AFP
Diterjemahkan oleh
Perayaan meriah pasca kemenangan PSG di Liga Champions menyebabkan ‘lebih dari 400 orang ditangkap’ di ibu kota Prancis serta beberapa petugas kepolisian mengalami luka-luka
Penangkapan massal saat perayaan berubah menjadi kekacauan
Setelah PSG memastikan gelar Liga Champions kedua berturut-turut, jalanan Prancis berubah menjadi medan pertempuran. Kementerian Dalam Negeri Prancis mengonfirmasi bahwa 416 orang ditangkap pada dini hari Minggu, dengan 280 penangkapan di antaranya terjadi di Paris sendiri, menurut laporan BBC. Meskipun kemenangan atas Arsenal menandai momen legendaris di lapangan, pemandangan di luar lapangan jauh lebih mengkhawatirkan.
Ribuan petugas kepolisian telah dikerahkan di seluruh ibu kota untuk mengendalikan kerumunan, tetapi mereka menghadapi perlawanan yang cukup sengit. Kerusuhan meletus di beberapa distrik, mengganggu layanan bus, kereta api, dan kereta bawah tanah yang esensial. Kementerian melaporkan bahwa kembang api dan flare digunakan untuk menyerang aparat penegak hukum, sementara rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sepeda listrik terbakar dan etalase toko menjadi sasaran para perusuh.
- AFP
Polisi menjadi sasaran dalam bentrokan yang disertai kekerasan
Skala kerusuhan tersebut menyebabkan beberapa anggota pasukan keamanan terluka. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez dengan tegas mengecam perilaku tersebut, dan mengungkapkan bahwa tujuh petugas mengalami luka-luka pada malam itu. Ia menyebut kerusuhan tersebut "sama sekali tidak dapat diterima," karena polisi terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan kelompok-kelompok pendukung yang berkumpul di pusat kota.
Kekerasan tersebut juga tidak terbatas pada periode pasca-pertandingan. Bentrokan telah dimulai lebih awal pada hari itu di Parc des Princes, tempat para penggemar berkumpul untuk menonton final di layar raksasa. Menurut laporan resmi kepolisian, kerusakan mencakup enam kendaraan, dua tempat usaha, dan sebuah halte bus, yang menunjukkan sifat destruktif dari peristiwa malam itu.
Dampak politik dan perbandingan historis
Sifat berulang dari insiden-insiden ini telah memicu perdebatan politik di Prancis. Kemenangan ini terjadi setelah kemenangan pada tahun 2025 yang juga diwarnai oleh kekerasan yang berujung pada korban jiwa. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengunggah pernyataan di X untuk menyuarakan kekecewaannya, dengan mengatakan: "Hanya di Prancis kemenangan sebuah klub sepak bola bisa memicu kerusuhan. Hanya di Prancis semua orang merasa terpaksa mengunci diri di rumah pada malam kemenangan untuk menghindari bentrokan dengan kekerasan."
- (C)Getty Images
Pawai kemenangan akan berlangsung di bawah pengamanan ketat
Meskipun terjadi kerusuhan semalam, rencana untuk parade kemenangan resmi tetap akan dilangsungkan pada Minggu sore. Skuad PSG dijadwalkan akan berkeliling di Champ-de-Mars, yang terletak di sebelah Menara Eiffel yang ikonik, sebelum disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pengamanan diperkirakan akan ditingkatkan secara maksimal untuk memastikan acara tersebut tidak mengalami kejadian serupa seperti kebakaran dan gas air mata yang terjadi semalam.