Saat Spanyol bersiap menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi di Atlanta, perbincangan tetap terpusat pada bintang muda berusia 18 tahun mereka. Setelah penampilan singkatnya dalam laga pembuka yang berakhir imbang melawan Cape Verde, tekanan semakin meningkat pada De la Fuente untuk menurunkan pemain sayap tersebut sejak awal, meskipun sang pelatih bertekad untuk mengelola ekspektasi dan pemulihan fisik sang pemain.

Dalam konferensi pers, De la Fuente ditanya apakah peran Yamal saat ini di skuad Spanyol mencerminkan tanggung jawab ikonik yang pernah dipikul oleh Maradona dan Messi untuk Argentina. Pelatih tersebut dengan cepat menepis perbandingan yang begitu besar itu. "Akan menjadi kesalahan jika membandingkan [Yamal] dengan siapa pun," katanya. "Dia baru berusia 18 tahun, sedang dalam proses perkembangan, proses pendewasaan... Kita harus membiarkannya menempuh jalannya sendiri. Pemain-pemain seperti ini, yang memiliki sesuatu yang berbeda, sudah siap untuk itu. Mereka adalah jenius, seperti Salvador Dali, atau Michelangelo. Apa yang tampak luar biasa bagi kita, bukanlah hal yang luar biasa bagi mereka."