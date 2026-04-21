Perbandingan dengan Jude Bellingham & jejak karier yang mirip dengan Morgan Rogers! Apakah Southampton memiliki bintang baru dalam diri Shea Charles, sang pembunuh raksasa dari Arsenal?

Bintang Aston Villa, Rogers, yang tampaknya akan membela Inggris di Piala Dunia, meninggalkan City untuk menjadikan Middlesbrough sebagai batu loncatan kembali ke kancah besar. Charles bisa meniru sosok yang sangat dikenalnya.

Gaya bermainnya yang tenang telah disamakan dengan gaya Bellingham, ‘Galactico’ Real Madrid, sementara bisa dibilang bahwa legenda Arsenal Patrick Vieira adalah panutan lainnya - dengan adanya kesamaan antara Charles dan pemain Prancis pemenang Piala Dunia tersebut dalam hal atribut fisik dan kemampuan untuk menerobos ke tengah lapangan.

Long menambahkan: “Sulit membandingkannya dengan seseorang seperti itu yang sudah bermain di Premier League selama 20 tahun. Hal ini juga sulit dengan Jude, mengingat level yang telah dicapainya.

“Saya yakin Shea tidak akan berpikir seperti itu. Dia hanya akan terus memperbaiki permainannya, berusaha menjadi pemain terbaik yang bisa dia jadi. Kamu bisa lihat dia adalah seorang profesional. Dia menjaga dirinya sendiri. Dia bekerja keras dan melakukan segalanya. Saat orang-orang tidak melihat, itulah hal penting dalam sepak bola—saat kamu sendirian, saat kamu berlatih, saat kamu di gym.

“Dia melakukan hal-hal ekstra itu agar saat dia masuk ke lapangan, dia sudah siap sepenuhnya dan memiliki mentalitas yang baik. Masa depannya terlihat cerah, tapi masa depan banyak pemain di tim ini juga terlihat cerah.”

Romeo Lavia adalah pemain lain yang pernah bermain di City dan Southampton, dengan pemain asal Belgia itu pindah ke Chelsea dengan nilai transfer lebih dari £50 juta ($68 juta) pada 2023. Ketika ditanya apakah Charles memiliki lebih banyak keahlian di lini tengah, Long menjawab: “Saya rasa begitu. Seperti yang saya katakan, dia adalah pemain berkualitas. Kamu harus terus menginginkannya. Anda harus terus mengasah apa yang dia lakukan.

“Banyak pemain yang berasal dari Southampton yang telah melangkah ke hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Lihatlah Sadio Mane, Virgil van Dijk, semua yang pernah bermain di sana, Luke Shaw, mereka semua diberi kesempatan untuk bermain dan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Ini adalah pendidikan yang hebat bagi pemain muda yang sedang berkembang.

“Mereka semua telah melangkah ke level yang lebih tinggi dan lebih baik, jadi semoga itu juga menjadi jalan bagi Shea. Namun saat ini, saya ingin mereka fokus pada Southampton dan mengalahkan City.”