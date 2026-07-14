Seperti yang diungkapkan oleh pasangannya, Lena Selnes, melalui Instagram, keluarga tersebut menerima pesan-pesan kebencian yang mengerikan.
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Perburuan yang menjijikkan! Kambing hitam Norwegia di Piala Dunia mendapat kecaman keras setelah insiden melawan Inggris
Apa yang terjadi? Pertandingan perempat final Piala Dunia memasuki menit-menit akhir babak pertama, Norwegia secara mengejutkan memimpin 1-0 atas Inggris yang menjadi favorit. Setelah menerima umpan apik dari Martin Ödegaard, penyerang Atletico Madrid berusia 30 tahun itu berhasil lolos dari barisan pertahanan Inggris.
Di tengah lapangan, rekan setimnya di lini depan, Erling Haaland, berlari tanpa pengawalan sama sekali. Skor 2-0 seolah sudah di depan mata, umpan silang itu tampaknya hanya tinggal formalitas. Namun, Sörloth ragu sepersekian detik terlalu lama. Mantan pemain Leipzig itu memutuskan untuk tidak mengoper bola dan memilih menembak sendiri, yang berhasil diblok oleh John Stones pada detik-detik terakhir.
Itu adalah titik balik pertandingan. Hanya tiga menit kemudian, Jude Bellingham berhasil menyamakan kedudukan untuk The Three Lions, yang pada akhirnya menang 2-1 di babak perpanjangan waktu dan mengakhiri impian Norwegia di Piala Dunia.
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Alexander Sörloth menerima ancaman pembunuhan akibat insiden tertentu di Piala Dunia
Kesempatan emas yang terlewatkan itu langsung membanjiri akun media sosial sang penyerang begitu peluit akhir dibunyikan. Selain hujatan kasar, terdapat pula ancaman pembunuhan yang nyata serta ajakan langsung untuk bunuh diri.
"Tolong bunuh diri saja, dasar idiot," demikian bunyi salah satu pesan menjijikkan tersebut. Seorang pengguna lain menulis kepada pasangannya: "Katakan pada suamimu agar dia meninggalkan Norwegia dan melompat dari tebing." Seorang pengguna ketiga mengancam: "Aku akan membunuhnya."
Alexander Sörloth menjelaskan mengapa umpan ke Erling Haaland gagal
Sörloth sendiri mencoba merekonstruksi kejadian tersebut dari sudut pandangnya setelah pertandingan. Penyerang itu menggambarkannya sebagai berikut: "Saya mengontrol bola dan menengadah. Lalu saya melihat Stones memblokir umpan itu. Setelah itu, saya melakukan satu sentuhan lagi—dan itu terlalu buruk."
Tuduhan bahwa ia bertindak egois dan sengaja mengabaikan Haaland yang berada di posisi lebih baik, ditolak tegas oleh sang penyerang. Tujuannya sebenarnya sama sekali berbeda: “Satu-satunya hal yang saya inginkan dalam situasi itu adalah memberikan bola kepada Erling. Namun, rasanya umpan itu sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk menendang sendiri.”
- Getty Images Sport
Inilah reaksi pelatih Sörloth atas peluang yang terbuang percuma
Pemain penyerang yang mendapat kritik tajam itu mendapat dukungan dari pelatih timnasnya. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Stale Solbakken membela pemainnya dan menyoroti beban fisik yang sangat berat yang dialami pemain tersebut sesaat sebelum aksi tersebut.
Sörloth sebelumnya telah berlari kencang sejauh 40 hingga 50 meter. Penyerang tersebut memang sedang mencari rekan setimnya untuk menerima umpan pada momen krusial itu. “Dia tidak menemukannya — dan kemudian peluang itu pun hilang,” kata sang pelatih dengan nada datar.
Terlepas dari tersingkirnya tim secara dramatis dan keributan yang tidak menyenangkan di media, Asosiasi Sepak Bola Norwegia tetap menatap kembali turnamen bersejarah ini. Untuk pertama kalinya sejak 1998, tim Skandinavia ini kembali lolos ke Piala Dunia. Masuknya mereka ke delapan besar turnamen ini menandai pencapaian terbaik dalam seluruh sejarah sepak bola Norwegia.
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