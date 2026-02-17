Getty Images Sport
Perayaan gol Vinicius Jr memicu penundaan selama 10 menit setelah bintang Real Madrid itu menuduh pemain Benfica melakukan tindakan rasisme dalam pertandingan playoff Liga Champions
Kericuhan di Lisbon
Setelah mencetak gol brilian yang melewati kiper, para pemain dan suporter Benfica marah karena perayaan berlebihan Vinicius di dekat bendera sudut. Dia dihadang oleh Nicolas Otamendi dari tim tuan rumah, sementara rekan-rekannya terlibat dalam perkelahian terpisah saat mencoba melindunginya. Winger tersebut akhirnya mendapat kartu kuning karena 'perayaan berlebihan'.
Saat sepertinya insiden tersebut mereda saat kedua tim bersiap untuk melanjutkan pertandingan, Vinicius berlari ke wasit untuk melaporkan sesuatu yang dikatakan Prestianni kepadanya, dan wasit menghentikan pertandingan untuk protokol rasisme. Sementara itu, Vinicius duduk di bangku cadangan Real Madrid dan menolak untuk melanjutkan permainan.
Adegan-adegan yang tidak menyenangkan terus berlanjut.
Pertandingan akhirnya dilanjutkan, tetapi setelah penundaan selama 10 menit. Seorang anggota staf belakang Benfica mendapat kartu merah di tengah berbagai insiden di lapangan, dengan pelatih kepala Aguias, Jose Mourinho, juga terlibat. Kylian Mbappe juga merasa marah atas apa yang telah dikatakan. Akhirnya, wasit melakukan gestur menyilangkan tangan untuk menandakan protokol insiden rasial, yang diperkenalkan oleh FIFA pada Mei 2024. Protokol tersebut melibatkan tiga langkah untuk menangani masalah semacam itu, dengan langkah pertama adalah menghentikan pertandingan.
Tidak jelas apa yang dikatakan.
Tayangan ulang televisi menunjukkan bahwa Vinicius bereaksi terhadap sesuatu yang dikatakan Prestianni saat ia menutup mulutnya dengan kaosnya, lalu segera berlari ke wasit untuk melaporkan insiden tersebut, yang membuat wasit menghentikan pertandingan. Selama beberapa menit, pemain internasional Brasil itu duduk di bangku cadangan sementara pertandingan dihentikan, dan pelatih kepala Alvaro Arbeloa terlihat terlibat dalam percakapan serius dengan winger tersebut. Pada babak kedua, Vinicius terkena lemparan benda dari penonton yang mengenai lengannya. Ini bukan kali pertama pemain tersebut terlibat dalam insiden dengan penonton, dengan pemain berusia 25 tahun itu pernah terlibat dalam beberapa insiden dengan suporter di Spanyol.
Bek Madrid, Trent Alexander-Arnold, membela rekan setimnya setelah pertandingan, mengatakan: "Ini menjijikkan. Apa yang terjadi malam ini adalah aib bagi sepak bola. Ini merusak malam bagi tim." Pelatih kepala Arbeloa mengulang kata-kata bek sayap tersebut, menambahkan: "Anda harus bertanya kepada pemain Benfica, ini bukan pertanyaan untuk saya. Saya pikir semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Apa yang Vinny katakan tidak penting. Apa yang bisa saya katakan? Tentu saja kita harus melawan sikap semacam ini. Jika kita tidak saling menghormati, itu adalah masalah."
Mourinho marah besar saat Real Madrid memanfaatkan kesempatan.
Mourinho kemudian juga dikeluarkan dari lapangan - menerima dua kartu kuning secara berturut-turut karena protes di pinggir lapangan. Sementara itu, pertandingan sering dihentikan akibat para pemain Real Madrid dilempari benda-benda oleh suporter tuan rumah. Mantan pelatih Madrid tersebut sebelumnya berbicara dengan Vinicius selama insiden tersebut, namun tidak dapat menahan emosinya sepanjang sisa pertandingan. Ia kini akan absen pada leg kedua di Madrid, dengan timnya harus membalikkan defisit satu gol tanpa kehadirannya.
