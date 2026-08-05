Terlepas dari rumor yang beredar, bos baru City Enzo Maresca tetap tenang terkait masa depan gelandang kuncinya. Juru taktik asal Italia itu fokus pada kondisi pemain tersebut saat ini, karena Rodri telah berhasil menjalani operasi untuk masalah punggung setelah baru-baru ini meraih gelar Piala Dunia.

"Kita harus mengatakan bahwa di sekitar pemain-pemain besar selalu ada spekulasi. Saya tidak khawatir soal itu, itu normal," kata Maresca. "Mereka memenangi Piala Dunia dan dia adalah salah satu pemain terbaik. Setiap manajer ingin memiliki Rodri, tetapi sekarang operasi. Dia perlu beristirahat dan pulih, lalu dia akan kembali ke sini bersama kami."

Sikap publik sang manajer mencerminkan keinginan untuk tetap menjaga fokus di lapangan, bahkan saat dewan klub menavigasi ketertarikan rumit dari dua klub terbesar di Spanyol. Rodri tetap menjadi komponen vital dalam mesin City, dan meskipun masa depannya menjadi bahan perdebatan sengit, prioritas utamanya saat ini adalah kembali ke kondisi kebugaran penuh.