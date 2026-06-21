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Perbandingan Lamine Yamal dengan Lionel Messi dan Diego Maradona merupakan sebuah ‘kesalahan’ - namun pelatih timnas Spanyol senang memasukkan pemain muda berbakat Barcelona itu ke dalam kategori ‘jenius’ bersama Michelangelo
Tag ‘Genius’ tapi tak ada pembicaraan soal Messi
Saat Spanyol bersiap menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi di Atlanta, perbincangan tetap terpusat pada bintang muda berusia 18 tahun mereka. Setelah penampilan singkatnya dalam laga pembuka yang berakhir imbang melawan Cape Verde, tekanan semakin meningkat pada De la Fuente untuk menurunkan pemain sayap tersebut sejak awal, meskipun sang pelatih bertekad untuk mengelola ekspektasi dan pemulihan fisik sang pemain.
Dalam konferensi pers, De la Fuente ditanya apakah peran Yamal saat ini di skuad Spanyol mencerminkan tanggung jawab ikonik yang pernah dipikul oleh Maradona dan Messi untuk Argentina. Pelatih tersebut dengan cepat menepis perbandingan yang begitu besar itu. "Akan menjadi kesalahan jika membandingkan [Yamal] dengan siapa pun," katanya. "Dia baru berusia 18 tahun, sedang dalam proses perkembangan, proses pendewasaan... Kita harus membiarkannya menempuh jalannya sendiri. Pemain-pemain seperti ini, yang memiliki sesuatu yang berbeda, sudah siap untuk itu. Mereka adalah jenius, seperti Salvador Dali, atau Michelangelo. Apa yang tampak luar biasa bagi kita, bukanlah hal yang luar biasa bagi mereka."
- AFP
Mengelola kebugaran seorang bintang besar
Yamal mengikuti turnamen ini sambil berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya setelah mengalami cedera otot pada bulan April. Ia hanya tampil sebentar selama 20 menit pada pertandingan pembuka, dan meskipun runner-up Ballon d'Or ini sangat ingin berkontribusi, ia pun mengakui bahwa dirinya belum siap untuk bermain penuh selama satu pertandingan.
De la Fuente tetap enggan berkomentar mengenai apakah sang pemain sayap akan menjadi starter dalam laga mendatang melawan Arab Saudi. “Kami akan mengevaluasinya,” kata sang pelatih. “Kabar terbaiknya adalah dia ada di sini. Lamine sedang dalam performa yang bagus. Apakah dia akan bermain selama 55, 58, atau 63 menit, itu akan tergantung pada jalannya pertandingan. Kami akan mempertimbangkan kontribusinya bagi tim, dan apa yang terbaik baginya... Kalian akan lihat besok."
Tidak ada kepanikan di kubu Spanyol
Meskipun merasa frustrasi karena kehilangan poin saat menghadapi lawan yang diunggulkan di laga pembuka, De la Fuente menegaskan tidak ada perselisihan di dalam skuad. Ia menampik anggapan bahwa sorotan media yang intens terhadap Yamal dapat membuat pemain senior lainnya merasa tersisih di ruang ganti, dengan menyatakan bahwa kelompok ini tetap bersatu meski ada desas-desus dari luar.
"Suasana di tim kami sehat," tegas sang pelatih. "Kami semua tahu betapa pentingnya setiap pemain. Kami memahami peran Lamine dengan sempurna, begitu pula rekan-rekan setimnya. Tim ini merasa tersinggung, dan terkadang, kritik justru menjadi motivasi. Para pemain memang membaca berita-berita itu, mereka marah, dan pasti besok pertandingan akan sangat berbeda."
- Getty Images Sport
Pandangan yang tak gentar
Spanyol kini akan menghadapi laga krusial di Grup H melawan Arab Saudi, di mana keempat tim di grup tersebut saat ini sama-sama mengoleksi satu poin. Tekanan kini berada di pundak tim raksasa Eropa ini untuk meraih kemenangan dan menghindari situasi yang genting menjelang pertandingan terakhir fase grup melawan Uruguay pada 27 Juni.
Terlepas dari kekecewaan di hari pertama, Yamal tetap optimis mengenai peluang Spanyol untuk mencapai tujuan akhir mereka. "Ini adalah pertandingan Piala Dunia pertama kami dan kami telah meraih satu poin," kata bintang Barcelona itu di media sosial. "Kami tahu ini adalah kompetisi yang panjang dan tujuan kami masih jauh, tetapi kami akan terus bekerja keras dan semuanya akan berjalan sesuai harapan kami - jangan ragu akan hal itu."