Setelah meraih ketenaran global sebagai Dani Rojas yang selalu penuh antusiasme dalam serial Ted Lasso di Apple TV, Fernandez telah berhasil kembali ke dunia sepak bola profesional dengan cara yang luar biasa. Sebagaimana dilaporkan oleh The New York Times, Fernandez, 35 tahun, baru-baru ini melakukan debutnya bersama El Paso Locomotive FC di USL Championship, kasta kedua sepak bola di Amerika Serikat.

Dua dekade setelah kariernya di masa remaja di Guadalajara terhenti akibat cedera lutut serius, Fernandez berhasil menaklukkan segala rintangan untuk kembali ke lapangan. El Paso Locomotive FC telah menyambutnya ke dalam barisan mereka, sehingga memungkinkan Fernandez beralih dari berakting di ruang ganti fiktif ke berkompetisi di lingkungan sepak bola profesional yang sesungguhnya.