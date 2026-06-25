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'Percayalah pada Dewa-Dewa Sepak Bola' - José Mourinho sangat gembira karena Lionel Messi berhasil menjuarai Piala Dunia dan menegaskan bahwa ia akan mengambil alih jabatan pelatih tim nasional di masa depan
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Messi mengukir sejarah sepak bola
Empat tahun yang lalu, Messi akhirnya berhasil meraih satu-satunya trofi yang selama ini tak pernah ia raih, membawa Argentina meraih kemenangan luar biasa di Piala Dunia dengan mencetak tujuh gol dan meraih penghargaan Bola Emas dalam prosesnya.
Menilik kembali prestasi tersebut, Mourinho secara eksklusif mengatakan kepada Adebayo Akinfenwa dalam podcast "Beast Mode On": "Piala Dunia Messi [pada 2022]... percayalah pada Dewa Sepak Bola, karena pria itu tidak mungkin memiliki karier [seperti yang dimilikinya] tanpa memenangkannya. Jadi, Anda merasa ada sesuatu yang lebih tinggi yang membuat seorang pria bisa memenangkan Piala Dunia."
'Maaf, Inggris' - Mourinho mengenang kembali kenangan favoritnya di Piala Dunia
Mourinho juga mengenang beberapa momen spektakuler dari turnamen Piala Dunia sebelumnya, termasuk penampilan gemilang Maradona di Meksiko 1986, serta trio penyerang mematikan Brasil—Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho—yang menakutkan lawan-lawan mereka saat meraih gelar juara pada 2002.
"Aku punya begitu banyak kenangan di Piala Dunia yang bikin kamu bilang: 'Wow'. Kedengarannya agak gila, tapi di Meksiko 1970—saat itu aku berusia tujuh tahun—aku masih ingat. Aku ingat menonton final bersama ayahku, dan aku ingat betul final itu, perasaannya, serta gol terakhir Carlos Alberto dari Brasil, dan umpan brilian dari Pelé. Aku mengingatnya dengan jelas, padahal saat itu aku baru berusia tujuh tahun.
"Sejak saat itu, banyak hal terjadi. Saya penggemar Maradona. Maaf, Inggris. Lagi-lagi di Meksiko, apa yang dilakukan Maradona—baik maupun buruk—tapi golnya melawan Belgia dan golnya melawan Inggris, bukan insiden tangan itu tentu saja, sungguh gila. Saya sangat mengagumi Ronaldo Nazario, Rivaldo, dan Ronaldinho. Mereka bermain bersama dalam satu tim. Saya ingat dengan detail segala hal yang dilakukan kami, para pemain Portugal. Kami hampir saja berhasil. Namun, kami masih terus berjuang."
- GOAL
Karier di bidang manajemen internasional menanti Mourinho
Dari Chelsea hingga Real Madrid, Inter hingga Manchester United, Mourinho telah memimpin beberapa klub terbesar di dunia sepak bola selama hampir tiga dekade berkarier di level tertinggi. Namun, hingga saat ini ia belum pernah melatih tim nasional, meskipun ia mengaku hal itu merupakan hasrat yang pasti akan ia wujudkan suatu saat nanti.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan ingin mencoba menjadi manajer tim nasional di masa depan, Mourinho menambahkan: "Lingkungan alami saya adalah sepak bola klub. Itu berarti berlatih setiap hari, bertanding tiga kali seminggu... bersama para pemain, bekerja dengan para pemain, memahami para pemain, berjuang bersama para pemain, memeluk para pemain, mencium para pemain, menendang para pemain. Saya rasa itulah habitat alami saya. Namun, ketika saya melihat suasana Piala Dunia, bahkan Euro, itu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan. Suatu hari nanti saya akan melakukannya."
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José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, di mana proyek "Jose vs Mourinho" menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut yang saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.