Beradaptasi dengan skuad baru selalu membutuhkan waktu, dan meski berstatus pemain veteran, Stones mengambil pendekatan yang terukur terhadap lingkungan barunya. Setelah bergabung dengan tim yang benar-benar mendominasi sepak bola Italia musim lalu dengan menyapu bersih gelar Serie A dan Coppa Italia, bek tersebut, yang dikenal karena kepemimpinan dan kehadirannya yang vokal selama masanya di bawah Pep Guardiola, saat ini fokus membangun hubungan dan memahami dinamika unik skuad Inter.

"Saya banyak bicara di ruang ganti, meski saat ini saya sedang mengamati dan mencoba menemukan tempat saya di dalam grup. Aspek teknis yang paling saya kuasai adalah umpan, untuk sisanya saya harus berkembang dalam segala hal," aku Stones. Menghadapi ekspektasi dari salah satu klub paling bersejarah di dunia adalah tugas yang ia rasa sangat siap dihadapi, mengingat riwayatnya bermain di bawah sorotan paling terang. Soal tuntutan bermain untuk klub sebesar Inter, ia tetap santai: "Saat Anda bermain, tekanan selalu ada, dan itu positif. Itu memungkinkan Anda mengeluarkan yang terbaik jika mengelolanya dengan baik, dan pada akhirnya Anda akan terbiasa dengannya. Intinya adalah mengetahui apa yang telah Anda lakukan di masa lalu dan sepanjang pekan sehingga Anda merasa nyaman dalam pertandingan."