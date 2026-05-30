Kapten Marquinhos, yang kini telah membawa klub ini meraih gelar Eropa secara berturut-turut, menyoroti perubahan mentalitas yang diperlukan untuk tetap berada di puncak. "Ini adalah perasaan yang berbeda, meraih gelar secara berturut-turut. Kami menunjukkan bahwa kami benar-benar menginginkannya sejak hari pertama musim ini. Pelatih mengatakan bahwa menang dua kali berturut-turut bahkan lebih sulit. Hari ini, kami memiliki tim yang lengkap dan kekuatan mental," jelas pemain asal Brasil itu. Dia juga menyampaikan pesan yang ceria kepada para penggemar di ibu kota Prancis: "Terima kasih, semua yang ada di Paris! Nikmatilah, teman-teman, dan jangan membuat kekacauan!"

Bintang lini tengah Joao Neves tak kalah antusias, menyoroti keputusannya bergabung dengan proyek di Paris. "Ini adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup; saya menyukai segalanya! Tahun ini berbeda. Lebih fisik, lebih sulit; kami harus mempertahankan gelar kami. Kami masuk dalam sejarah PSG; kami semua bahagia!" tambah Neves.

Perasaannya disuarakan juga oleh Desire Doue, yang sudah menatap kesuksesan selanjutnya, sambil berseru: "Yang pertama luar biasa, tapi kami punya keinginan yang lebih besar dari segalanya untuk meraih yang kedua. Dan ini belum berakhir! Yang kedua sudah di tangan; kami akan terus bekerja, dan yang ketiga, kami akan merebutnya!"