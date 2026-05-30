AFP
'Perasaan yang berbeda' - Luis Enrique dan Marquinhos menikmati kejayaan Liga Champions yang 'pantas' setelah PSG mengalahkan Arsenal dalam adu penalti
Enrique merayakan kemenangan yang pantas di Budapest
Luis Enrique tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat menyaksikan timnya merayakan kemenangan bersejarah "back-to-back" di hadapan para pendukung tandang yang riuh. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Kai Havertz, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa timnya memiliki ketangguhan mental untuk mengalahkan tim Arsenal yang gigih.
"Bahkan lebih kuat dari tahun lalu karena kami tahu sebelum pertandingan betapa sulitnya bermain melawan Arsenal. Bagi kami, sebagai tim dan kota, ini luar biasa bisa menang, dan saya pikir ini pantas atas kerja keras sepanjang musim. Finalnya sangat sulit. Tapi ini saatnya merayakan bersama para pendukung kami," kata bos PSG itu kepada Canal+.
Pertarungan taktis ini membuat Enrique mendorong Vitinha lebih ke depan setelah jeda untuk akhirnya menembus blok rendah yang telah membuat juara Ligue 1 itu frustrasi selama sebagian besar babak pertama.
Marquinhos dan Neves mengenang perjalanan yang penuh emosi
Kapten Marquinhos, yang kini telah membawa klub ini meraih gelar Eropa secara berturut-turut, menyoroti perubahan mentalitas yang diperlukan untuk tetap berada di puncak. "Ini adalah perasaan yang berbeda, meraih gelar secara berturut-turut. Kami menunjukkan bahwa kami benar-benar menginginkannya sejak hari pertama musim ini. Pelatih mengatakan bahwa menang dua kali berturut-turut bahkan lebih sulit. Hari ini, kami memiliki tim yang lengkap dan kekuatan mental," jelas pemain asal Brasil itu. Dia juga menyampaikan pesan yang ceria kepada para penggemar di ibu kota Prancis: "Terima kasih, semua yang ada di Paris! Nikmatilah, teman-teman, dan jangan membuat kekacauan!"
Bintang lini tengah Joao Neves tak kalah antusias, menyoroti keputusannya bergabung dengan proyek di Paris. "Ini adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup; saya menyukai segalanya! Tahun ini berbeda. Lebih fisik, lebih sulit; kami harus mempertahankan gelar kami. Kami masuk dalam sejarah PSG; kami semua bahagia!" tambah Neves.
Perasaannya disuarakan juga oleh Desire Doue, yang sudah menatap kesuksesan selanjutnya, sambil berseru: "Yang pertama luar biasa, tapi kami punya keinginan yang lebih besar dari segalanya untuk meraih yang kedua. Dan ini belum berakhir! Yang kedua sudah di tangan; kami akan terus bekerja, dan yang ketiga, kami akan merebutnya!"
Drama adu penalti menentukan hasil pertandingan yang ketat
Pertandingan itu sendiri berlangsung tegang dan penuh perhitungan, di mana Havertz langsung membungkam para pendukung PSG di awal laga. Penyerang asal Jerman itu langsung menyambar bola hasil sapuan yang terdefleksi dan melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan Matvey Safonov; gol tersebut menjadi penanda awal penampilan gemilang lini pertahanan Arsenal. PSG menguasai 75% penguasaan bola namun kesulitan menembus pertahanan lawan hingga akhirnya Khvicha Kvaratskhelia dijatuhkan oleh Cristhian Mosquera di dalam kotak penalti. Ousmane Dembele maju untuk dengan tenang mengonversi penalti yang dihasilkan dan membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu yang menegangkan.
Saat 120 menit berakhir, nasib trofi ditentukan melalui adu penalti. Meskipun tendangan Nuno Mendes berhasil diselamatkan oleh David Raya, kegagalan penalti dari Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes terbukti fatal bagi tim asal London tersebut. Kegagalan terakhir Gabriel, yang melambung tinggi ke langit malam Budapest, memicu euforia di bangku cadangan PSG saat mereka memastikan gelar Piala Eropa kedua mereka sepanjang sejarah.
PSG membangun dinasti baru di Eropa
Prestasi ini menempatkan PSG dalam jajaran eksklusif, karena mereka menjadi satu-satunya tim selain Real Madrid yang berhasil mempertahankan trofi di era Liga Champions modern. Klub tersebut merilis pernyataan resmi yang mendesak para penggemar untuk merayakan dengan penuh tanggung jawab: "Paris Saint-Germain memenangkan Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut dan terus menulis legenda bersama semua pendukungnya. Paris Saint-Germain mengajak semua orang untuk merayakan momen bersejarah ini dengan kebanggaan, tanggung jawab, dan rasa hormat agar perayaan ini mencerminkan musim yang luar biasa ini: merakyat, bersatu, dan patut dicontoh."
Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron turut memberikan ucapan selamat kepada sang juara, dengan menyatakan: "Sebuah bintang baru bersinar di Paris! Selamat kepada PSG yang membuat seluruh Eropa bermimpi. Prancis bangga." Dengan dua trofi dalam dua tahun, fokus kini beralih pada apakah skuad ini dapat meniru tim-tim hebat Madrid di masa lalu dan mengejar gelar ketiga berturut-turut musim depan.