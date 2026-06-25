Mourinho juga mengenang beberapa momen spektakuler dari turnamen Piala Dunia sebelumnya, termasuk penampilan gemilang Maradona di Meksiko 1986, serta trio penyerang mematikan Brasil—Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho—yang menakutkan lawan-lawan mereka saat meraih gelar juara pada 2002.

"Aku punya begitu banyak kenangan di Piala Dunia yang bikin kamu bilang: 'Wow'. Kedengarannya agak gila, tapi di Meksiko 1970—saat itu aku berusia tujuh tahun—aku masih ingat. Aku ingat menonton final bersama ayahku, dan aku ingat betul final itu, perasaannya, serta gol terakhir Carlos Alberto dari Brasil, dan umpan brilian dari Pelé. Aku mengingatnya dengan jelas, padahal saat itu aku baru berusia tujuh tahun.

"Sejak saat itu, banyak hal terjadi. Saya penggemar Maradona. Maaf, Inggris. Lagi-lagi di Meksiko, apa yang dilakukan Maradona—baik maupun buruk—tapi golnya melawan Belgia dan golnya melawan Inggris, bukan insiden tangan itu tentu saja, sungguh gila. Saya sangat mengagumi Ronaldo Nazario, Rivaldo, dan Ronaldinho. Mereka bermain bersama dalam satu tim. Saya ingat dengan detail segala hal yang dilakukan kami, para pemain Portugal. Kami hampir saja berhasil. Namun, kami masih terus berjuang."