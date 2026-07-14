Apa yang terjadi? Pertandingan perempat final Piala Dunia memasuki menit-menit akhir babak pertama, Norwegia secara mengejutkan memimpin 1-0 atas Inggris yang menjadi favorit. Setelah menerima umpan apik dari Martin Ödegaard, penyerang Atletico Madrid berusia 30 tahun itu berhasil lolos dari barisan pertahanan Inggris.

Di tengah lapangan, rekan setimnya di lini depan, Erling Haaland, berlari tanpa pengawalan sama sekali. Skor 2-0 seolah sudah di depan mata, umpan silang itu tampaknya hanya tinggal formalitas. Namun, Sörloth ragu sepersekian detik terlalu lama. Mantan pemain Leipzig itu memutuskan untuk tidak mengoper bola dan memilih menembak sendiri, yang berhasil diblok oleh John Stones pada detik-detik terakhir.

Itu adalah titik balik pertandingan. Hanya tiga menit kemudian, Jude Bellingham berhasil menyamakan kedudukan untuk The Three Lions, yang pada akhirnya menang 2-1 di babak perpanjangan waktu dan mengakhiri impian Norwegia di Piala Dunia.