Perayaan meriah pasca kemenangan PSG di Liga Champions menyebabkan ‘lebih dari 400 orang ditangkap’ di ibu kota Prancis serta beberapa petugas kepolisian mengalami luka-luka

Setelah PSG memastikan gelar Liga Champions kedua berturut-turut, jalanan Prancis berubah menjadi medan pertempuran. Kementerian Dalam Negeri Prancis mengonfirmasi bahwa 416 orang ditangkap pada dini hari Minggu, dengan 280 penangkapan di antaranya terjadi di Paris sendiri, menurut laporan BBC. Meskipun kemenangan atas Arsenal menandai momen legendaris di lapangan, pemandangan di luar lapangan jauh lebih mengkhawatirkan.

Ribuan petugas kepolisian telah dikerahkan di seluruh ibu kota untuk mengendalikan kerumunan, tetapi mereka menghadapi perlawanan yang cukup sengit. Kerusuhan meletus di beberapa distrik, mengganggu layanan bus, kereta api, dan kereta bawah tanah yang esensial. Kementerian melaporkan bahwa kembang api dan flare digunakan untuk menyerang aparat penegak hukum, sementara rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sepeda listrik terbakar dan etalase toko menjadi sasaran para perusuh.