'Percakapan yang tidak menyenangkan' - Pemecatan Robin van Persie dari Feyenoord dijelaskan karena direktur yakin Giovanni van Bronckhorst akan 'lebih sukses' daripada mantan bintang Man Utd dan Arsenal tersebut

Rigaux menekankan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada bukti objektif yang dikumpulkan sepanjang musim. Direktur Feyenoord itu juga mengungkapkan bagaimana Van Persie diberi tahu mengenai keputusan tersebut.

"Kami melakukan analisis objektif terhadap dua belas bulan terakhir, berdasarkan fakta dan angka," katanya dalam konferensi pers. "Kami mengamati bahwa trennya menurun pada musim lalu dan jarak dengan PSV semakin melebar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Robin.

"Baru setelah melihat angka-angka secara hitam di atas putih, kami mengambil keputusan tersebut. Kami mengambilnya dengan keyakinan penuh. Saya tidak akan membagikan analisis tepatnya di sini. Kami ingin melihat ke depan, bukan ke belakang. Kami akan mendiskusikannya secara internal dengan berbagai pihak. Kami memberitahukannya secara pribadi pada Minggu pagi. Itu bukanlah percakapan yang menyenangkan; dari sisi kemanusiaan, itu adalah hal tersulit yang pernah ada."