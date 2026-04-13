Menurut informasi dari majalah kicker, dewan direksi juara Bundesliga asal Jerman yang dipimpin oleh Presiden Herbert Hainer, Presiden Kehormatan Uli Hoeneß, dan mantan Ketua Dewan Direksi Karl-Heinz Rummenigge akan membahas masa depan jajaran pimpinan saat ini, selain perencanaan wajib untuk bursa transfer musim panas, saat mereka mengadakan rapat rutin pada akhir Mei.
Perbedaan pendapat tampaknya semakin menumpuk! Masa depan Max Eberl di FC Bayern München tampaknya benar-benar belum pasti
Mulai 1 Juli, ketika Ketua Bidang Olahraga Max Eberl, Direktur Olahraga Christoph Freund, dan CEO Jan-Christian Dreesen memasuki tahun terakhir kontrak mereka, pembicaraan konkret mengenai masa depan mereka akan dilakukan. Menurut laporan di kicker, pada dasarnya dipertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Freund. Pihak klub merasa puas dengan kinerja pria asal Austria tersebut, yang ke depannya akan menangani urusan Pusat Pelatihan Nasional (NLZ) bersama Kepala Kampus Jochen Sauer dan Kepala Program Pemuda yang baru, Michael Wiesinger.
Namun, masih dipertanyakan apakah Freund akan tetap bekerja bersama Eberl dalam jangka menengah hingga panjang. Hubungan di antara keduanya dilaporkan tegang, dan perbedaan pendapat dikabarkan semakin menumpuk. Harapan agar keduanya dapat membentuk duet serupa seperti Hoeneß dan Rummenigge sejauh ini belum terwujud. Sebaliknya, majalah kicker menyebutnya sebagai "pernikahan paksa". Meskipun di balik layar situasi memanas, tim tidak boleh terpengaruh oleh hal tersebut. Saat ini, fokus penuh tertuju pada pertandingan-pertandingan penting di Liga Champions (leg kedua perempat final melawan Real Madrid) dan Piala DFB (semifinal melawan Bayer Leverkusen).
Telah terbentuk dua kubu. Di satu sisi ada Eberl dan Kepala Pemantau Talenta Nils Schmadtke, yang kontraknya kabarnya baru saja diperpanjang hingga 2027 – di sisi lain ada Freund dan rekan lamanya Sauer, yang sudah bekerja sama erat saat di RB Salzburg. Penyebab perselisihan ini: Setelah Eberl menandatangani kontrak dengan Bayern setengah tahun setelah Freund, ia secara bertahap menempatkan orang-orang kepercayaannya, yang juga dikabarkan memiliki kedekatan dengan konsultan Marc Kosicke. Di antaranya Markus Weinzierl (Direktur Olahraga NLZ, kontraknya berakhir setelah musim ini), Andre Hechelmann (Kepala Pencari Bakat, kini di Mönchengladbach), Christoph Kresse (Pencari Bakat), dan tentu saja Schmadtke.
Situasi keuangan tidak membaik di bawah kepemimpinan Eberl
Duo Eberl/Freund juga dikritik karena situasi keuangan klub hanya membaik secara terbatas. Bahkan jika berhasil lolos ke semifinal Liga Champions, akan sulit untuk mencatatkan neraca keuangan yang positif. Saldo rekening deposito telah menipis, seperti yang telah berulang kali ditekankan oleh Hoeneß. Alasan utama di balik hal ini adalah negosiasi kontrak yang mahal, gaji yang hampir tidak ada penghematan, serta pembayaran tambahan seperti uang tunai dan honorarium konsultan dalam transfer pemain.
Kesalahan-kesalahan ini terutama menjadi tanggung jawab Eberl. Oleh karena itu, masa depannya masih sangat tidak pasti. Ia dituduh, misalnya, telah memberikan terlalu banyak konsesi kepada Dayot Upamecano dan Jamal Musiala dalam perpanjangan kontrak mereka. Selain itu, ia gagal menjual para pemain yang menjadi kandidat penjualan. Sebaliknya, sangat mungkin bahwa Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul), dan Alexander Nübel (VfB Stuttgart) akan kembali setelah masa peminjaman mereka berakhir dan kembali menjadi beban bagi klub.
Selain itu, pendapatan klub bisa saja lebih rendah lagi jika dewan pengawas tidak menggunakan hak veto terhadap upaya transfer yang direncanakan. Di antara lain, Eberl tidak mendapat tanggapan saat mencari pengganti untuk Leroy Sane dan Kingsley Coman, terutama terkait Xavi Simons atau Christopher Nkunku. Sebaliknya, yang datang "hanya" Luis Diaz (FC Liverpool) dan Nicolas Jackson (FC Chelsea, pinjaman), sementara Lennart Karl dari akademi muda berhasil menonjol. Kehadiran pemain baru lainnya kemungkinan besar tidak akan mendukung perkembangannya. Pendekatan yang telah diambil, yaitu memfasilitasi pemain muda sendiri, akan terus dilanjutkan, yang secara signifikan memengaruhi perencanaan skuad - dan memperkuat trio NLZ Freund/Sauer/Wiesinger.
Kompany dan Diaz sebagai kartu as utama Eberl
Di sisi lain, perekrutan Diaz dan pelatih Vincent Kompany—yang keduanya diprakarsai oleh Eberl—dipandang secara positif. Namun, penilaian tersebut juga mempertimbangkan fakta bahwa Bayern Munich telah memberikan kesan yang setidaknya kurang menguntungkan dalam pencarian pengganti Thomas Tuchel. Meskipun demikian, kesuksesan olahraga musim ini membenarkan keputusan Eberl, yang membuat kemungkinan pemecatan menjadi lebih sulit. Bahwa dewan direksi bersikap toleran dalam kasus semacam ini, pernah terlihat juga pada pelatih Niko Kovac. Karena Munich berhasil meraih gelar ganda meskipun ada ketidakpuasan di dalam tim, pelatih BVB saat ini tetap menjabat. Namun, sekitar lima bulan kemudian, kepercayaan itu habis dan Hansi Flick mengambil alih.
Pertemuan pada bulan Mei diharapkan memberikan gambaran awal untuk negosiasi mulai Juli mengenai masa depan Eberl di klub. Hal yang sama berlaku juga untuk Dreesen, meskipun tanda-tandanya, seperti halnya Freund, mengarah pada perpanjangan kontrak. Ketua dewan direksi, yang awalnya berasal dari sektor keuangan dan kembali menangani bidang tersebut sejak kepergian Michael Diederich, sangat dihargai terutama sebagai komunikator.