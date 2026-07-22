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Perayaan gol ala Ted Lasso! Cristo Fernandez merencanakan aksi bertema Dani Rojas setelah pindah dari AFC Richmond ke El Paso Locomotive FC dengan kontrak profesional
Dari AFC Richmond hingga kenyataan
Setelah meraih ketenaran global sebagai Dani Rojas yang selalu penuh antusiasme dalam serial Ted Lasso di Apple TV, Fernandez telah berhasil kembali ke dunia sepak bola profesional dengan cara yang luar biasa. Sebagaimana dilaporkan oleh The New York Times, Fernandez, 35 tahun, baru-baru ini melakukan debutnya bersama El Paso Locomotive FC di USL Championship, kasta kedua sepak bola di Amerika Serikat.
Dua dekade setelah kariernya di masa remaja di Guadalajara terhenti akibat cedera lutut serius, Fernandez berhasil menaklukkan segala rintangan untuk kembali ke lapangan. El Paso Locomotive FC telah menyambutnya ke dalam barisan mereka, sehingga memungkinkan Fernandez beralih dari berakting di ruang ganti fiktif ke berkompetisi di lingkungan sepak bola profesional yang sesungguhnya.
- Getty Images Entertainment
Sebuah penghormatan untuk Dani Rojas
Sementara Fernandez fokus untuk memperjuangkan posisinya dan membuktikan kebugarannya di Amerika Serikat, para penggemar sudah menantikan gol pertamanya. Ketika ditanya tentang rencananya untuk merayakan gol tersebut, Fernandez mengakui bahwa ia bermaksud membawa sepotong kenangan dari AFC Richmond ke Texas.
Dalam wawancara dengan The New York Times, Fernandez menjelaskan: "Saya bahkan tidak tahu bagaimana reaksi saya nantinya. Saya tidak tahu apakah saya akan merencanakannya. Saya pasti akan sangat emosional dan sangat bahagia. Tapi mungkin saya akan melakukan selebrasi ala Dani Rojas, agar fiksi benar-benar meniru kenyataan. Mungkin berlari berputar-putar. Itu pasti akan lucu." Prospek melihat selebrasi Dani Rojas ditiru di lapangan sudah membuat para pendukung bersemangat.
Dukungan dari para pemeran Ted Lasso
Keputusan untuk kembali ke sepak bola profesional merupakan hal yang sangat pribadi bagi Fernandez, yang sangat terinspirasi oleh almarhum ayahnya dan lingkungan yang mendukung dalam karier aktingnya. Rekan-rekan mainnya yang dulu dengan cepat memberikan dukungan setelah debutnya. Jason Sudeikis dan kru lainnya langsung menghubunginya melalui WhatsApp untuk memberi selamat atas pencapaian tersebut.
Fernandez menganggap serial tersebut sebagai pemicu yang menghidupkan kembali gairahnya, dengan menyatakan bahwa memerankan atlet profesional selama tiga musim pada akhirnya mendorongnya untuk mencoba lagi. Dengan mengatasi kegagalan di masa lalu dan keraguan akan kemampuan fisiknya, Fernandez menyalurkan optimisme Dani Rojas yang menular untuk mendapatkan kontraknya, membuktikan bahwa persiapan dan keyakinan dapat berhasil memadukan dunia televisi dan olahraga profesional.
- Chicago Fire
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Fernandez?
Fernandez kini akan berupaya mengukuhkan posisinya di skuad El Paso Locomotive FC saat tim tersebut menjalani musim kompetisi USL Championship. Setelah membuktikan kebugarannya dan berhasil mendapatkan kontrak, Fernandez harus fokus untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten di lapangan. Para penggemar akan mengamati dengan saksama, menanti dengan penuh antusiasme saat Fernandez mencetak gol dan menampilkan selebrasi ikoniknya.
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