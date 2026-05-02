"Perbedaan yang sangat mencolok": Mikel Arteta mengeluhkan kelemahan mendasar yang dimiliki Arsenal dibandingkan Bayern dan PSG

Dalam hal ini, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa pertandingan tersebut baginya secara pribadi merupakan "mungkin pertandingan terbaik" yang pernah ia saksikan, "terutama jika dilihat dari kualitas kedua tim dan, yang terpenting, kualitas individu para pemainnya". Namun, ia juga menambahkan: "Tapi jika saya melihat jumlah menit bermain dan kondisi kebugaran para pemain ini, hal itu tidak mengejutkan saya."

Lagi pula, baik Bayern di Jerman maupun PSG di Prancis harus menjalani jauh lebih sedikit pertandingan dalam satu musim penuh. Para pemain pun jadi lebih segar, bugar, dan terutama lebih jarang cedera dibandingkan pemain tim-tim Inggris, terutama menjelang akhir musim.

"Untuk menampilkan kualitas setinggi itu, seseorang harus dalam kondisi prima, dan perbedaan antara liga-liga tersebut serta cara bermain di sana bagaikan siang dan malam," kata Arteta. "Kita membandingkan dua dunia yang benar-benar berbeda di sini. Kita tidak bisa melihat satu aspek saja secara terpisah tanpa mempertimbangkan konteksnya - menurut saya itu tidak adil."