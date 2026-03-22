Getty
Diterjemahkan oleh
'Perasaan yang luar biasa' - Nico O'Reilly bersuka cita setelah mencetak dua gol dan membawa Man City menjuarai Carabao Cup
O'Reilly menjadi motor kemenangan City di Wembley
O'Reilly menjadi pahlawan tak terbantahkan pada hari Minggu, membawa timnya meraih kemenangan 2-0 yang penuh perjuangan atas The Gunners. Bermain penuh selama 90 menit, ia mendominasi jalannya pertandingan dengan 83 sentuhan bola dan akurasi umpan yang mengesankan sebesar 86%, menyelesaikan 43 dari 50 umpan yang dilakukannya. Selain itu, ia menunjukkan keunggulan fisiknya dengan memenangkan ketiga duel udara yang dilakukannya. Momen puncaknya terjadi pada menit ke-60 dan ke-64, saat ia mencetak gol dari dua peluang yang tepat sasaran melalui sundulan brilian dari dalam kotak penalti untuk memastikan trofi tersebut.
- Getty Images Sport
Si ulang tahun bersemangat setelah mencetak dua gol
Setelah peluit akhir dibunyikan, lulusan akademi ini mengungkapkan perasaannya tentang momen bersejarah tersebut. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Perasaan yang luar biasa. Menang di final, mengalahkan tim yang kita tahu betapa hebatnya mereka. Kita harus membangun momentum ini, ini akan memberi kita dorongan yang bagus. Hari ini sungguh luar biasa. Sedikit tak percaya melihat semua penggemar bersorak seperti itu saat saya mencetak gol-gol itu. Benar-benar perasaan yang bagus dan akhir pekan ulang tahun yang hebat." Mengubah insting gelandang masa kecilnya menjadi gol di level senior di stadion nasional di hadapan lebih dari 88.000 penonton membuat momen ini benar-benar tak terlupakan.
Harapan Arsenal meraih empat gelar pupus akibat dominasi Cityzens
Kekalahan yang dialami tim asal London Utara ini berarti ambisi besar mereka untuk meraih empat gelar musim ini secara resmi telah berakhir, meskipun mereka tetap menjadi pesaing kuat di tiga kompetisi besar lainnya. Sayangnya bagi para pendukung yang datang jauh-jauh, mereka masih tertahan di angka dua kemenangan di Piala Liga, yang merupakan jumlah paling sedikit di antara klub-klub elit Inggris. Sebaliknya, ini merupakan kemenangan kesembilan di kompetisi ini bagi sang juara, yang secara luar biasa telah memenangkan sembilan dari 10 final yang mereka ikuti sejak turnamen ini dimulai pada tahun 1960. Kemenangan ini secara penting menandai kembalinya klub raksasa Manchester ke podium setelah satu tahun tanpa gelar, yang menghidupkan kembali semangat skuad setelah rentetan empat gelar Liga Premier berturut-turut yang bersejarah mencapai puncaknya pada tahun 2024.
- AFP
Guardiola mencetak rekor baru sebagai manajer di Wembley
Penambahan terbaru pada lemari trofi mereka yang berkilauan semakin mengukuhkan status klub Etihad sebagai kekuatan yang benar-benar dominan dalam kompetisi piala domestik ini selama satu dekade terakhir. Penambahan gelar juara tahun 2026 ke dalam daftar kesuksesan mereka sebelumnya pada tahun 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 membuktikan konsistensi luar biasa mereka. Carabao Cup jelas juga merupakan turnamen favorit manajer Pep Guardiola, karena ia kini telah memenangkan trofi tersebut lima kali sebagai bos City, mencetak rekor baru yang gemilang dalam sepak bola Inggris. Ia melampaui Brian Clough, Sir Alex Ferguson, dan Jose Mourinho, yang semuanya memenangkan empat gelar. Saat confetti biru akhirnya berjatuhan, hal itu menjadi pengingat yang jelas akan kemampuan bawaan skuad untuk tampil di bawah tekanan ketika trofi berada tepat di depan mata.
Iklan