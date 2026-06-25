Reaksi spontan yang muncul adalah bertanya mengapa keputusan alternatif tidak diambil, dan hal serupa terjadi setelah hasil imbang 0-0 yang membosankan antara Inggris dan Ghana pada Selasa lalu, di mana banyak penggemar dan pakar mempertanyakan keputusan Thomas Tuchel untuk tidak memasukkan sejumlah pemain serba bisa yang mampu mengubah jalannya pertandingan dan 'menawarkan sesuatu yang berbeda' di lini serang, seperti Palmer.

Gelandang serang Chelsea ini tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Inggris terutama karena penampilannya yang terus-menerus buruk di level klub selama 18 bulan terakhir. Phil Foden, pemain dengan tipe serupa—meski ia sendiri belum pernah benar-benar tampil bagus untuk Inggris di panggung terbesar—juga menonton dari rumah setelah dua musim penampilan yang mengecewakan bersama Manchester City. Pasca hasil imbang yang membosankan di Boston, para kritikus Tuchel mempertanyakan keputusan-keputusan tersebut.

Namun, semua itu terkesan terburu-buru. Ya, Inggris kesulitan melawan Ghana, terutama karena kurangnya ide kreatif di lini tengah. Namun, mereka juga berhadapan dengan lawan yang sama sekali tidak tertarik pada konsep ‘bermain sepak bola’—sesuatu yang diakui secara terbuka oleh manajer mereka, Carlos Queiroz, setelah pertandingan usai. Itu adalah 90 menit yang suram, di mana sistem yang diterapkan gagal berfungsi melawan taktik balasan yang paling alami terhadapnya.

Ketika tim-tim ingin bermain, di mana ruang-ruang terbuka, dan ketika ada peluang untuk mengedarkan bola, formasi Tuchel bisa efektif. Maka, tidak ada salahnya untuk mempercayai proses ini sedikit lebih lama lagi.