, termasuk mengatur "kontrak palsu" untuk menyamarkan lebih dari £830 juta pendanaan rahasia, yang memicu spekulasi bahwa para pemilik bisa saja mundur.

Saat ditanya oleh BBC editor politik Chris Mason apakah ia khawatir para pemilik mungkin menjual klub, Burnham menjawab: "Saya akan sangat khawatir kehilangan mereka. Mereka telah menjadi mitra yang sangat besar dalam pembangunan Manchester modern dan jelas dalam membangun Manchester City menjadi kekuatan global seperti sekarang ini."