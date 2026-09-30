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Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Perdana Menteri Andy Burnham mengakui ada "kekhawatiran mendalam" atas potensi hengkangnya pemilik Manchester City setelah putusan finansial

Manchester City
Premier League

Perdana Menteri Andy Burnham mengakui bahwa ia akan sangat khawatir jika pemilik Manchester City memutuskan menjual klub tersebut setelah vonis bersalah mereka atas pelanggaran finansial. Terlepas dari putusan berat Premier League itu, Burnham memuji kelompok pemilik tersebut atas investasi besar mereka di Manchester dan mendesak publik agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan selagi proses hukum berlangsung.

  • Pujian untuk kepemilikan Manchester City

    Burnham mengungkapkan kecemasannya terkait potensi penjualan Manchester City. Klub itu dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang mereka hadapi, termasuk mengatur "kontrak palsu" untuk menyamarkan lebih dari £830 juta pendanaan rahasia, yang memicu spekulasi bahwa para pemilik bisa saja mundur.

    Saat ditanya oleh BBC editor politik Chris Mason apakah ia khawatir para pemilik mungkin menjual klub, Burnham menjawab: "Saya akan sangat khawatir kehilangan mereka. Mereka telah menjadi mitra yang sangat besar dalam pembangunan Manchester modern dan jelas dalam membangun Manchester City menjadi kekuatan global seperti sekarang ini."

  • FBL-PR-ENG-MAN CITYAFP

    Perbandingan dengan Everton dan keadilan

    Burnham, yang menjabat sebagai wali kota Greater Manchester hingga Juni, sebelumnya membela Everton ketika klub itu menghadapi pengurangan poin atas pelanggaran finansial.

    Ia memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan terlalu dini dalam situasi saat ini. Burnham mengatakan: "Saya ingat orang-orang saat itu menyatakan Everton bersalah dan jika melihat ke belakang, saya pikir lebih banyak orang akan mengatakan itu tidak adil, cara hal itu ditangani. Jadi akan keliru bagi saya untuk langsung memihak ke salah satu sisi mengingat pengalaman yang saya miliki sebelum menjadi perdana menteri." Ia menambahkan: "Memang membuat frustrasi ketika orang-orang terburu-buru menghakimi."

  • Keterlibatan regulator independen

    Regulator Sepakbola Independen yang baru dibentuk mencatat bahwa kasus Manchester City menimbulkan persoalan serius, bahkan menyiratkan bahwa mereka bisa menjajaki pencabutan lisensi para pemiliknya. Panel independen menemukan bahwa klub itu secara sistematis melanggar aturan selama periode sembilan tahun.

    Namun, Burnham menegaskan rasa terima kasihnya atas pembangunan infrastruktur luas yang didanai oleh kepemilikan tersebut, dengan mengatakan: "Saya memang berterima kasih kepada City Football Group dan kepemilikan yang lebih luas atas uang yang tidak hanya mereka tanamkan ke Etihad [Stadium] dan kawasan kampus di sekitarnya, tetapi juga ke kota ini."

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    Apa langkah selanjutnya untuk Manchester City?

    Manchester City dengan tegas membantah segala bentuk pelanggaran dan memiliki waktu hingga 2 Oktober untuk mengajukan banding resmi. Dengan sidang sanksi terpisah yang masih harus digelar untuk menentukan potensi hukuman, klub dan para suporternya kini menghadapi berbulan-bulan ketidakpastian ekstrem seiring berlanjutnya pertarungan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

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