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Perburuan dimulai! Barcelona merancang pembajakan sensasional untuk Rodri seiring bintang Manchester City itu mulai memiliki 'keraguan' terhadap Real Madrid
Barcelona ikut bersaing untuk bintang Manchester City
Perebutan untuk mendapatkan tanda tangan Rodri mengalami perkembangan dramatis setelah Barca bersiap melancarkan upaya pembajakan untuk gelandang jenderal City itu. Sementara Real Madrid sudah lama dianggap sebagai yang terdepan untuk kapten pemenang Piala Dunia tersebut, laporan dari SPORTmenyebut raksasa Etihad itu kini yakin tawaran resmi dari Camp Nou akan segera datang.
Real Madrid memulai negosiasi formal untuk mantan pemain Atletico Madrid itu sekitar sepuluh hari lalu, dengan presiden Florentino Perez memberikan persetujuan penuh untuk merampungkan kesepakatan tersebut, menurut The Sun. Namun, meski ada momentum awal, belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub.
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Keraguan taktis atas visi Mourinho
Yang semakin memperkeruh keadaan adalah kabar bahwa Rodri sendiri menyimpan keraguan soal potensi kepindahan ke Real Madrid. Laporan itu mengklaim sang gelandang merasa gaya teknisnya akan lebih cocok dengan filosofi permainan Barcelona ketimbang sistem Jose Mourinho.
Meski daya tarik Barcelona sangat kuat, kendala utama bagi Barcelona tetap situasi finansial mereka yang rapuh. Di luar biaya transfer besar yang dibutuhkan untuk memboyongnya dari Manchester, petinggi klub khawatir memasukkan gajinya yang besar ke dalam batas gaji yang diwajibkan liga bisa terbukti sulit.
Maresca tetap tenang di tengah kebisingan
Terlepas dari rumor yang beredar, bos baru City Enzo Maresca tetap tenang terkait masa depan gelandang kuncinya. Juru taktik asal Italia itu fokus pada kondisi pemain tersebut saat ini, karena Rodri telah berhasil menjalani operasi untuk masalah punggung setelah baru-baru ini meraih gelar Piala Dunia.
"Kita harus mengatakan bahwa di sekitar pemain-pemain besar selalu ada spekulasi. Saya tidak khawatir soal itu, itu normal," kata Maresca. "Mereka memenangi Piala Dunia dan dia adalah salah satu pemain terbaik. Setiap manajer ingin memiliki Rodri, tetapi sekarang operasi. Dia perlu beristirahat dan pulih, lalu dia akan kembali ke sini bersama kami."
Sikap publik sang manajer mencerminkan keinginan untuk tetap menjaga fokus di lapangan, bahkan saat dewan klub menavigasi ketertarikan rumit dari dua klub terbesar di Spanyol. Rodri tetap menjadi komponen vital dalam mesin City, dan meskipun masa depannya menjadi bahan perdebatan sengit, prioritas utamanya saat ini adalah kembali ke kondisi kebugaran penuh.
- Getty
Kesenjangan valuasi dan kekhawatiran cedera
Persyaratan finansial dari potensi kesepakatan apa pun tetap menjadi ganjalan antara pihak-pihak yang terlibat. Manchester City dikabarkan tetap bertahan pada angka biaya transfer di kisaran £56 juta untuk gelandang tersebut, sedangkan Real Madrid sejauh ini mengisyaratkan bahwa mereka hanya siap mengajukan tawaran maksimal £43 juta.
Rodri memasuki musim baru dengan status juara Piala Dunia, tetapi juga baru melewati musim di mana keterlibatannya agak terbatas karena cedera hamstring dan pangkal paha yang terus berulang. Kekhawatiran soal kebugaran ini, ditambah pemulihannya pascaoperasi, berarti klub peminat mana pun harus mempertimbangkan risikonya dengan cermat dibandingkan dengan manfaat jelas dari merekrut salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia.
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