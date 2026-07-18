Wagner, yang selama sekitar dua tahun dari 2023 hingga 2025 menjabat sebagai asisten di tim DFB di bawah mantan pelatih nasional, menyoroti dengan kritis bahwa Nagelsmann, di atas segalanya, menjadi kambing hitam di mata publik. "Ada begitu banyak kritik, terutama terhadap Julian. Menurut saya, kritik terhadap para pemain lebih sedikit. Hal ini sudah sedikit berubah; dulu, kritik terhadap para pemain lebih banyak." Namun, "banyak faktor" yang berkontribusi terhadap kekalahan telak ini. Oleh karena itu, masalah ini harus dilihat "dari kedua sisi", baik dari pihak pelatih maupun para pemain.

“Apakah para pemain diberi ruang agar mereka merasa nyaman? Baik dalam sistem maupun lingkungan, sehingga mereka bisa menampilkan performa terbaiknya?” tanya Wagner kepada Nagelsmann. Di sisi lain, ia menekankan: “Untuk meraih prestasi di Piala Dunia, kamu membutuhkan pemain yang bermain di batas kemampuannya. Pemain yang benar-benar dalam kondisi prima. Dan tentu saja, pemain itu sendiri juga harus berupaya mencapai level tersebut. Kami memiliki terlalu sedikit pemain dalam kondisi prima. Jadi, menurut saya terlalu mudah untuk hanya menyalahkan pelatih dan tim pelatih.”

Selain itu, Wagner mengkritik perbedaan besar dibandingkan dengan Kejuaraan Eropa di kandang sendiri, ketika ia sendiri masih berada di barisan depan bersama Nagelsmann untuk DFB dan tim nasional Jerman tersingkir secara dramatis oleh Spanyol di perempat final. "Saat itu kami memiliki banyak pemain yang berada di puncak performa, dan yang menurut saya jauh lebih menentukan: Kami memiliki dinamika yang sangat baik dengan para penggemar. Tahun ini terasa tidak begitu harmonis, antusiasme tidak sepenuhnya ada," jelasnya.