'Perbedaan' mulai muncul antara Harry Kane dan Bayern Munich terkait persyaratan perpanjangan kontrak, sementara 'klub-klub besar' mencium peluang transfer pada musim panas

Bayern menghadapi musim panas yang penuh ketegangan seiring munculnya ketegangan internal terkait masa depan Kane di Allianz Arena. Kapten timnas Inggris tersebut, yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, mengalami kebuntuan dalam pembicaraan awal mengenai perpanjangan kontrak. Menurut Kicker, saat ini terdapat "perbedaan pendapat mengenai syarat dan durasi kontrak baru" antara sang striker dan petinggi klub.

Ketidakpastian ini tidak luput dari perhatian. Klub-klub kaya raya di seluruh Eropa memantau situasi ini dengan cermat, berharap dapat memanfaatkan setiap kegagalan komunikasi. Jika Kane tidak menandatangani kontrak sebelum Piala Dunia, hal itu akan menempatkan Bayern dalam posisi yang genting di mana mereka mungkin harus mempertimbangkan tawaran-tawaran yang masuk.