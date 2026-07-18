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Perburuan pemain di London Utara! Arsenal mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bintang muda Tottenham, Elijah Upson, dengan status bebas transfer
Arsenal berhasil mendatangkan bek Tottenham yang sangat diunggulkan
Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek tengah Tottenham, Upson, melalui transfer gratis setelah pemain berusia 18 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di London Utara, menurut Fabrizio Romano. Bek tersebut akan bergabung dengan proyek Mikel Arteta melalui kontrak jangka panjang, dengan pengumuman resmi masih akan menyusul.
Upson menjadi rekrutan terbaru Arsenal selama bursa transfer musim panas yang sibuk ini. The Gunners telah merekrut kiper Illan Meslier dan menyepakati kesepakatan untuk Christos Tzolis, sementara Leandro Trossard telah hengkang ke Besiktas.
Romano mengonfirmasi kesepakatan tersebut
Romano mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut telah rampung setelah Arsenal berhasil mendapatkan tanda tangan sang remaja. Upson akan bergabung dengan klub tersebut setelah menolak tawaran kontrak dari Tottenham demi pindah ke klub lain di London Utara.
Dia menulis di X: "Elijah Upson ke Arsenal, mari kita mulai! Kesepakatan telah ditandatangani hari ini untuk bek tengah berusia 18 tahun tersebut bergabung dengan proyek The Gunners. Upson menolak tawaran kontrak baru dari Spurs untuk bergabung dengan Arsenal dalam jangka panjang, semuanya siap diumumkan."
Mengapa Upson Memilih Arsenal
Meskipun sangat diunggulkan di akademi Tottenham, jalan Upson menuju tim utama semakin sulit. Spurs memperkuat lini pertahanan mereka dengan kedatangan Marcos Senesi dan Jan Paul van Hecke, sehingga pemain muda ini harus bersaing dengan pemain-pemain yang sudah mapan seperti Micky van de Ven, Kevin Danso, dan Cristian Romero.
Meskipun Romero dikaitkan dengan Inter dan Barcelona, Upson memilih untuk melanjutkan perkembangannya di tempat lain. Rekam jejak Arsenal dalam mempromosikan talenta muda di bawah asuhan Arteta diyakini menjadi daya tarik utama, dengan pemain seperti Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Max Dowman, dan Marli Salmon yang semuanya berhasil naik ke tim senior.
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Pengumuman diperkirakan akan segera dikeluarkan
Transfer ini diperkirakan akan diumumkan begitu seluruh prosedur formalitas yang tersisa selesai. Upson kemudian akan memulai tahap berikutnya dalam perkembangannya di Arsenal, di mana ia akan berusaha menempatkan dirinya dalam rencana jangka panjang klub tersebut sementara The Gunners terus melakukan perekrutan pemain di musim panas ini.
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