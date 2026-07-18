"Tidak ada satu faktor tunggal," kata Wagner dalam wawancara dengan majalah kicker saat ditanya mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan memalukan di babak 16 besar melawan Paraguay.
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Perbedaan mendasar dengan Kejuaraan Eropa di kandang sendiri? Sandro Wagner membela Julian Nagelsmann - dan mengkritik para bintang DFB
Wagner, yang selama sekitar dua tahun dari 2023 hingga 2025 menjabat sebagai asisten di tim DFB di bawah mantan pelatih nasional, menyoroti dengan kritis bahwa Nagelsmann, di atas segalanya, menjadi kambing hitam di mata publik. "Ada begitu banyak kritik, terutama terhadap Julian. Menurut saya, kritik terhadap para pemain lebih sedikit. Hal ini sudah sedikit berubah; dulu, kritik terhadap para pemain lebih banyak." Namun, "banyak faktor" yang berkontribusi terhadap kekalahan telak ini. Oleh karena itu, masalah ini harus dilihat "dari kedua sisi", baik dari pihak pelatih maupun para pemain.
“Apakah para pemain diberi ruang agar mereka merasa nyaman? Baik dalam sistem maupun lingkungan, sehingga mereka bisa menampilkan performa terbaiknya?” tanya Wagner kepada Nagelsmann. Di sisi lain, ia menekankan: “Untuk meraih prestasi di Piala Dunia, kamu membutuhkan pemain yang bermain di batas kemampuannya. Pemain yang benar-benar dalam kondisi prima. Dan tentu saja, pemain itu sendiri juga harus berupaya mencapai level tersebut. Kami memiliki terlalu sedikit pemain dalam kondisi prima. Jadi, menurut saya terlalu mudah untuk hanya menyalahkan pelatih dan tim pelatih.”
Selain itu, Wagner mengkritik perbedaan besar dibandingkan dengan Kejuaraan Eropa di kandang sendiri, ketika ia sendiri masih berada di barisan depan bersama Nagelsmann untuk DFB dan tim nasional Jerman tersingkir secara dramatis oleh Spanyol di perempat final. "Saat itu kami memiliki banyak pemain yang berada di puncak performa, dan yang menurut saya jauh lebih menentukan: Kami memiliki dinamika yang sangat baik dengan para penggemar. Tahun ini terasa tidak begitu harmonis, antusiasme tidak sepenuhnya ada," jelasnya.
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Wagner juga menjadi topik pembicaraan: Tuduhan terhadap Nagelsmann dan tim pelatihnya
Seiring dengan hasil buruk tim Jerman di Amerika Utara, Nagelsmann dan tim kepelatihannya telah menerima berbagai macam kritik dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan, setelah Wagner pindah ke FC Augsburg pada musim panas 2025—di mana ia harus mundur setelah hanya beberapa bulan—tim kepelatihan Nagelsmann kehilangan kedekatan dengan para pemain. Ia berhasil menjelaskan konsep taktis yang diminta oleh pelatih tim nasional dengan cara yang sederhana kepada tim. Posisi Wagner kemudian diambil alih oleh Benjamin Hübner. Sesaat sebelum Piala Dunia, Alfred Schreuder bergabung memperkuat staf kepelatihan. Schreuder merupakan rekan lama Nagelsmann sejak masa-masa di TSG Hoffenheim, sehingga majalah *Der Spiegel* menulis tentang “gelembung kenyamanan” yang ingin diciptakan oleh pria berusia 38 tahun tersebut.
Sementara itu, Jürgen Klopp dianggap sebagai calon penerus Nagelsmann. Menurut kabar yang beredar, negosiasi antara DFB, Red Bull (yang masih menjadi majikan Klopp), dan calon pelatih tim nasional tersebut kini telah memasuki tahap akhir. Pimpinan federasi, yang dipimpin oleh Presiden Bernd Neuendorf dan Wakil Presiden Hans-Joachim Watzke, dilaporkan telah mencapai terobosan yang diharapkan dalam pertemuan dengan perwakilan RB pada hari Selasa.
Jerman: Evaluasi Tim Nasional DFB Pasca Piala Dunia 2014
Lomba Babak Lawan saat tersingkir Piala Eropa 2016 Semifinal Prancis (0:2) Piala Dunia 2018 Babak penyisihan grup Korea Selatan (0:2) Piala Eropa 2021 Babak 16 Besar Inggris (0:2) Piala Dunia 2022 Babak penyisihan grup Kosta Rika (4:2, tersingkir karena selisih gol) Piala Eropa 2024 Perempat final Spanyol (1:2 setelah perpanjangan waktu) Piala Dunia 2026 Babak 16 Besar Paraguay (3:4 adu penalti)
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