'Perasaan yang luar biasa' - Nico O'Reilly bersuka cita setelah mencetak dua gol dan membawa Man City menjuarai Carabao Cup

Kekalahan yang dialami tim asal London Utara ini berarti ambisi besar mereka untuk meraih empat gelar musim ini secara resmi telah berakhir, meskipun mereka tetap menjadi pesaing kuat di tiga kompetisi besar lainnya. Sayangnya bagi para pendukung yang datang jauh-jauh, mereka masih tertahan di angka dua kemenangan di Piala Liga, yang merupakan jumlah paling sedikit di antara klub-klub elit Inggris. Sebaliknya, ini merupakan kemenangan kesembilan di kompetisi ini bagi sang juara, yang secara luar biasa telah memenangkan sembilan dari 10 final yang mereka ikuti sejak turnamen ini dimulai pada tahun 1960. Kemenangan ini secara penting menandai kembalinya klub raksasa Manchester ke podium setelah satu tahun tanpa gelar, yang menghidupkan kembali semangat skuad setelah rentetan empat gelar Liga Premier berturut-turut yang bersejarah mencapai puncaknya pada tahun 2024.