Menjelang pertandingan penting Liga Premier antara The Gunners melawan FC Fulham pada Sabtu malam, Arteta ditanyai oleh para jurnalis mengenai pertandingan Liga Champions yang spektakuler antara Bayern dan Paris pada Selasa lalu.
Diterjemahkan oleh
"Perbedaan yang sangat mencolok": Mikel Arteta mengeluhkan kelemahan mendasar yang dimiliki Arsenal dibandingkan Bayern dan PSG
Dalam hal ini, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa pertandingan tersebut baginya secara pribadi merupakan "mungkin pertandingan terbaik" yang pernah ia saksikan, "terutama jika dilihat dari kualitas kedua tim dan, yang terpenting, kualitas individu para pemainnya". Namun, ia juga menambahkan: "Tapi jika saya melihat jumlah menit bermain dan kondisi kebugaran para pemain ini, hal itu tidak mengejutkan saya."
Lagi pula, baik Bayern di Jerman maupun PSG di Prancis harus menjalani jauh lebih sedikit pertandingan dalam satu musim penuh. Para pemain pun jadi lebih segar, bugar, dan terutama lebih jarang cedera dibandingkan pemain tim-tim Inggris, terutama menjelang akhir musim.
"Untuk menampilkan kualitas setinggi itu, seseorang harus dalam kondisi prima, dan perbedaan antara liga-liga tersebut serta cara bermain di sana bagaikan siang dan malam," kata Arteta. "Kita membandingkan dua dunia yang benar-benar berbeda di sini. Kita tidak bisa melihat satu aspek saja secara terpisah tanpa mempertimbangkan konteksnya - menurut saya itu tidak adil."
Bayern saat ini dilanda banyak pemain yang cedera
Terutama faktor cedera yang memainkan peran penting. Sementara Arsenal harus menghadapi absennya beberapa bintang utama seperti Mikel Merino atau Kai Havertz, Bayern dan Paris dapat mengandalkan hampir seluruh skuad mereka. "Jika kita bicara tentang dua tim lainnya, berapa banyak pemain yang tersedia? Semua, dan dalam kondisi terbaik. Itulah yang paling penting."
Namun, Arteta tidak menyebutkan bahwa juara Bundesliga itu sendiri harus kehilangan beberapa pemain intinya dalam beberapa pekan terakhir akibat cedera. Serge Gnabry absen hingga akhir musim serta Piala Dunia mendatang karena cedera adduktor, selain itu, pemain lain seperti Lennart Karl (robekan otot), Raphael Guerreiro (robekan otot), dan Tom Bischof (robekan otot) juga tidak tersedia belakangan ini.
Namun, jika dilihat dari angka-angka mentahnya, tim-tim Inggris memang harus menjalani lebih banyak pertandingan daripada klub-klub dari Jerman atau Prancis. Dengan adanya League Cup, ada satu kompetisi piala tambahan, ditambah lagi ada empat hari pertandingan lebih banyak di Liga Premier.