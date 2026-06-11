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'Perbedaan' mulai muncul antara Harry Kane dan Bayern Munich terkait persyaratan perpanjangan kontrak, sementara 'klub-klub besar' mencium peluang transfer pada musim panas
Kebuntuan negosiasi kontrak menjadi peringatan bagi klub-klub besar Eropa
Bayern menghadapi musim panas yang penuh ketegangan seiring munculnya ketegangan internal terkait masa depan Kane di Allianz Arena. Kapten timnas Inggris tersebut, yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, mengalami kebuntuan dalam pembicaraan awal mengenai perpanjangan kontrak. Menurut Kicker, saat ini terdapat "perbedaan pendapat mengenai syarat dan durasi kontrak baru" antara sang striker dan petinggi klub.
Ketidakpastian ini tidak luput dari perhatian. Klub-klub kaya raya di seluruh Eropa memantau situasi ini dengan cermat, berharap dapat memanfaatkan setiap kegagalan komunikasi. Jika Kane tidak menandatangani kontrak sebelum Piala Dunia, hal itu akan menempatkan Bayern dalam posisi yang genting di mana mereka mungkin harus mempertimbangkan tawaran-tawaran yang masuk.
- Getty Images Sport
Bayern memegang keunggulan atas Kane
Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, Bayern saat ini berada di posisi yang lebih unggul, karena Kane memilih untuk tidak menggunakan klausul pelepasan musim dingin yang tercantum dalam kontraknya. Namun, dengan "minat pertama yang telah disampaikan kepada manajemennya", dewan direksi Bayern kini berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan "perbedaan" kontrak tersebut sebelum klub rival mengajukan tawaran yang terlalu menggiurkan untuk diabaikan.
Selama musim lalu, Kane terlibat langsung dalam 68 gol dari 51 penampilannya bersama Bayern Munich, dengan mencetak 61 gol dan memberikan tujuh assist. Ia berhasil meraih gelar ganda domestik bersama raksasa Jerman tersebut dan mencapai semifinal Liga Champions sebelum tersingkir oleh juara akhirnya, Paris Saint-Germain.
Calon peraih Ballon d'Or
Kane berhasil meraih Sepatu Emas Eropa 2025-26 setelah mencetak 36 gol dalam hanya 31 penampilan di Bundesliga. Pencapaian fenomenal ini memberinya 72 poin, yang menempatkannya dengan nyaman di puncak klasemen kontinental. Ia finis dengan selisih 18 poin dari Haaland, yang mengumpulkan 54 poin berkat 27 gol yang dicetaknya di liga domestik bersama Manchester City.
Setelah musim yang luar biasa, Kane menilai dirinya sebagai "salah satu favorit" untuk Ballon d'Or yang didambakan. "Mengingat trofi yang saya menangkan musim ini dan gol yang saya cetak, saya akan menjadi salah satu kandidat," kata pemain Inggris berusia 32 tahun itu kepada L'Equipe. Dia menambahkan: "Terutama jika Inggris berhasil memenangkan Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, Anda bisa membayangkan trofi itu akan jatuh ke tangan pemain Inggris."
- Getty Images Sport
Real Madrid mempertimbangkan untuk merekrut Olise
Kane bukanlah satu-satunya bintang yang saat ini menjadi incaran klub-klub papan atas dunia. Michael Olise dilaporkan telah muncul sebagai target utama Real Madrid. Setelah dikonfirmasi bahwa Florentino Perez terpilih kembali sebagai presiden klub, raksasa Spanyol itu bersiap melancarkan "serangan besar-besaran" untuk mendapatkan jasa pemain sayap asal Prancis tersebut.
Minat Madrid semakin meningkat setelah Atletico Madrid menolak tawaran €150 juta untuk Julian Alvarez. Dengan kontrak Olise yang berlaku hingga 2029, presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeness, dengan tegas menampik kemungkinan adanya kesepakatan. "Menjual Michael Olise seharga €200 juta? Dia tidak akan dijual," tegas Hoeness. "Kami bermain untuk para penggemar kami... tidak banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena hal itu."