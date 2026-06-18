AFP
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'Percakapan yang tidak menyenangkan' - Pemecatan Robin van Persie dari Feyenoord dijelaskan karena direktur yakin Giovanni van Bronckhorst akan 'lebih sukses' daripada mantan bintang Man Utd dan Arsenal tersebut
Penilaian berbasis data menjadi penyebab kepergian Van Persie
Feyenoord mengakhiri masa jabatan Van Persie setelah melakukan apa yang digambarkan klub sebagai penilaian mendetail terhadap 12 bulan terakhir. Menurut Rigaux, temuan tersebut menunjukkan penurunan yang jelas dalam tingkat performa serta semakin melebarnya jarak dengan PSV. Rigaux mengatakan bahwa analisis klub berfokus pada berbagai indikator performa, termasuk probabilitas kemenangan dan tingkat dominasi yang ditunjukkan Feyenoord selama pertandingan.
Data tersebut meyakinkan jajaran pimpinan bahwa arah perkembangan tim sedang bergerak ke arah yang salah. Akibatnya, Feyenoord memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mantan pemain timnas Belanda tersebut meskipun ia merupakan salah satu figur paling ikonik di klub.
- AFP
Rigaux menjelaskan keputusan tersebut
Rigaux menekankan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada bukti objektif yang dikumpulkan sepanjang musim. Direktur Feyenoord itu juga mengungkapkan bagaimana Van Persie diberi tahu mengenai keputusan tersebut.
"Kami melakukan analisis objektif terhadap dua belas bulan terakhir, berdasarkan fakta dan angka," katanya dalam konferensi pers. "Kami mengamati bahwa trennya menurun pada musim lalu dan jarak dengan PSV semakin melebar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Robin.
"Baru setelah melihat angka-angka secara hitam di atas putih, kami mengambil keputusan tersebut. Kami mengambilnya dengan keyakinan penuh. Saya tidak akan membagikan analisis tepatnya di sini. Kami ingin melihat ke depan, bukan ke belakang. Kami akan mendiskusikannya secara internal dengan berbagai pihak. Kami memberitahukannya secara pribadi pada Minggu pagi. Itu bukanlah percakapan yang menyenangkan; dari sisi kemanusiaan, itu adalah hal tersulit yang pernah ada."
Van Bronckhorst memulai babak baru
Feyenoord telah menunjuk Van Bronckhorst sebagai pelatih, dengan Sipke Hulshoff bergabung bersamanya sebagai bagian dari tim kepelatihan. Rigaux mengatakan bahwa pembicaraan dengan keduanya baru dimulai setelah kepergian Van Persie resmi disepakati.
Direktur tersebut menyatakan keyakinannya terhadap tim kepemimpinan baru, dengan mengatakan: "Setelah itu, kami berbicara dengan Gio dan Sipke. Selama percakapan dan analisis tersebut, kami semakin yakin bahwa kami akan lebih sukses secara struktural bersama mereka daripada bersama Robin. Hal ini melibatkan banyak parameter terkait peluang memenangkan pertandingan, tetapi juga terkait dominasi di lapangan yang ingin kami lihat. Hal itu tidak ada pada musim lalu, dan data menunjukkan hal itu dengan sangat jelas."
- AFP
Van Bronckhorst menghadapi tekanan untuk membenarkan keputusannya
Van Bronckhorst kini diharapkan mampu mewujudkan perbaikan yang menurut Feyenoord belum terwujud di bawah kepemimpinan Van Persie. Perhatian kini akan tertuju pada rencana manajer baru tersebut untuk memperkuat skuad, dengan Feyenoord diperkirakan akan terjun ke bursa transfer untuk merekrut sejumlah pemain guna memperkuat beberapa lini.