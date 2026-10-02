Getty Images Sport
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'Perasaannya luar biasa!' - John Stones buka suara soal kepindahan 'tak nyata' ke Inter dan ungkap ambisi tertinggi di San Siro
Menyambut tantangan di Milan
Peralihan dari Premier League ke Serie A menjadi bab penting dalam karier Stones, dan bek itu tidak segan menggambarkan besarnya makna kepindahan tersebut. Setelah bertahun-tahun mendominasi Inggris dengan sangat meyakinkan, ketika ia meraih enam gelar Premier League dan Liga Champions sebagai bagian dari deretan trofi bersama Manchester City, kepindahan ke Italia bukan sekadar perubahan profesional, tetapi juga sesuatu yang sangat personal bagi bek tengah itu.
"Saya merasakan banyak emosi, itu adalah perasaan bahagia dan bangga yang luar biasa," kata Stones dalam wawancara dengan DAZN, via TuttoMercatoWeb, saat mengenang kedatangannya di Milan. "Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini, saya bersemangat berada di sini. Saya akan menggambarkan diri saya sebagai pribadi yang baik, bahagia, dan kompetitif. Saat kecil saya tidak pernah bisa diam, selalu bergerak, saya sangat aktif."
- AFP
Beradaptasi dengan ruang ganti baru
Beradaptasi dengan skuad baru selalu membutuhkan waktu, dan meski berstatus pemain veteran, Stones mengambil pendekatan yang terukur terhadap lingkungan barunya. Setelah bergabung dengan tim yang benar-benar mendominasi sepak bola Italia musim lalu dengan menyapu bersih gelar Serie A dan Coppa Italia, bek tersebut, yang dikenal karena kepemimpinan dan kehadirannya yang vokal selama masanya di bawah Pep Guardiola, saat ini fokus membangun hubungan dan memahami dinamika unik skuad Inter.
"Saya banyak bicara di ruang ganti, meski saat ini saya sedang mengamati dan mencoba menemukan tempat saya di dalam grup. Aspek teknis yang paling saya kuasai adalah umpan, untuk sisanya saya harus berkembang dalam segala hal," aku Stones. Menghadapi ekspektasi dari salah satu klub paling bersejarah di dunia adalah tugas yang ia rasa sangat siap dihadapi, mengingat riwayatnya bermain di bawah sorotan paling terang. Soal tuntutan bermain untuk klub sebesar Inter, ia tetap santai: "Saat Anda bermain, tekanan selalu ada, dan itu positif. Itu memungkinkan Anda mengeluarkan yang terbaik jika mengelolanya dengan baik, dan pada akhirnya Anda akan terbiasa dengannya. Intinya adalah mengetahui apa yang telah Anda lakukan di masa lalu dan sepanjang pekan sehingga Anda merasa nyaman dalam pertandingan."
Mengatasi kemunduran akibat cedera pada awal karier
Awal kehidupan Stones di Milan sedikit terganggu oleh masalah kebugaran, yang membuatnya belum mampu membangun tempat yang konsisten di starting XI, sehingga sejauh musim ini ia baru mencatatkan tiga penampilan di Serie A dan satu laga di Liga Champions. Saat ini ia tengah menjalani perawatan akibat cedera otot yang dialami saat bentrok melawan Udinese, sebuah absensi yang terasa ketika Inter kesulitan dalam bertahan pada hasil imbang 2-2 kontra Roma baru-baru ini.
"Saya selalu memberikan 100 persen, saya kompetitif, saya suka menang dan saya meninggalkan segalanya di lapangan," ujar Stones, menyoroti mentalitas yang ia bawa ke ibu kota Italia. "Saya rasa saya sudah berkembang sangat banyak sebagai pribadi dan sebagai pemain. Saya meraih begitu banyak kesuksesan dan membangun begitu banyak persahabatan serta kenangan di City. Ketika saya mencetak gol untuk Inter dalam sebuah laga persahabatan, rasanya hampir tidak nyata. Saya benar-benar senang, itu adalah hari yang spesial."
- Getty Images Sport
Warisan yang dibangun dengan gelar juara
Inter saat ini berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 13 poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Roma hanya dalam selisih gol. Tim asuhan Cristian Chivu membuka kampanye Liga Champions mereka dengan kekalahan melawan Real Madrid dan kini bersiap menjamu Parma pada 10 Oktober setelah jeda internasional yang sedang berlangsung berakhir.
Pada akhirnya, Stones fokus pada hasil nyata dari usahanya. "Saya ingin dikenang oleh para suporter karena telah memberikan segalanya untuk tim, untuk klub, dan untuk seragam ini. Dan karena telah menang."
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