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Trust in Tuchel GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Percayalah pada Thomas Tuchel! Penampilan Ghana yang mengecewakan TIDAK membuktikan bahwa manajer Inggris salah dalam keputusan untuk tidak memanggil Cole Palmer - Three Lions masih memiliki cukup bakat untuk menemukan solusi dan merencanakan perjalanan jauh di Piala Dunia

Opinion
England
World Cup
T. Tuchel
C. Palmer
FEATURES
Panama vs England

Para penggemar Inggris sudah pernah menyaksikan Cole Palmer menunjukkan penampilan gemilangnya untuk tim nasional sebelumnya. Memang, ia nyaris menyelamatkan penampilan yang secara umum kurang memuaskan di final Euro 2024, dengan mencetak gol penyama kedudukan dan memberikan semangat baru saat Three Lions tampak tak berdaya melawan Spanyol. Tentu saja, mereka tetap kalah dalam pertandingan itu, seperti yang sering terjadi di berbagai turnamen selama bertahun-tahun.

Reaksi spontan yang muncul adalah bertanya mengapa keputusan alternatif tidak diambil, dan hal serupa terjadi setelah hasil imbang 0-0 yang membosankan antara Inggris dan Ghana pada Selasa lalu, di mana banyak penggemar dan pakar mempertanyakan keputusan Thomas Tuchel untuk tidak memasukkan sejumlah pemain serba bisa yang mampu mengubah jalannya pertandingan dan 'menawarkan sesuatu yang berbeda' di lini serang, seperti Palmer.

Gelandang serang Chelsea ini tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Inggris terutama karena penampilannya yang terus-menerus buruk di level klub selama 18 bulan terakhir. Phil Foden, pemain dengan tipe serupa—meski ia sendiri belum pernah benar-benar tampil bagus untuk Inggris di panggung terbesar—juga menonton dari rumah setelah dua musim penampilan yang mengecewakan bersama Manchester City. Pasca hasil imbang yang membosankan di Boston, para kritikus Tuchel mempertanyakan keputusan-keputusan tersebut.

Namun, semua itu terkesan terburu-buru. Ya, Inggris kesulitan melawan Ghana, terutama karena kurangnya ide kreatif di lini tengah. Namun, mereka juga berhadapan dengan lawan yang sama sekali tidak tertarik pada konsep ‘bermain sepak bola’—sesuatu yang diakui secara terbuka oleh manajer mereka, Carlos Queiroz, setelah pertandingan usai. Itu adalah 90 menit yang suram, di mana sistem yang diterapkan gagal berfungsi melawan taktik balasan yang paling alami terhadapnya.

Ketika tim-tim ingin bermain, di mana ruang-ruang terbuka, dan ketika ada peluang untuk mengedarkan bola, formasi Tuchel bisa efektif. Maka, tidak ada salahnya untuk mempercayai proses ini sedikit lebih lama lagi.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kebuntuan

    Inggris menguasai bola hingga 80 persen saat melawan Black Stars, melakukan hampir 600 umpan, dan melepaskan 19 tembakan. Namun, hanya tiga yang mengarah ke gawang, dan butuh waktu 36 menit bagi mereka untuk menciptakan peluang dari permainan terbuka, saat sundulan Declan Rice melambung jauh di atas gawang. Faktanya, Inggris baru benar-benar menciptakan peluang yang jelas pada menit ke-87, ketika sundulan Nico O'Reilly membentur mistar gawang dan Harry Kane melepaskan tendangan keras ke arah tribun di belakang gawang.

    Ada banyak sekali umpan-umpan ke samping sementara pemain sayap Anthony Gordon dan Noni Madueke selalu dijaga ketat oleh dua pemain lawan setiap kali mereka menguasai bola. Jude Bellingham dan Rice hampir tidak punya ruang untuk bernapas — apalagi mengoper bola — saat mereka mencoba merangsek di antara lini pertahanan lawan.

    "Saya sangat bangga dengan cara para pemain kami berjuang selama pertandingan, betapa mereka mendukung rencana, rencana permainan ini," kata Queiroz setelah pertandingan. "Ketika Anda harus bertahan, Anda bertahan. Saya tidak bisa bermain samba saat mereka bermain rock and roll."

    Memang, Ghana hampir tidak menunjukkan minat sama sekali untuk menyerang. Queiroz mengakui bahwa tujuannya adalah menghabiskan 45 menit pertama dengan membuat Inggris frustrasi, dan itu berarti menerapkan blok pertahanan yang dalam dan rendah, 11 pemain di belakang bola, serta tidak ada ruang di sisi-sisi lapangan. Tentu saja, Inggris diizinkan menguasai bola, tetapi hanya di area sayap atau di garis tengah.

    Hasilnya mirip dengan masa-masa suram tim Inggris di masa lalu: lambat, tanpa semangat, dan kekurangan ide. Inggris tampak takut mengambil risiko dalam upaya memenangkan pertandingan.

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    Skuad yang mengejutkan

    Tuchel telah menerima banyak kritikan, baik dari penonton di dalam stadion maupun dari mereka yang berada di seberang Samudra Atlantik. Namun, harus diakui, reaksi semacam ini memang sudah bisa diprediksi setelah hasil mengecewakan Inggris pada laga perdana, mengingat susunan pemain yang dipilih oleh pelatih asal Jerman tersebut.

    Pendapat terbelah setelah Tuchel mengumumkan skuad awalnya, di mana ia tidak memasukkan Foden dan Palmer, serta para ahli dalam mengoper bola, Adam Wharton dan Trent Alexander-Arnold.

    Sebaliknya, Tuchel memilih skuad yang disesuaikan dengan formasi 4-2-3-1-nya, dengan pemain nomor 10 yang mudah dikenali, pemain sayap yang tetap berada di sisi lapangan namun mampu menciptakan peluang lewat dribel, serta bek sayap serba bisa yang dapat mengisi ruang di antara lini. Hal itu berarti banyak gerakan yang terkoordinasi dengan baik, serta pola pergerakan yang sudah dikenal. Saat Kane turun ke lini belakang, para pemain sayap berlari ke ruang di belakangnya. Saat Rice dan Elliot Anderson menarik bek lawan keluar dari tengah, ruang kosong pun terbuka bagi Bellingham.

    Ini adalah hal yang cukup mendasar di level tertinggi sepak bola, tetapi memang sedikit bertentangan dengan status quo Inggris, terutama pada masa-masa akhir kepemimpinan Sir Gareth Southgate. Southgate ingin timnya bermain 'secara spontan', dan percaya bahwa menurunkan semua pemain terbaiknya di lapangan pada akhirnya akan membawa kemenangan.

    Hasilnya memang mengesankan karena mereka berhasil mencapai dua final Euro, tetapi mereka juga bermain cukup buruk dalam waktu yang cukup lama selama keempat turnamen yang dilalui Southgate. Tuchel adalah jawaban yang wajar, dan hal itu membuat sebagian orang tidak senang.

  • FBL-EURO-2024-MATCH50-NED-ENGAFP

    Kelalaian yang mahal?

    Southgate kemungkinan besar tidak akan pernah meninggalkan Palmer atau Foden di rumah, meskipun kedua playmaker tersebut belum menemukan ritme permainan mereka akibat kombinasi masalah kebugaran dan penurunan performa.

    Palmer tidak lagi menjadi andalan Chelsea musim lalu seperti yang pernah dilakukannya di masa lalu, sementara Foden tampak jauh dari sosok gelandang serang yang memenangkan gelar Pemain Terbaik PFA pada 2024 sejak ia meraih penghargaan tersebut. Tuchel telah menegaskan bahwa performa sangat penting, dan keduanya tidak dapat membenarkan masuknya mereka ke dalam skuad dari sudut pandang tersebut.

    Namun, bakat mereka tidak dapat disangkal. Memang, jika Anda harus membuat daftar pemain sepak bola 'terbaik' Inggris, baik Palmer maupun Foden akan berada di peringkat yang cukup tinggi. Secara individual, kemampuan mereka yang dapat mengubah jalannya pertandingan sangatlah berharga.

    Namun, di mana tepatnya mereka akan cocok dalam pendekatan berbasis sistem yang diterapkan Tuchel? Bellingham adalah gelandang serang pilihan pertama, dengan Morgan Rogers dan Eberechi Eze berada di belakang bintang Real Madrid tersebut dalam daftar kedalaman skuad (dan Rogers juga bisa bermain di sayap kiri). Palmer bukanlah pemain sayap kanan, dan tentu saja bukan tipe yang diinginkan Tuchel. Begitu pula dengan Foden.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alasan untuk berharap

    Dalam beberapa kesempatan saat memberikan komentar pasca-pertandingan, Tuchel menyinggung laga pembuka Inggris melawan Kroasia. Pertandingan itu, katanya, “sulit” dengan caranya sendiri. Inggris memang membuatnya terlihat cukup berat selama 45 menit, tetapi selama 20 menit di babak kedua, beberapa serangan yang ditampilkan sangat menggembirakan. Kondisi pertandingan yang terbuka sangat membantu, dan yang dibutuhkan hanyalah sedikit intensitas tambahan untuk memanfaatkan peluang tersebut.

    Bellingham mencetak gol yang sangat bagus sebelum Inggris membombardir gawang Kroasia dalam waktu yang cukup lama. Skor akhir adalah 4-2, tetapi bisa saja menjadi lima atau enam. Namun, yang lebih penting, hal itu menunjukkan apa yang bisa dilakukan Inggris dengan sistem khusus ini. Ketika ada ruang kosong, mereka benar-benar bisa mengungguli lawan.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kualitasnya sangat baik

    Terlepas dari semua pembicaraan mengenai pemain yang tidak masuk skuad, ini tetaplah skuad yang dipenuhi pemain sepak bola yang sangat bagus. Bellingham mungkin bukan pemain nomor 10 tradisional yang lincah, tetapi ia tetaplah pemain yang memecahkan beberapa rekor gol Cristiano Ronaldo saat pertama kali bergabung dengan Real Madrid. Kane memiliki peluang untuk meraih Ballon d'Or (meskipun banyak hal akan bergantung pada apa yang terjadi musim panas ini), sementara dengan adanya Rogers, Marcus Rashford, Eze, dan Bukayo Saka, Inggris masih memiliki banyak pemain yang mampu membuat perbedaan secara individu di barisan penyerang mereka.

    Bahkan, jumlahnya terlalu banyak untuk dimasukkan ke dalam starting XI. Sejauh ini, Tuchel telah menempatkan Rogers, Eze, Saka, dan Rashford di bangku cadangan. Sangat sedikit negara lain—mungkin hanya Prancis dan Spanyol—yang bisa mengandalkan talenta penyerang sekelas itu dari bangku cadangan. Maka, tidak mengherankan jika Tuchel mengacu pada konsep ‘pemain inti’ dan ‘penyelesai’, serta mendorong timnya untuk terlibat dalam persaingan yang sehat.

    Memang, jika Inggris gagal di Piala Dunia ini, mereka tidak bisa mengeluh bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya pemain yang cukup berbakat.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perubahan rencana

    Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Tuchel menyiratkan bahwa ia mungkin memiliki rencana lain untuk menghadapi tim-tim yang menerapkan pendekatan pertahanan serupa dengan Ghana.

    "Saya punya ide saat jeda minum terakhir," katanya, "tapi saya agak ragu. Namun, saya punya gambaran bagaimana kita mungkin bisa mengerahkan lebih banyak pemain melalui lini tengah. Saya tidak ingin menjelaskannya di sini sekarang, karena mungkin kita akan mencobanya nanti di turnamen ini. Tapi saya rasa kita tidak menjadi mudah ditebak."

    Apa pun rencana misterius itu, Tuchel mungkin bijaksana untuk menerapkannya. Dia adalah pelatih yang hebat, tetapi kemampuan adaptasinya dalam peran ini belum teruji. Memang, terlepas dari kesediaannya untuk bereksperimen dengan skuad pada masa-masa awalnya sebagai manajer Inggris, Tuchel telah menentukan sebuah sistem, dan tetap berpegang teguh padanya. Ya, memang ada beberapa penyesuaian, tapi kini tekanan semakin besar untuk menghadirkan ide-ide baru. Panama, lawan ketiga Inggris di fase grup, juga akan dengan senang hati bermain bertahan dan menyerang balik saat menghadapi The Three Lions pada Sabtu nanti.

    Tuchel sudah memiliki skuad dan sistemnya. Kini semua pihak harus percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan agar Inggris tidak mengalami kekecewaan lagi di Amerika Utara.

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