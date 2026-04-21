Perbandingan dengan Jude Bellingham & jejak karier yang mirip dengan Morgan Rogers! Apakah Southampton memiliki bintang baru dalam diri Shea Charles, sang pembunuh raksasa dari Arsenal?
Debut bersama Man City & masa peminjaman di Sheffield Wednesday: Perjalanan karier Charles
Gelandang serba bisa Charles merupakan produk dari sistem akademi Manchester City — ia sempat tampil sekali di Liga Premier bersama klub tersebut saat melawan Brentford pada Mei 2023. Hanya beberapa minggu setelah penampilan tersebut, ia menandatangani kontrak empat tahun saat pindah dari wilayah Barat Laut ke Pantai Selatan.
Pemain asal Lancashire ini membantu Southampton promosi pada musim debutnya, namun dipinjamkan ke Sheffield Wednesday - bersama saudaranya Pierce - untuk musim 2024-25. Di sana, ia memperoleh pengalaman berharga sekaligus meraih penghargaan Pemain Terbaik Sheffield Wednesday, yang memungkinkannya kembali bergabung dengan skuad Southampton saat mereka kembali ke Championship.
Dia telah tampil dalam 43 pertandingan Southampton di divisi kedua musim ini, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi perjalanan mereka hingga semifinal Piala FA - dengan mencetak gol penentu kemenangan yang tak terlupakan melawan pemimpin klasemen Liga Premier, Arsenal, di perempat final.
Charles membawa Southampton ke Wembley dalam semifinal Piala FA
Charles kini tengah bersiap untuk kembali berhadapan dengan City, sementara mitra resmi perlengkapan latihan Southampton bersiap mengirimkan para penggemar yang beruntung ke Wembley dengan Midnite Express. Menjelang pertandingan tersebut, Long telah berbagi kepada GOAL mengenai potensi yang dimiliki pemain berusia 22 tahun yang telah mengoleksi 32 penampilan di level tim nasional senior: “Beberapa golnya sungguh luar biasa. Seorang teman baik saya, Steven Davis, yang terlibat dengan tim nasional Irlandia Utara, terus menceritakan kepada saya betapa hebatnya pemain ini dan potensi yang dimilikinya.
“Senang melihat pemain-pemain ini datang dari klub-klub besar dan terus bekerja keras serta meraih apa yang mereka dapatkan. Saya pikir banyak pemain yang datang dan merasa mereka lebih baik dari level itu, tapi dia benar-benar berjuang keras, menunjukkan kualitasnya. Jika dia terus melakukan apa yang dia lakukan, kita akan kesulitan untuk mempertahankannya.
“Saya pikir ada beberapa pemain lain di tim Saints yang mantan pemain City. Saya pikir [Samuel] Edozie juga pernah di sana. [Taylor] Harwood Bellis juga pernah di sana. Mereka semua punya sesuatu untuk dibuktikan. Menyenangkan bisa berhadapan dengan beberapa bintang besar yang dulu pernah bermain bersama.”
Bergaya Bellingham & berpotensi mengungguli mantan bintang Saints, Lavia
Bintang Aston Villa, Rogers, yang tampaknya akan membela Inggris di Piala Dunia, meninggalkan City untuk menjadikan Middlesbrough sebagai batu loncatan kembali ke kancah besar. Charles bisa meniru sosok yang sangat dikenalnya.
Gaya bermainnya yang tenang telah disamakan dengan gaya Bellingham, ‘Galactico’ Real Madrid, sementara bisa dibilang bahwa legenda Arsenal Patrick Vieira adalah panutan lainnya - dengan adanya kesamaan antara Charles dan pemain Prancis pemenang Piala Dunia tersebut dalam hal atribut fisik dan kemampuan untuk menerobos ke tengah lapangan.
Long menambahkan: “Sulit membandingkannya dengan seseorang seperti itu yang sudah bermain di Premier League selama 20 tahun. Hal ini juga sulit dengan Jude, mengingat level yang telah dicapainya.
“Saya yakin Shea tidak akan berpikir seperti itu. Dia hanya akan terus memperbaiki permainannya, berusaha menjadi pemain terbaik yang bisa dia jadi. Kamu bisa lihat dia adalah seorang profesional. Dia menjaga dirinya sendiri. Dia bekerja keras dan melakukan segalanya. Saat orang-orang tidak melihat, itulah hal penting dalam sepak bola—saat kamu sendirian, saat kamu berlatih, saat kamu di gym.
“Dia melakukan hal-hal ekstra itu agar saat dia masuk ke lapangan, dia sudah siap sepenuhnya dan memiliki mentalitas yang baik. Masa depannya terlihat cerah, tapi masa depan banyak pemain di tim ini juga terlihat cerah.”
Romeo Lavia adalah pemain lain yang pernah bermain di City dan Southampton, dengan pemain asal Belgia itu pindah ke Chelsea dengan nilai transfer lebih dari £50 juta ($68 juta) pada 2023. Ketika ditanya apakah Charles memiliki lebih banyak keahlian di lini tengah, Long menjawab: “Saya rasa begitu. Seperti yang saya katakan, dia adalah pemain berkualitas. Kamu harus terus menginginkannya. Anda harus terus mengasah apa yang dia lakukan.
“Banyak pemain yang berasal dari Southampton yang telah melangkah ke hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Lihatlah Sadio Mane, Virgil van Dijk, semua yang pernah bermain di sana, Luke Shaw, mereka semua diberi kesempatan untuk bermain dan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Ini adalah pendidikan yang hebat bagi pemain muda yang sedang berkembang.
“Mereka semua telah melangkah ke level yang lebih tinggi dan lebih baik, jadi semoga itu juga menjadi jalan bagi Shea. Namun saat ini, saya ingin mereka fokus pada Southampton dan mengalahkan City.”
Mengapa Saints yang sedang berjuang untuk promosi kini tak lagi terasa seperti tim underdog
Itu bukanlah tugas yang mudah, mengingat City—yang telah menjuarai Carabao Cup musim ini—menargetkan posisi puncak klasemen Liga Premier sebelum menghadapi The Saints di Stadion Wembley.
Namun, Southampton sendiri sedang dalam performa yang mengesankan - naik ke peringkat keempat di klasemen Championship, dengan promosi otomatis masih terbuka lebar - dan telah terbiasa menguasai pertandingan sambil dipenuhi rasa percaya diri.
Ketika ditanya apakah bermain di bawah tekanan ekspektasi setiap pekan akan menguntungkan tim Tonda Eckert saat mereka bersiap kembali berperan sebagai underdog, Long - yang tampil dalam 198 pertandingan Premier League untuk The Saints selama delapan tahun karier bermainnya - mengatakan: “Performa di Championship luar biasa. Saya pikir sudah 18 pertandingan tak terkalahkan, mungkin 19 setelah laga melawan Swansea akhir pekan ini.
“Hal itu sangat berpengaruh dalam sepak bola karena saya pernah berada di tim yang tampil gemilang sepanjang musim dan Anda melihat klasemen, serta tidak takut menghadapi siapa pun yang akan dihadapi. Namun, tim yang sama tahun berikutnya berada dalam pertarungan degradasi dan Anda tidak bisa melihat dari mana kemenangan berikutnya akan datang. Itu hanya soal pergeseran mentalitas.
“Tonda telah membuat mereka bermain sepak bola yang sangat menarik dengan penuh kepercayaan diri. Saya yakin Manchester City waspada terhadap ancaman yang akan mereka hadapi.”
Para penggemar yang beruntung akan diantar ke Wembley dengan gaya untuk menyaksikan pertandingan melawan Man City
The Saints akan bertanding di ajang Championship pada hari Selasa saat menjamu Bristol City. Setelah pertandingan tersebut usai, perhatian bersama akan beralih ke perjalanan ke markas besar sepak bola Inggris.
Para penggemar Southampton meminta, Midnite pun memenuhi permintaan tersebut dengan kembalinya Midnite Express yang sangat diminati, yang menawarkan perjalanan gratis dengan bus mewah untuk semifinal Piala FA klub melawan Manchester City pada Sabtu, 25 April. Midnite, mitra resmi seragam latihan Southampton, telah menjalankan berbagai inisiatif menarik yang dipimpin oleh para penggemar sepanjang musim 2025-26, termasuk Midnite Express pertama saat The Saints bertanding melawan Sheffield United di awal musim ini.