Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek tengah Tottenham, Upson, melalui transfer gratis setelah pemain berusia 18 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di London Utara, menurut Fabrizio Romano. Bek tersebut akan bergabung dengan proyek Mikel Arteta melalui kontrak jangka panjang, dengan pengumuman resmi masih akan menyusul.

Upson menjadi rekrutan terbaru Arsenal selama bursa transfer musim panas yang sibuk ini. The Gunners telah merekrut kiper Illan Meslier dan menyepakati kesepakatan untuk Christos Tzolis, sementara Leandro Trossard telah hengkang ke Besiktas.







